Ткачук вернется в «Крылья Советов»

По информации источника, близкого к окружению полузащитника Дениса Ткачука, футболист в скором времени вернется в «Крылья Советов», за которые он выступал в период с 2014 по 2015 год.

В июне у 27-летнего игрока закончился контракт с «Рубином», и казанский клуб решил не продлевать сотрудничество с Денисом. В минувшем сезоне хавбек провел 22 матча в РФПЛ и отметился двумя забитыми мячами.