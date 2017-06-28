«Зенит» приостановил переговоры по Павону

Переход нападающего «Бока Хуниорс» Кристиана Павона в «Зенит» может сорваться, сообщают аргентинские СМИ.

Инициатором приостановки переговоров выступил сам питерский клуб. «Сине-бело-голубые» готовы заплатить за 21-летнего футболиста 18 млн евро, однако руководство аргентинцев потребовало 22 миллиона, что «Зенит» не устроило.

Ожидается, что клуб из Санкт-Петербурга дождется трансфера из «Ромы» более приоритетного Леандро Паредеса, и тогда может возобновить переговоры.