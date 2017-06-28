Источник: «Паредес подписал контракт с „Зенитом“»

Аргентинские журналисты сообщили о том, что полузащитник «Ромы» Леандро Паредес встретился с представителями «Зенита» и уже подписал контракт с питерским клубом. Сумма трансфера, по неофициальной информации, составила 30 млн евро.

Напомним, что в минувшем сезоне 22-летний футболист провел 27 матчей в Серии А, забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.