Гарначо может продолжить карьеру в другом клубе АПЛ

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вчера, 22:23

«Астон Вилла» заинтересована в подписании нападающего «Манчестер Юнайтед» , за которым также следят «Челси» и «Тоттенхэм».

Ранее «Манчестер Юнайтед» оценивал его в 70 млн фунтов, но из-за конфликта с клубом маловероятно, что другие команды предложат такую сумму.

Гарначо хочет остаться в Английской Премьер-Лиге.