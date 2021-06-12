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2021-07-11
Бельгия - Россия
Уэльс - Швейцария
Дания - Финляндия

Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия против Россия

Бельгия Логотип футбольный клуб Бельгия 3:0 Логотип футбольный клуб Россия Россия
Бельгия
3 : 0
завершен
вчера, 22:00
Россия
Евро-2020, 1 тур
Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Телетрансляция: РОССИЯ 1
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.733.885.32
Лига Ставок 2.04 3.35 3.95
Фонбет Live! 1.02 19.00 100.00
Мелбет 2.01 3.33 4.30
1XBET 1.92 3.48 4.84
BetBoom 2.09 3.23 3.91
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    10' (1:0) Лукаку Ромелу (9) (Мертенс Дрис (14))
     
    27' Кастань Тимоти (21) уходит с поля, Менье Тома (15) вышел на поле
     
    34' (2:0) Менье Тома (15)
     
    72' Мертенс Дрис (14) уходит с поля, Азар Эден (10) вышел на поле
     
    76' Вертонген Ян (5) уходит с поля, Вермален Томас (3) вышел на поле
     
    77' Карраско Янник (11) уходит с поля, Прат Деннис (26) вышел на поле
     
    88' (3:0) Лукаку Ромелу (9) (Менье Тома (15))
     
