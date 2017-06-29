Строптивый грек. Денисов и Гарай в одном флаконе

Манчини не понравилось поведение Маноласа на переговорах? «Соккер.ру» предлагает привыкать. Если молодой защитник мирового уровня идет в РФПЛ, то должен быть подвох.

Что Манолас устроил на переговорах?

Для РФПЛ мастер уровня Костаса – роскошный подарок. Но парень упрямый. Сейчас «Зенит» убеждает агента и футболиста, что контракт надо заключить до выходных. Костас на нервах – 3 июля у него должен родиться второй ребенок. Просится в Грецию и хандрит по поводу решения «Зенита» выплачивать оклад в рублях.

Возможно, греки водят Сарсанию за нос? Не исключено. У Маноласа второй ребенок, опытный папа и догадывается, что рожать не ему. Кроме того, проще заключить контракт и рвануть к жене, чем оставить вопрос открытым и нервничать по двум поводам. Ведь торговля по валюте – вопрос решаемый, а вот если опаздываешь на обследование и скандалишь, то нервируешь Манчини.

Из Италии сообщают: тренер не понял, почему грек начал с претензий. А предложение перенести переговоры на следующую неделю заставляет Роберто спросить: игрок не ценит время представителей «Зенита»? Несерьезно получилось, причем раз по сумме сделки с «Ромой» договорились, то тут не спортивный директор римлян Мончи виноват, а Манолас – будущий самый дорогой защитник в истории РФПЛ.

Уже по самим переговорам понятно, что Костас – с характером, и едет в Россию зарабатывать деньги. Но дальше концентрируемся на персоне, игре и вариантах, которые Манолас открывает для «Зенита». Ведь центральный защитник остро нужен команде. Причем защитник, который мгновенно заиграет, как Гарай, и усилит состав. Какие плюсы у греческой звезды можно выделить после трех сезонов в Риме?

Козыри футболиста

Манолас – эмоциональный защитник, качественные и опасные подкаты, жесткая игра, дерзкие перехваты. Отдельными пунктами в меню идут скорость и прыгучесть грека. Эффективность Костаса на втором этаже зашкаливает. Но он не похож на Бенатию, которого заменил в составе «Ромы». Марокканец намного лучше выбирал позицию и работал ногами, а у Маноласа лишь дальние передачи иногда получаются.

Выходить в атаку через пас грек не любит, доверяя напарникам по обороне. Зато смелость среди явных плюсов. С юности привык к жесткой борьбе. Как-то поиграл в дерби АЕКа и «Олимпиакоса» (тогда выступал за первых, еще не за вторых) со сломанной скулой и даже гол забил, правда, ногой. Врачи через день за три часа сложили скулу обратно, следа на видно, а вот фанаты АЕКа начали уважать племянника их легендарного капитана Стелиоса Маноласа.

Раньше считали, что Костас «по блату» в заявке, со временем убедились – талант. Молодой парень дрался так хорошо, что даже когда бесплатно ушел к врагам в «Олимпиакос», фанаты за ним с ножами по Афинам не бегали. А вот скауты различных клубов стали следить, «Арсенал» вел бека годами. Парень рос, чувствуя поддержку напарника по обороне чемпиона Европы Трояноса Делласа. В Результате Костас поднабрал дома титулов, а затем послушал дядю Стелиоса и бывшего защитника «Ромы» Делласа, выбрал Серию А.

Причем отказал именно «Зениту» и будущему тренеру. Спаллетти в 2013-м мечтал о Маноласе из «Олимпиакоса» и о Наинголлане из «Кальяри». Оба в итоге заиграли в Риме, стали звездами, прибавили под руководством Лучано. И хотя по персональным показателям Манолас в прошлом сезоне ни напарника Фасио, ни ведущих центрбеков Серии А не превосходит, надо смотреть не только на цифры. Костас – сильный защитник, его уровень выше, чем у подавляющего большинства будущих коллег из РФПЛ.

