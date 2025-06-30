История «Наполи» часть 2

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30 июня 2025, 17:54

О первых неудачных сезонах в истории «Наполи» быстро забыли , и команда, полностью преобразованная мистером Уильямом Гарбаттом, стала грозной силой и заслужила уважение по всей Италии.Летом 1930 года «Наполи» совершил громкую сделку, приобретя у «Торино» одного из сильнейших полузащитников Италии — Энрико Коломбари — за астрономические по тем временам 265 тысяч лир , эта сумма вызвала настоящий фурор.

Год без поражений на своем стадионе и борьба за лидерство

С момента открытия стадиона « Джорджио Аскарелли» матчем против «Ювентуса» 23 февраля 1930 года и до встречи с «Дженоа» 15 февраля 1931 года «Наполи» не проиграл дома ни разу — целый год абсолютной непобедимости на родном поле.В сезоне 1930/31 «Наполи» шёл по пятам за «Ювентусом», который в итоге стал чемпионом Италии. В очной встрече в Турине 23 ноября 1930 года «Юве» подходил к матчу с серией из восьми побед, но неаполитанцы одержали волевую победу 2:1 благодаря голам Бускальи и Вояка. Саллустро был великолепен, а хозяева смогли забить лишь под занавес встречи — отличился сам Ренато Чезарини, чьё имя стало нарицательным для голов в последние минуты. Однако уже в первом туре второго круга поражение от «Про Верчелли» охладило чемпионские амбиции «Наполи». Этот матч вошёл в историю по другой причине: в воротах «Наполи» стоял Беппе Каванна, уроженец Верчелли, а в атаке хозяев блистал его 17-летний племянник — будущая легенда Серии А, Сильвио Пиола, оформивший хет-трик. «Про Верчелли» выиграл 6:3. Сам сезон выдался неровным: Саллустро часть времени провёл на военной службе, и по итогам чемпионата «Наполи» занял шестое место.

Болельщики, страсти и драматичные матчи

24 мая 1931 года в Неаполе стояла невыносимая жара. На стадионе «Аскарелли» вновь встретились «Наполи» и «Амброзиана Интер». Саллустро отличился мощным ударом с правой ноги, но класс Меацца позволил гостям сравнять счёт. Судья Скортсони допустил ряд грубых ошибок, отменил гол Саллустро и не заметил очевидные фолы, что вызвало бурю негодования на трибунах. После сомнительного пенальти в пользу «Наполи» матч завершился 2:2, но результат был аннулирован — засчитали техническое поражение 0:2, так как два предмета, брошенные с трибун, попали судье в грудь. Особо отличился некий Доменико Фенута, метко запустивший туфли в арбитра.

Восход и трагедия Оливьеро Вояка

Сезон 1931/32 начался под знаком Оливьеро Вояка — младшего брата Антонио, известного как Вояк II. В первых трёх турах он забил пять голов, демонстрируя невероятную точность и хладнокровие. Дебютировав за «Наполи» в двадцать лет, он мог бы стать суперзвездой, если бы не трагическая судьба: вскоре после старта сезона его здоровье резко ухудшилось, и через несколько месяцев он скончался после операции по удалению аппендикса. Это стало тяжёлым ударом для всей команды.

Новый подъём и звёздные дебюты

В сезоне 1932/33 в команде дебютировал двадцатилетний Пьетро Феррарис, усилив атаку. Связка Саллустро-Вояк провела отличный сезон: на двоих они забили 41 гол (19 — Саллустро, 22 — Вояк), команда выиграла 18 матчей из 34 и заняла третье место, разделив его с «Болоньей». В одном из выездов в Турин перед игрой с «Ювентусом» команда остановилась в отеле Sitea, где в тот же вечер квартировался балет Эрминио Макарио. Тренер Гарбатт устроил ночной патруль, чтобы никто не сбежал на свидание, но ночь выдалась беспокойной, и на следующий день команда уступила «Юве» 0:3.

