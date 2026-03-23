Талалаев прокомментировал свое удаление в игре против ЦСКА

Главный тренер «Балтики» прокомментировал свое удаление в матче чемпионата России против ЦСКА (1:0). Позднее наставника дисквалифицировали на 4 игры.

Это не первое и, думаю, не последнее мое общение с КДК . Ожидал, что будет три игры — два плюс один. Когда совершал поступок, понимал, что он повлечет за собой удаление. Но никак не ожидал, что мне будут приписаны какие-то провокации. Потому что моменты с затяжками игры тренерами и футболистами происходят в каждом втором матче — и при этом никто никого не бьет, не толкает и не бегает по чужим техническим зонам. Поэтому не может быть и речи о какой-либо провокации.