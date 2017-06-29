Петкович не захотел переходить в «Спартак»

Защитник «Црвены Звезды» Марко Петкович отклонил предложение «Спартака», информирует источник. Сообщается, что красно-белые предлагали 24-летнему игроку контракт с зарплатой € 80 тыс. в месяц. Но футболист отказался переезжать в Россию, поскольку хочет попробовать свои силы в другом чемпионате.

В сезоне-2016/17 сербский защитник провёл 40 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.