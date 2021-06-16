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3 : 0
завершен
16 июня 2021, 22:00
среда
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Стадион Олимпико
Телетрансляция: РОССИЯ 1
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Локателли Мануэль
ассистент Берарди Доменико
|1:0
|26’
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Локателли Мануэль
ассистент Барелла Николо
|2:0
|52’
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Иммобиле Чиро
ассистент Толой Рафаэль
|3:0
|89’
|49’
|Гавранович Марио
|79’
|Эмболо Брель
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Ачерби Франческо
|Кьеллини Джорджо
|24’
|46’
|Гавранович Марио
|Сеферович Харис
|57’
|Цубер Стивен
|Шер Фабиан
|58’
|Видмер Силвэн
|Мбабу Кевин
|Кьеза Федерико
|Инсинье Лоренцо
|69’
|Толой Рафаэль
|Берарди Доменико
|70’
|76’
|Варгас Рубен
|Шакири Джердан
|84’
|Соу Джибриль
|Фройлер Ремо
|Пессина Маттео
|Локателли Мануэль
|86’
|Кристанте Бриан
|Барелла Николо
|86’
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|13
|Удары по воротам
|6
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|3
|Удары в створ
|1
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|10
|Фолы
|12
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|3
|Угловые
|2
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|2
|Офсайды
|4
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|49%
|Владение мячом
|51%
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|1
|Cэйвы
|0
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|0
|Предупреждения
|2
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