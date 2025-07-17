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Вьери объяснил, почему ПСЖ проиграл «Челси» в финале Клубного ЧМ

вчера, 22:41
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери объяснил, почему ПСЖ разгромного проиграл «Челси» в финале Клубного чемпионата мира.

Когда постоянно выигрываешь, становишься самоуверенным. А потом получаешь пощёчину, потому что есть другие, более жаждущие наживы, чем ты.

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Все комментарии
AKH
AKH ответ Nifan (раскрыть)
сегодня в 10:02
Да конечно вспомним :) И еще можем вспомнить, что всех тех, кто представляет силу в АПЛ Париж прошел в ЛЧ.. А заодно вспомним пути ПСЖ и Челси на КЧМ:

Париж: Атлетико, Ботафого, Сиетл, Интер Майами, Бавария, Реал, Челси

Челси: Лос Анджелес, Фламенго, Эсперанса, Бенфика, Палмейрас, Флуминенсе. ПСЖ...

Есть ли в мире человек, который скажет что сетка Парижа не труднее как минимум в 2 раза?

И при всем этом я не умаляю победу Челси. Они сыграли как праймовый Париж этого сезона. Кто спорит. Но против выдохшейся команды.

Встретимся в ЛЧ очень надеюсь :)
Nifan
Nifan ответ AKH (раскрыть)
сегодня в 09:35
Давай тогда уж сравним чемпионат Англии и Франции и вспомним с кем играл ПСЖ в своем чемпионате и с кем играл Челси в своём.
AKH
AKH
сегодня в 09:06
Никак не хочется оправдывать это безвольное поражение, но кто смотрел матч Парижа с Реалом и не страдает от полной потери обьективности заметил бы, что ПСЖ просто перестал играть с 30 минуты. У них банально не хватило сил. А у Челси игравших весь сезон с шемрок роверсами, астанами и дюргорденами их было навалом.
salleeh
salleeh
сегодня в 04:21
Пусть Вьери прокомментирует поражение Интера в финале Лиги чемпионов со счётом 5:0…
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:34, ред.
Все всё и так видели. Поэтому откровения Вьери - для любителей боевиков и мыльных опер.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:51
Глубокомысленно , свежо , а самое главное оригинально...)
Capral
Capral
вчера в 22:51
Это не единственная причина поражения. Слишком всё просто. Предпосылок неудачи было много, и прежде всего грамотно построенная оборона Челси. Ну и конечно ожидаемый спад французов, после победы в ЛЧ.
Гость
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