Минусы центрбека

У Маноласа бойкий характер. Футбольный пират, родившийся на греческом острове, считает себя дорогим наемником и ведет соответственно. Вряд ли Костас думает строго о деньгах – в таком случае отправился бы сейчас в Китай и не морочил «Зениту» голову, но понятно, что не мечтал играть с Луневым и Нету. Конечно, от трофеев в России не откажется, от удачного сезона в Лиге Европы – тоже, но настораживает не только взрывной нрав.

Греки приучили, что их козырь в футболе – строгость подхода, а Костаса порой подводит именно концентрация. Против «Барселоны» всегда будет играть, как ужаленный и с оглядкой, а вот против «Амкара» Манолас может потерять позицию, как в Серии А терял против середняков и аутсайдеров. Отличаясь резкостью, порой на удивление долго думает, а когда начинает играть в супергероя – разваливает оборону «Ромы».

Манолас понравится тренеру «Зенита» Тимощуку – тоже размахивает руками и всем подсказывает. В принципе, по дерзости на поле это чисто молодой Денисов. Тоже лезет, куда не просят, и тоже не может сдержаться. Только Манолас больше говорит и толкается, а не бьет в кость, когда заведется. А вот что не нравится – выбор позиции. Если Гарай и каждый успешный защитник РФПЛ последних лет держал линию офсайда и из нее подчищал, то Манолас спокойно бежит, куда хочет.

Понятно, что отчасти из-за стиля «Ромы» - 90 голов забили в последнем чемпионате, нарывались на ответные атаки. Но беда в том, что сам Костас за три года не прибавил. Цифры Маноласа глупо сопоставлять с цифрами игроков «Зенита» - на «Рому» давят иначе, но если сравнить Костаса с им самим, то увидите любопытные закономерности. Перехватов стало меньше, отборов – тоже, ни один важный показатель на третьем году не стал рекордным для игрока.

И сейчас Костас – игрок мирового уровня, зато теперь понятно, почему «Челси» и компания не настаивали. Манолас не Тиаго Силва, которым восторгается. Бразилец солиднее играет, и в возрасте грека прибавлял.

В чем вероятная проблема Маноласа в «Зените»?

Главный подвох заключается в вопросе, зачем Костасу «Зенит», если был шанс попасть в большой гранд? Но об этом чуть ниже, ведь мечты Костаса – его проблемы. А для «Зенита» важно, что у желаемого новичка другая большая игровая беда. Учитывая его тактическую выучку и стиль, в составе просто нет идеального напарника, если не играть в три центральных, что Манчини вряд ли выберет.

«Зенит» прошлого сезона был бесформенным, команда нуждается в оборонительной строгости. Но Костас - правша, который почти всегда играет правее центра. В «Роме» Спаллетти не ставил над ним эксперименты, но в сборной, где у Маноласа напарником является Сократис, именно игрок «Боруссии» выходил левее в центральной зоне. Манолас даже в «Олимпиакосе» играл с Маркано – Иван из «Рубина», и Пападопулосом, занимая позицию Ивановича, а не Кришито.

Только со слабыми соперниками Маноласа ставили на место, где у «Зенита» играл в центре Доменико, чтобы Костас поставленным дальним пасом выводил в атаку, не боясь, что его обыграют со стороны слабой ноги. Манолас – правый центральный защитник. Нету может сыграть левее, но качество работы португальца еще ниже, чем у Кришито в центре. А Иванович, как известно, правша и предпочитает ту же сторону поля, что Манолас, ведь играл на правом фланге в «Челси».

Покупка Костаса не решает тактическую задачку, ведь Нету тоже правша и любит выходить правее, а когда играл левее Гарая – не убеждал. Как и Новосельцев, игравший в «Роствое» левее. Прошлый сезон так сложился, что только чудо позволит Ивану стать основным в «Зените». Не откажемся от такого поворота, сборной не помешают защитники, но пока вряд ли многие видят связку Маноласа и Новосельцева основной.

