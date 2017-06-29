Рейтинг@Mail.ru

Манолас просит «Зенит» отложить переговоры о контракте до понедельника

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Рома, Манолас Константинос
Сегодня, 02:25 | Источник: alfredopedulla.com | Редакция: Павел Молочный

Защитник «Ромы» Костас Манолас попросил «Зенит» перенести переговоры о своём возможном переходе в российский клуб до понедельника. Согласно источнику, 26-летний футболист отправился в Грецию к своей жене, которая, предположительно 3 июля, должна родить. Отмечается, что «Зенит» хочет завершить все переговоры до субботы.

Ранее сообщалось, что трансфер Маноласа в «Зенит» может сорваться, так как игрок недоволен тем, что его зарплата будет выплачиваться в рублях.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 03:07
ответ пользователю ignorant (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 02:53
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 02:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 02:39
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 02:35
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 02:34
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
01:59 Слухи Петкович не захотел переходить в «Спартак» 25
Вчера
23:36 Слухи «Зенит» приостановил переговоры по Павону 18
22:49 Слухи Ткачук вернется в «Крылья Советов» 2
18:20 Слухи Источник: «Паредес подписал контракт с „Зенитом“» 35
16:41 Cарсания: «В ближайшее время „Зенит“ планирует подписать еще одного россиянина» 63
15:24 Слухи Манолас отказывается переходить в «Зенит» из-за зарплаты в рублях 143
14:16 Агент: «Луан очень хочет играть в России. Его стоимость составляет 23 млн евро» 28
11:44 В «Марселе» отказались комментировать слухи о Головине 19
11:33 Слухи Манолас недоволен, что он будет получать зарплату в «Зените» в рублях 104
10:42 Слухи Манолас опоздал на медосмотр в «Зените» 63
все материалы по этой теме
Турниры