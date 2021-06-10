Эстония — Латвия. Прогноз на матч Кубка Балтии (10.06.2021)

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сегодня, 00:26

Во втором туре Балтийского Кубка мы увидим сражение сборных Эстонии и Латвии. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

По линии БК Мелбет небольшим фаворитом встречи является сборная Эстонии. На ее победу — коэффициент 2.21, в случае победы латвийцев зайдет коэффициент 3.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.

На тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.95. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.85. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

Эстония этим летом в плане результатов выглядит достаточно неплохо, одержав две победы. В первом туре Балтийского Кубка пострадала Литва (1:0), а после и участник Евро-2020 сборная Финляндии (1:0). Игра с Латвией для эстонцев — отличная возможность закрепиться на первом месте в таблице.

Латвия в последние годы абсолютно не впечатляет игрой и результатами, но этим летом порадовала своих болельщиков яркой победой над соседями из Литвы (3:1), но после этого случился разгром от грозной сборной Германии (1:7), что нанесло неприятный удар по самолюбию латвийских игроков. В этой игре есть шанс реабилитироваться и снова порадовать своих болельщиков победой.

Информация для ставок

Эстония в последних пяти играх добыла две победы и три раза проиграла

Латвия в последних пяти поединках добыла одну победу и пропускала в каждом из матчей

Предыдущая очная встреча команд закончилась победой Латвии (1:0)

Пять из семи последних игр Эстонии завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Две абсолютно равные сборные проведут этот матч без преимущества одной из команд. Есть большие сомнения, что мы увидим качественный футбол с большим количеством моментов и голов. Поэтому рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.85.

Ранее букмекеры предложили поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.65 в матче «Сентрал Кост Маринерс» — «Макартур».