Полузащитник ЦСКА Мухин перейдёт в «Сочи»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин продолжит карьеру в «Сочи».
По данным источника, южане арендуют футболиста до конца сезона-2025/26. В сделку будет включена опция выкупа игрока.
Полузащитник ЦСКА Максим Мухин продолжит карьеру в «Сочи».
По данным источника, южане арендуют футболиста до конца сезона-2025/26. В сделку будет включена опция выкупа игрока.
Болотце оно такое.
Зачем был вброс про Сассуоло...
Ждем что Баринов перейдет в НН, а не Метц, а Сперцян в Самару, а не ПСЖ.
Болотце оно такое.
Зачем был вброс про Сассуоло...
Ждем что Баринов перейдет в НН, а не Метц, а Сперцян в Самару, а не ПСЖ.