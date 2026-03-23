Талалаев прокомментировал свое удаление в игре против ЦСКА

сегодня, 19:16
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал свое удаление в матче чемпионата России против ЦСКА (1:0). Позднее наставника дисквалифицировали на 4 игры.

Это не первое и, думаю, не последнее мое общение с КДК. Ожидал, что будет три игры — два плюс один. Когда совершал поступок, понимал, что он повлечет за собой удаление. Но никак не ожидал, что мне будут приписаны какие-то провокации. Потому что моменты с затяжками игры тренерами и футболистами происходят в каждом втором матче — и при этом никто никого не бьет, не толкает и не бегает по чужим техническим зонам. Поэтому не может быть и речи о какой-либо провокации.

Провокация была только со стороны футболиста армейцев. Из-за этого все и началось. Я был готов к трем играм за жест, который показал, и он меня не красит, плюс за затяжку времени, которая нужна была, чтобы просто закончить этот матч победой, потому что ЦСКА нас поддавливал.

25процентный клоун
25процентный клоун ответ баск (раскрыть)
сегодня в 20:44
Ну зря вы так. Ещё не придумали такое лекарство, чтобы из тренера делало Тренера. А он его нашел и использует. И выглядит оно так как мы видим, со всеми этими заскоками и скандалами
сегодня в 20:39
Низкий поклон Андрею за футбол и скорейшего возвращения
сегодня в 20:37
Одним словом...таллалай...таллалай...таллалай...)
сегодня в 20:21
не сказать, что тренер шибко раскаялся ...
сегодня в 20:20
"Когда совершал поступок, понимал, что он повлечет за собой удаление"..

И он тут что-то ещё рассказывает? Шут гороховый.
Ему надо лечиться электричеством.
сегодня в 20:17
Да ладно... Тогда он не думал не о чём, кроме как потешить свои эмоции и приблизить миг победы... А теперь, одумавшись и посоветовавшись, начинает лепить горбатого, расчётливого и не склонного к провокациям...
сегодня в 20:05
Чистая провокация со стороны цска, что тут скажешь, проигрывать не привыкли.
сегодня в 19:42
Талалаев, похоже, не знает, что в футбол играют не одним мячом, который он выбил на трибуну. А если знает, то тогда прекрасно понимал, что это вызовет негативную реакцию как судей, так и футболистов ЦСКА. Это был сознательный вызов со стороны Талалаева, и этот вызов был принят и оценён четырьмя матчами дисквалификации.
сегодня в 19:32
Не защищаю Талалаева, но вопросы к зачинщику потасовки есть: что мешало проигнорировать выходку тренера, а потом обратиться в КДК - думаю, только уважение такое поведение вызвало бы. А так все "хороши".
сегодня в 19:31
И так с ним мягко поступили, а этот негодяй ещё кривляется: "ожидал, что будет три игры".
сегодня в 19:30
Талалаев просто не ожидал, что армейцы на гране срыва от своего бессилия в матче с Балтикой, да ещё и предыдущие проигрыши наложили свои отпечатки.
сегодня в 19:25
...кого ты лечишь "Страшный" Тренер...?! Моё детство, играет футбол во дворе,ровестники,никому не мешаем! Приходит Петя взросляк,второгодник, хулиган, хватает наш мяч,подбрасывает руками и бьёт со всей дури за гаражи ! Все молчат,боятся и только
Мишка вписался, за что и получил....! Доброго вечера,ребятушки!
