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«Спартак» предлагает «Кротоне» 4 млн евро за защитника Чеккерини

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Кротоне, Чеккерини Федерико
Сегодня, 02:59 | Источник: Tuttomercatoweb.com | Редакция: Павел Молочный

«Спартак» нацелился на центрального защитника «Кротоне» Федерико Чеккерини. По информации источника, красно-белые предложили итальянскому клубу € 4 млн за 25-летнего игрока.

В минувшем сезоне Серии A Чеккерини принял участие в 35 матчах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу, также на его счету 9 жёлтых карточек.

Ранее появилась информация о том, что защитник «Црвены Звезды» Марко Петкович отклонил предложение «Спартака».

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