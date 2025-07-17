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Полузащитник ЦСКА Мухин перейдёт в «Сочи»

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Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 10:00
В ЦСКА 7 ПЗ, высокая конкуренция, сидеть на лавке нет смысла, пусть в Сочи играет регулярно. Будь здрав.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 01:01
Пффффф.
Болотце оно такое.
Зачем был вброс про Сассуоло...
Ждем что Баринов перейдет в НН, а не Метц, а Сперцян в Самару, а не ПСЖ.
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:22
Сочи уже не поймёшь, чей фарм клуб...
drug01
drug01
вчера в 22:22
В Цска у него игра не пошла, жаль!
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