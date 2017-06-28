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Ткачук вернется в «Крылья Советов»
Сегодня, 22:49 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Роман Мельник
По информации источника, близкого к окружению полузащитника Дениса Ткачука, футболист в скором времени вернется в «Крылья Советов», за которые он выступал в период с 2014 по 2015 год.
В июне у 27-летнего игрока закончился контракт с «Рубином», и казанский клуб решил не продлевать сотрудничество с Денисом. В минувшем сезоне хавбек провел 22 матча в РФПЛ и отметился двумя забитыми мячами.
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