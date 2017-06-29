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Манолас просит «Зенит» отложить переговоры о контракте до понедельника
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Рома, Манолас Константинос
Сегодня, 02:25 | Источник: alfredopedulla.com | Редакция: Павел Молочный
Защитник «Ромы» Костас Манолас попросил «Зенит» перенести переговоры о своём возможном переходе в российский клуб до понедельника. Согласно источнику, 26-летний футболист отправился в Грецию к своей жене, которая, предположительно 3 июля, должна родить. Отмечается, что «Зенит» хочет завершить все переговоры до субботы.
Ранее сообщалось, что трансфер Маноласа в «Зенит» может сорваться, так как игрок недоволен тем, что его зарплата будет выплачиваться в рублях.
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Манолас достал из широких штанин ..................Паспорт.
Смотрите, завидуйте, я Гражданин.