А дуэты Костаса и Бранислава или Луиша могут быть неполноценными. Именно потому, что Фасио спокойно играл левее центра, а центрбек Рюдигер страховал Маноласа справа на фланге. В «Зените» Костас может оказаться в шкуре Гарая – персонально силен, но впечатляющую линию обороны создать не получается из-за отсутствия нужных напарников, их ошибок и Смольникова, который заставляет играть за двоих.

Кроме того, учитывая характер, вряд ли Манолас согласится играть так, как ему неудобно. То есть снова, как на переговорах, «Зенит» должен уступать, что не всегда правильно.

Почему Маноласа не забирают гранды?

По уровню все понятно, футболист не выдающийся, но очень сильный, должен принести пользу. Но в чем подвох? Все понимают, что будь Манолас греческим богом футбола – «Зениту» не достался бы, а пошел летом в «Ювентус», «Челси» или «Баварию». Во всех клубах к Костасу присматривались, узнавали о его непростом характере, оценивали статистику, на предварительных переговорах намекали, что за место в основе надо будет бороться.

В результате грек, который считает себя игроком для твердой основы, собрался в РФПЛ за деньгами, чемпионством и возможностью поработать с Манчини. Вот только в России защитники такого класса в 26 лет после неплохого сезона оказываются крайне редко. Например, шведу Гранквисту немало лет, он зарабатывает в приятных условиях, но молодым в «Краснодар» не поехал бы. Мастер Гарай оказался в «Зените», поскольку после нереализованных в «Реале» надежд с ним испугались подписывать контракт гранды из топ-5.

Чорлука баловал сильной игрой в «Локомотиве», поскольку у хорвата есть хронические болячки, АПЛ уже не тянет. Но Костас не провалил свой шанс в гранде, не старый и не болеет. Грек может порадовать шикарной игрой на месте правого центрального защитника российских фанатов. Но если потеряет время, то дальше скорее уйдет в «Эвертон», чем в «Барселону». С точки зрения карьеры футболиста – задумали сомнительный трансфер.

Зачем Маноласу стараться в «Зените»?

Высока вероятность, что Манолас будет одним из самых важных футболистов обновленной основы Манчини. Молодой, физически крепкий и резкий – такие всегда нужны. Заиграет, если будет думать в Санкт-Петербурге о футболе, а его молодой жене Ники город понравится сильнее, чем Тамаре Гарай. По слухам, в аргентинском случае именно благоверная приблизила расставание важного игрока с Россией. Если Костас избежит домашних сцен и не потеряет мотивацию, то приживется.

Особенно в случае, если не подерется на тренировке с Дзюбой, как дрался в сборной с боснийцем и напарником по «Роме» Джеко, а Манчини сможет создать новую сильную пару центральных защитников. Манолас в целом из категории Вагнера Лава, Халка, Гарая, Данни и Витселя. На пике формы все слишком хороши для РФПЛ, но одновременно в каждом случае невидимый сразу изъян мешал повторить судьбу Видича, став центральной фигурой в составе клуба-победителя Лиги чемпионов. Все названные, согласившись играть в РФПЛ и задержавшись, позже не получали шансов в АПЛ или Ла Лиге.

Манолас играл в Серии А, но после шага назад в карьере вряд ли сделает два вперед, если поиграет за «Зенит» слишком долго. Поэтому Костасу выгодно мощно дебютировать – только мгновенная прекрасная игра убедит следующим летом покупателей, которым было мало трех сезонов в Серии А. Понятно, что в Россию Костаса занесет из-за денег и тяги к приключениям, но Манолас ни в одном из клубов или сборной никогда не играл безразлично. Прекрасная новость для «Зенита», если сторгуются - игроков, которым не плевать, остро не хватает.