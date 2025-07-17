Вьери объяснил, почему ПСЖ проиграл «Челси» в финале Клубного ЧМ

Бывший нападающий сборной Италии объяснил, почему ПСЖ разгромного проиграл «Челси» в финале Клубного чемпионата мира.

Когда постоянно выигрываешь, становишься самоуверенным. А потом получаешь пощёчину, потому что есть другие, более жаждущие наживы, чем ты.