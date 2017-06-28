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«Зенит» приостановил переговоры по Павону
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Бока Хуниорс, Павон Кристиан
Вчера, 23:36 | Источник: Ole.com.ar | Редакция: Роман Мельник
Переход нападающего «Бока Хуниорс» Кристиана Павона в «Зенит» может сорваться, сообщают аргентинские СМИ.
Инициатором приостановки переговоров выступил сам питерский клуб. «Сине-бело-голубые» готовы заплатить за 21-летнего футболиста 18 млн евро, однако руководство аргентинцев потребовало 22 миллиона, что «Зенит» не устроило.
Ожидается, что клуб из Санкт-Петербурга дождется трансфера из «Ромы» более приоритетного Леандро Паредеса, и тогда может возобновить переговоры.
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оно и понятно. про спартак новостей вообще нет.
в спартаке объявлен всеобщий мандраж в предверии нового для клуба турнира лиги чемпионов
в самой тарасовке объявлен оранжевый уровень опасности, что сравнимо со свиным гриппом
Ах да. Ещё мустанги любят под хвост заглянуть
Наконец то вышел ты из своего мира бани и разврата