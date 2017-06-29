«Спартак» предлагает «Кротоне» 4 млн евро за защитника Чеккерини

«Спартак» нацелился на центрального защитника «Кротоне» Федерико Чеккерини. По информации источника, красно-белые предложили итальянскому клубу € 4 млн за 25-летнего игрока.

В минувшем сезоне Серии A Чеккерини принял участие в 35 матчах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу, также на его счету 9 жёлтых карточек.

Ранее появилась информация о том, что защитник «Црвены Звезды» Марко Петкович отклонил предложение «Спартака».