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Гарначо может продолжить карьеру в другом клубе АПЛ

вчера, 22:23

«Астон Вилла» заинтересована в подписании нападающего «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, за которым также следят «Челси» и «Тоттенхэм».

Ранее «Манчестер Юнайтед» оценивал его в 70 млн фунтов, но из-за конфликта с клубом маловероятно, что другие команды предложат такую сумму.

Гарначо хочет остаться в Английской Премьер-Лиге.

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Все комментарии
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 23:47
Учитывая поведение и игру этого типа, этот трансфер станет самым главным усилением для МЮ.

Сашка хочет быть похож на Роналду во времена игры в МЮ, и у него это даже получается. Только похож он не на того Роналду, который играл при Фергуссоне, а того, который играл при Сульшере, Рагнике и Тен Хаге
Van Vanovich
Van Vanovich ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:41
Пусть МЮ платит много))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:35
В мю ожидается распродажа. Но платить много никто не хочет)
Гость
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