    29' Кузяев Далер (23) уходит с поля, Черышев Денис (6) вышел на поле
     
    43' Жирков Юрий (18) уходит с поля, Караваев Вячеслав (4) вышел на поле
     
    46' Баринов Дмитрий (8) уходит с поля, Дивеев Игорь (3) вышел на поле
     
    2
    63' Зобнин Роман (11) уходит с поля, Мухин Максим (26) вышел на поле
    63' Черышев Денис (6) уходит с поля, Миранчук Алексей (15) вышел на поле
    Голы
    Лукаку Ромелу
    ассистент Мертенс Дрис     		1:0 10’
    Менье Тома 2:0 34’
    Лукаку Ромелу
    ассистент Менье Тома     		3:0 88’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Менье Тома Кастань Тимоти 27’
    29’ Черышев Денис Кузяев Далер
    43’ Караваев Вячеслав Жирков Юрий
    46’ Дивеев Игорь Баринов Дмитрий
    63’ Мухин Максим Зобнин Роман
    63’ Миранчук Алексей Черышев Денис
    Азар Эден Мертенс Дрис 72’
    Вермален Томас Вертонген Ян 76’
    Прат Деннис Карраско Янник 77’
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 5
    		4 Удары в створ 1
    		9 Фолы 11
    		2 Угловые 4
    		0 Офсайды 4
    		66% Владение мячом 34%
    		1 Cэйвы 1
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    Все комментарии
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:01
    Это они ещё хорошо отделались! Бельгийский нападающий хорошо себя проявил, в отличие от российского дерева- Дзюбишка. Как можно такого "игрока" капитаном ещё ставить? И что это за дыра на воротах стоит? На Акинфеева всё сваливали? Вот вам теперь держите ещё худшего! Короче, ничего нового! Россия ничего не может. Россия это примерно как Бразилия в хоккее. Но если Дания продолжит играть так же, как и сегодня, то Россия может выйти из группы (конечно, если Финляндия не сможет сыграть хотя бы вничью с Россией)!
    Artem Grunis
    Artem Grunis
    сегодня в 00:59
    Лимит убил футбол в нашей стране. Не понятно почему его не отменили в прошлом году
    JekaProh
    JekaProh
    сегодня в 00:58
    Здравствуйте любители футбола! Примите мои глубочайшие СОБОЛЕЗНОВАНИЯ. Если вдруг кому не сложно и кто сечет, обьясните человеку далекому от футбола замену при счете 2-0, когда выпустил Черчнсов защитника
    Lexx1k
    Lexx1k
    сегодня в 00:58
    на месте Джикии я бы Семёнову после матча лещей бы надавал, как ему с таким "чудом" в паре играть? просто бревно бесполезное. Что это недоразумение делает в основе сборной?
    mortid
    mortid
    сегодня в 00:56
    Патриотам привет, молитесь дальше на бревно :D Лукаку подложил вам каку :D
    Palex
    Palex ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 00:45
    У той сборной игроки были сильнее и брлеее мастеровитые и топ тренер, которому Черчесов даже в подмётки не годится.
    протон1
    протон1
    сегодня в 00:35
    хочу послушать что скажет боярский на счет игры и тренера
    ARMENIAN
    ARMENIAN
    сегодня в 00:35
    разгромлена по делу
    karnager
    karnager ответ Blaugrana97 (раскрыть)
    сегодня в 00:34
    причем тут это? Это я написал слова комментаторов матча. Они хотели просто попадания в створ
    salleeh
    salleeh
    сегодня в 00:33
    Один комментатор был А.Талалаев, он ещё и тренер ФК «Ахмат». Как он комментировал матч, это просто бредятина. Команда проигрывает 2:0, еле двигается, а комментатор говорит: – «Ну ничего, у нас есть ещё 10 минут, до конца матча». И на те, получите третий. Пусть следующий матч комментирует Нагиев, хоть поржем…
    nikot
    nikot
    сегодня в 00:31
    Откуда у Зюбы эта злоба,на судью матом,на своих бухтит!?
    Пепс
    Пепс
    сегодня в 00:31, ред.
    Ладно, начали вроде рванули, хотели че то показать... Но эти 2 первых на дурку... Шунина надо убрать... Не выручает он... Ошибочная ставка, вроде сам усатый был хороший вратарь..... После всех игр в группе и поглядим... Ща рановато голосить
    v2t5yqtecrdx
    v2t5yqtecrdx
    сегодня в 00:31
    Если капитан известный в россии 74р,что можно ожидать от такой сборной.
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 00:29
    На Евро 2008 тоже первую игру испанцам разгромно проиграли 1:4...что дальше было все помнят...смотрим и болеем за Россию...
    abrek123
    abrek123
    сегодня в 00:28
    Да финны отскочили с одним ударом за матч когда датчани 25+ раз пробивали,можно сказать возили финов но не шло в ворота просто у Датчан,не их день был...
    Футбольный обозреватель
    Футбольный обозреватель
    сегодня в 00:27
    Россия выйдет с группы. Скриньте!
    цвпб23424
    цвпб23424 ответ АлексМысль (раскрыть)
    сегодня в 00:27
    Нет Русской доверчивости. Нет Русской сплочености.
    sash71
    sash71
    сегодня в 00:26
    Сборная РФ может расчитывать на 4 место в группе
    Stalker-ato
    Stalker-ato ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    сегодня в 00:26
    Я включил и слушаю этих,прости госпади Ыкспертов.
    Парни вообще красавцы,говорят,что всё нормально,чё там,Финны? Да эти Финны не о чём,чудом выстояли первый тайм,потом на шару гол забили и тока отбивались,что с ними играть,россия Финнов 2-0 на легке обыграет.
    Кто там следующие? Датчани? кюль, надо ехать в Копенгаген и там решать все вопросы,Датчан то же должны обыграть....веселые ребята)))))
    Petergoff
    Petergoff
    сегодня в 00:25
    Безтолковая сборная.
    АлексМысль
    АлексМысль
    сегодня в 00:24, ред.
    Сми скажут " игроков сборной с колеи выбило трегедия которая произошла с Кристианем Эриксенем, наши ведь всегда за всех переживают в мире". А мы и готовы поверить в это и простить . Руская доверчивость.
    PS. По игре ни ума ни фаниазии, как говорится...
    steelhead
    steelhead ответ цвпб23424 (раскрыть)
    сегодня в 00:24
    Но он же влез в систему? Не влез бы, был бы не виновать. А так - мутах второй. Или первый, кому как нравится.
    ЧиП
    ЧиП
    сегодня в 00:24
    🙆🏻‍♂️Сколько было надежд🤦🏻‍♂️
    Всё рухнуло, отойти не могу.
    Могут фины, кто- то ещё может, но только не наши миллионеры😔😔😔😔😔😔😔😔
    Rattlehead
    Rattlehead ответ dimagas2 (раскрыть)
    сегодня в 00:24
    Не сказал бы, что так же. Нидерланды все же слабее Бельгии, а Украина сильнее России.
    sash71
    sash71
    сегодня в 00:23
    Без шансов.....Бельгия доминировала весь матч
    протон1
    протон1
    сегодня в 00:22
    черчес даж защитника выпустил. знал что лажа начинается. надо шунина страховать)))))))))))
    цвпб23424
    цвпб23424
    сегодня в 00:22
    Мы хотим видеть игроков своих клубов но хотят ли они играть за страну?
    Антон Гнатенко 1
    Антон Гнатенко 1
    сегодня в 00:22
    Бельгия показала 3 позы из камасутры
    Evilhuman
    Evilhuman
    сегодня в 00:22
    После такой игры испытываю жгучее желание, поболеть за сборные Дании и Финляндии
    протон1
    протон1 ответ trimetil (раскрыть)
    сегодня в 00:22
    черчесов ж вратарь. он хотел подстраховать вратаря) знал что начнут бить и пропускать) вот и выпустил что бы лажы не было
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