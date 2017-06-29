Рейтинг@Mail.ru

Петкович не захотел переходить в «Спартак»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Црвена Звезда, Петкович Марко
Сегодня, 01:59 | Источник: Novosti.rs | Редакция: Павел Молочный

Защитник «Црвены Звезды» Марко Петкович отклонил предложение «Спартака», информирует источник. Сообщается, что красно-белые предлагали 24-летнему игроку контракт с зарплатой € 80 тыс. в месяц. Но футболист отказался переезжать в Россию, поскольку хочет попробовать свои силы в другом чемпионате.

В сезоне-2016/17 сербский защитник провёл 40 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 03:25, редактировал Сегодня 03:27
ответ пользователю ignorant (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 03:25
ответ пользователю vka1970 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 03:20, редактировал Сегодня 03:22
ответ пользователю vka1970 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 03:17
ответ пользователю ignorant (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 03:14, редактировал Сегодня 03:18
ответ пользователю vka1970 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 03:08
ответ пользователю ignorant (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 03:05
ответ пользователю vka1970 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 02:58
ответ пользователю ignorant (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 02:56
ответ пользователю vka1970 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 02:53
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 02:48
ответ пользователю ignorant (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 02:46
ответ пользователю vka1970 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 02:19
ответ пользователю ignorant (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 02:18
ответ пользователю vka1970 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 02:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 02:16
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 02:16
ответ пользователю волгoдoн (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 02:14
ответ пользователю vka1970 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 02:12
ответ пользователю волгoдoн (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 02:12
ответ пользователю vka1970 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 02:11
ответ пользователю волгoдoн (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 02:09
ответ пользователю vka1970 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 02:09
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 02:07
ответ пользователю волгoдoн (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 02:06
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
02:25 Слухи Манолас просит «Зенит» отложить переговоры о контракте до понедельника 6
Вчера
23:36 Слухи «Зенит» приостановил переговоры по Павону 18
22:49 Слухи Ткачук вернется в «Крылья Советов» 2
18:20 Слухи Источник: «Паредес подписал контракт с „Зенитом“» 35
16:41 Cарсания: «В ближайшее время „Зенит“ планирует подписать еще одного россиянина» 63
15:24 Слухи Манолас отказывается переходить в «Зенит» из-за зарплаты в рублях 143
14:16 Агент: «Луан очень хочет играть в России. Его стоимость составляет 23 млн евро» 28
11:44 В «Марселе» отказались комментировать слухи о Головине 19
11:33 Слухи Манолас недоволен, что он будет получать зарплату в «Зените» в рублях 104
10:42 Слухи Манолас опоздал на медосмотр в «Зените» 63
все материалы по этой теме
Турниры