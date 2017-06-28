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«Зенит» приостановил переговоры по Павону

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Бока Хуниорс, Павон Кристиан
Вчера, 23:36 | Источник: Ole.com.ar | Редакция: Роман Мельник

Переход нападающего «Бока Хуниорс» Кристиана Павона в «Зенит» может сорваться, сообщают аргентинские СМИ.

Инициатором приостановки переговоров выступил сам питерский клуб. «Сине-бело-голубые» готовы заплатить за 21-летнего футболиста 18 млн евро, однако руководство аргентинцев потребовало 22 миллиона, что «Зенит» не устроило.

Ожидается, что клуб из Санкт-Петербурга дождется трансфера из «Ромы» более приоритетного Леандро Паредеса, и тогда может возобновить переговоры. 

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