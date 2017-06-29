Манолас просит «Зенит» отложить переговоры о контракте до понедельника

Защитник «Ромы» Костас Манолас попросил «Зенит» перенести переговоры о своём возможном переходе в российский клуб до понедельника. Согласно источнику, 26-летний футболист отправился в Грецию к своей жене, которая, предположительно 3 июля, должна родить. Отмечается, что «Зенит» хочет завершить все переговоры до субботы.

Ранее сообщалось, что трансфер Маноласа в «Зенит» может сорваться, так как игрок недоволен тем, что его зарплата будет выплачиваться в рублях.