Вьери объяснил, почему ПСЖ проиграл «Челси» в финале Клубного ЧМ

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери объяснил, почему ПСЖ разгромного проиграл «Челси» в финале Клубного чемпионата мира.
Когда постоянно выигрываешь, становишься самоуверенным. А потом получаешь пощёчину, потому что есть другие, более жаждущие наживы, чем ты.
Париж: Атлетико, Ботафого, Сиетл, Интер Майами, Бавария, Реал, Челси
Челси: Лос Анджелес, Фламенго, Эсперанса, Бенфика, Палмейрас, Флуминенсе. ПСЖ...
Есть ли в мире человек, который скажет что сетка Парижа не труднее как минимум в 2 раза?
И при всем этом я не умаляю победу Челси. Они сыграли как праймовый Париж этого сезона. Кто спорит. Но против выдохшейся команды.
Встретимся в ЛЧ очень надеюсь :)
Париж: Атлетико, Ботафого, Сиетл, Интер Майами, Бавария, Реал, Челси
Челси: Лос Анджелес, Фламенго, Эсперанса, Бенфика, Палмейрас, Флуминенсе. ПСЖ...
Есть ли в мире человек, который скажет что сетка Парижа не труднее как минимум в 2 раза?
И при всем этом я не умаляю победу Челси. Они сыграли как праймовый Париж этого сезона. Кто спорит. Но против выдохшейся команды.
Встретимся в ЛЧ очень надеюсь :)