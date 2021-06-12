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3 : 0
завершен
вчера, 22:00
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Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Телетрансляция: РОССИЯ 1
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Лукаку Ромелу
ассистент Мертенс Дрис
|1:0
|10’
|Менье Тома
|2:0
|34’
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Лукаку Ромелу
ассистент Менье Тома
|3:0
|88’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Менье Тома
|Кастань Тимоти
|27’
|29’
|Черышев Денис
|Кузяев Далер
|43’
|Караваев Вячеслав
|Жирков Юрий
|46’
|Дивеев Игорь
|Баринов Дмитрий
|63’
|Мухин Максим
|Зобнин Роман
|63’
|Миранчук Алексей
|Черышев Денис
|Азар Эден
|Мертенс Дрис
|72’
|Вермален Томас
|Вертонген Ян
|76’
|Прат Деннис
|Карраско Янник
|77’
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|9
|Удары по воротам
|5
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|4
|Удары в створ
|1
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|9
|Фолы
|11
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|2
|Угловые
|4
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|0
|Офсайды
|4
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|66%
|Владение мячом
|34%
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|1
|Cэйвы
|1
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Датчан сегодня выбила из колеи травма лидера, но они наверняка соберутся к игре с нами. А вот обыграть финнов уже нам может и не хватить ни для чего.
Но главное в том, что нет игры. Вообще никакой. С такой игрой только на победу у Гибралтара можно рассчитывать. Игроки мысленно на Мальдивах, а их тут на каком-то Евро играть заставили.
Датчан сегодня выбила из колеи травма лидера, но они наверняка соберутся к игре с нами. А вот обыграть финнов уже нам может и не хватить ни для чего.
Но главное в том, что нет игры. Вообще никакой. С такой игрой только на победу у Гибралтара можно рассчитывать. Игроки мысленно на Мальдивах, а их тут на каком-то Евро играть заставили.
А наши вызывают злобную тоску, причём почти все, начиная от усатого бодрилы-тренера.
Бельгийцы хоть и по-прежнему сильны, но былого блеска в них нет, пик этого состава в прошлом, но даже он сделал Россию как детей, причём практически пешком.
Впрочем, как ни кощунственно это прозвучит- замечу, что несчастье с Эриксеном дало нашим некоторые шансы на выход в из группы.
Шансы, которых не было, что лишний раз показал и сегодняшний матч..
А наши вызывают злобную тоску, причём почти все, начиная от усатого бодрилы-тренера.
Бельгийцы хоть и по-прежнему сильны, но былого блеска в них нет, пик этого состава в прошлом, но даже он сделал Россию как детей, причём практически пешком.
Впрочем, как ни кощунственно это прозвучит- замечу, что несчастье с Эриксеном дало нашим некоторые шансы на выход в из группы.
Шансы, которых не было, что лишний раз показал и сегодняшний матч..