Путь к европейским турнирам и перемены

В сезоне 1933/34 «Наполи» вновь занял третье место и впервые получил право участвовать в Кубке Центральной Европы. К коллективу присоединился Джино Россетти — звезда «Торино», забивший 144 гола за семь лет. Гарбатт иногда опускал его в полузащиту, чтобы использовать его мастерство, но главное — вся команда работала как слаженный оркестр. В июне 1934 года Италия принимала чемпионат мира, который выиграла сборная Витторио Поццо. Единственным представителем «Наполи» в составе сборной был вратарь Беппе Каванна. К этому событию стадион « Джорджио Аскарелли» был реконструирован: деревянные трибуны заменили на бетонные, вместимость выросла до 40 тысяч зрителей. В честь режима Муссолини арену переименовали в «Партенопео», но журналисты продолжали называть её «Аскарелли» — в знак уважения к бывшему президенту клуба. Через неделю после чемпионата мира стартовал Кубок Центральной Европы. «Наполи» дебютировал в турнире, сыграв в 1/8 финала с австрийской «Адмира Вена». В первом матче в Вене была зафиксирована нулевая ничья, а в Неаполе команда вела 2:0, но позволила сопернику сравнять счёт. В решающем поединке в Цюрихе «Наполи» потерпел сокрушительное поражение 0:5. «Адмира» дошла до финала, где уступила «Болонье».

Легенда на последнем рубеже: Арнальдо Сентименти

Тем же летом в «Наполи» появился будущий символ клуба — вратарь Арнальдо Сентименти. Его заметил Гарбатт на матче любительских команд в провинции Модена. Сентименти получил приглашение на просмотр, 500 лир и билет на поезд, что стало для него настоящим богатством. На первой тренировке он был поражён мощью ударов Саллустро, Феррариса и Бускальи, но получил поддержку от партнёров и подписал контракт на 1000 лир в месяц. Так началась неаполитанская сказка Сентименти, который прожил в городе до самой смерти в 1997 году.

Закат золотой эпохи и смена поколений

Поражение в Цюрихе оставило след на всём сезоне 1934/35: «Наполи» играл неровно, лидеры сдавали из-за возраста, Бускалья получил тяжёлую травму, Вояк провёл последний сезон, а Саллустро был нестабилен. В результате — только седьмое место. Золотая эпоха подходила к концу: с 1935 года команда постепенно ушла из числа лидеров, но любовь неаполитанцев к той команде осталась неизменной.После шести лет работы Гарбатт покинул Неаполь ради нового вызова в Испании, где сразу выиграл чемпионство с «Атлетиком Бильбао». Позже он вернулся в Италию, тренировал «Милан» и завершил карьеру в «Дженоа». Неаполь скучал по своему мистеру, а сам Гарбатт так полюбил город, что, вернувшись на «Джорджио Аскарелли» уже как соперник, был тронут до глубины души. Однажды после матча с «Миланом» он зашёл в бар к своему другу Пиппоне Инноченти, где его встретили с невероятной теплотой. На вопрос, удаётся ли ему в Милане находить время для рыбалки, Гарбатт с грустью отвечал: «Где же мне там рыбачить без моря? Разве что в бассейне?» Именно неаполитанское море осталось для него по-настоящему незаменимым.После ухода Гарбатта команду возглавил венгр Карой Чапкай, человек темпераментный и эмоциональный, полная противоположность невозмутимому англичанину. Однако Чапкай задержался в Неаполе всего на один сезон — команде не хватило характера, и весь чемпионат 1935/36 «Наполи» провёл в середине таблицы. В том сезоне клуб лишился одного из главных талантов — Пьетро Феррариса, который из-за разногласий с руководством оказался вне состава. Позже он стал чемпионом мира и частью легендарного «Гранде Торино», а судьба уберегла его от трагедии Суперги.Пока «Наполи» терял одного лидера, на авансцену выходил другой — Джованни Вендетто, уроженец Неаполя, который с сезона 1935/36 стал основным правым вингером и одним из лучших фланговых игроков в истории клуба. В том же сезоне случился эпизод, который до сих пор вспоминают болельщики: в матче с «Алессандрией» молодой вратарь Сентименти был удалён за грубость, но команда всё же вырвала победу.Кризис результатов в 1930-х отражал и финансовые проблемы клуба. После смерти Аскарелли и до 1936 года долги «Наполи» выросли до сотен тысяч лир. Единственный источник дохода — касса стадиона — не покрывал растущих расходов: зарплаты, трансферы, содержание стадиона, поездки по стране. Футбол, как и сейчас, приносил не только эмоции, но и долги... Но об этом поговорим в следующий раз ...