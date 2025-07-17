Гарначо может продолжить карьеру в другом клубе АПЛ

«Астон Вилла» заинтересована в подписании нападающего «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, за которым также следят «Челси» и «Тоттенхэм».
Ранее «Манчестер Юнайтед» оценивал его в 70 млн фунтов, но из-за конфликта с клубом маловероятно, что другие команды предложат такую сумму.
Гарначо хочет остаться в Английской Премьер-Лиге.
Сашка хочет быть похож на Роналду во времена игры в МЮ, и у него это даже получается. Только похож он не на того Роналду, который играл при Фергуссоне, а того, который играл при Сульшере, Рагнике и Тен Хаге
Сашка хочет быть похож на Роналду во времена игры в МЮ, и у него это даже получается. Только похож он не на того Роналду, который играл при Фергуссоне, а того, который играл при Сульшере, Рагнике и Тен Хаге