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Петкович не захотел переходить в «Спартак»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Црвена Звезда, Петкович Марко
Сегодня, 01:59 | Источник: Novosti.rs | Редакция: Павел Молочный
Защитник «Црвены Звезды» Марко Петкович отклонил предложение «Спартака», информирует источник. Сообщается, что красно-белые предлагали 24-летнему игроку контракт с зарплатой € 80 тыс. в месяц. Но футболист отказался переезжать в Россию, поскольку хочет попробовать свои силы в другом чемпионате.
В сезоне-2016/17 сербский защитник провёл 40 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
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Здесь же целая гос политика.Вспомни данные от ВЦИОМа с которых народ похохатывался.
Что дома, что в гостях, один клуб собирает болел с большим отрывом, а самый популярный клуб по их мнению, Звенит. Он оказывается и денег с продаж атрибутики и реализации билетов больше заработал.
То есть какая то параллельная реальность, к которой ни кто не имеет ни какого отношения.
А насчёт Дзюбы я им тоже благодарен.Предавший раз, предаст снова.Не нами поговорка придумана.
Ребята знали на что идут.
Либо футбол либо газовый кэш.
Выбрали кэш.
Так что жалость тут не уместна.
Дзюбу ни кто не тянул.Он просто как Буратино ушёл искать своё поле чудес.И кстати нашёл.В стране чудаков.
Скоро пооткрываются фонды психологической помощи болельщикам Зенита,но это капля в море,не смогли мы их остановить и глаза открыть(((
Что тут поделать.
Дети понедельника одним словом.
Давно говорил.Им поможет только дезинфекция.
Да и не гоняю.Так смотрю кто выёживется и свои пару копеек вставляю.
Игроков которые в переговорах с Зенитом или игроков которые сразу отказали Спартаку.....
Не то что не хочу рубли да не хочу
А тебе повтор кубка УЕФА.
На большее всё равно не потяните.
Да и мы по ходу тоже.
Пусть приснится тебе победа в Лиге Чемпионов)
К оскорблениям перешёл ?
Словарный запас ушёл по семечки ?
лечи глаза,cтаpый пepдyн)
Какой там по счёту игрочишка вам кукиш во всё лицо показывает ?