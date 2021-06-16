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2021-07-11
Италия - Швейцария
Финляндия - Россия
Турция - Уэльс

Текстовая онлайн трансляция матча Италия против Швейцария

Италия Логотип футбольный клуб Италия 3:0 Логотип футбольный клуб Швейцария Швейцария
Италия
3 : 0
завершен
16 июня 2021, 22:00
среда
Швейцария
Евро-2020, 2 тур
Стадион Олимпико
Телетрансляция: РОССИЯ 1
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.663.746.46
Лига Ставок 1.76 3.45 5.40
Фонбет Live! 1.03 20.00 88.00
Мелбет 1.67 3.67 6.31
1XBET 1.75 3.56 6.10
BetBoom 1.70 3.52 5.87
    Еще
     
    24' Кьеллини Джорджо (3) уходит с поля, Ачерби Франческо (15) вышел на поле
     
    26' (1:0) Локателли Мануэль (5) (Берарди Доменико (11))
     
    52' (2:0) Локателли Мануэль (5) (Барелла Николо (18))
     
    69' Инсинье Лоренцо (10) уходит с поля, Кьеза Федерико (14) вышел на поле
     
    70' Берарди Доменико (11) уходит с поля, Толой Рафаэль (25) вышел на поле
     
    2
    86' Локателли Мануэль (5) уходит с поля, Пессина Маттео (12) вышел на поле
    86' Барелла Николо (18) уходит с поля, Кристанте Бриан (16) вышел на поле
     
    89' (3:0) Иммобиле Чиро (17) (Толой Рафаэль (25))
     
    46' Сеферович Харис (9) уходит с поля, Гавранович Марио (19) вышел на поле
     
    49' Гавранович Марио (19)
     
    57' Шер Фабиан (22) уходит с поля, Цубер Стивен (14) вышел на поле
     
    58' Мбабу Кевин (2) уходит с поля, Видмер Силвэн (3) вышел на поле
     
    76' Шакири Джердан (23) уходит с поля, Варгас Рубен (11) вышел на поле
     
    79' Эмболо Брель (7)
     
    84' Фройлер Ремо (8) уходит с поля, Соу Джибриль (15) вышел на поле
    Голы
    Локателли Мануэль
    ассистент Берарди Доменико     		1:0 26’
    Локателли Мануэль
    ассистент Барелла Николо     		2:0 52’
    Иммобиле Чиро
    ассистент Толой Рафаэль     		3:0 89’
    Наказания
    49’ Гавранович Марио
    79’ Эмболо Брель
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Ачерби Франческо Кьеллини Джорджо 24’
    46’ Гавранович Марио Сеферович Харис
    57’ Цубер Стивен Шер Фабиан
    58’ Видмер Силвэн Мбабу Кевин
    Кьеза Федерико Инсинье Лоренцо 69’
    Толой Рафаэль Берарди Доменико 70’
    76’ Варгас Рубен Шакири Джердан
    84’ Соу Джибриль Фройлер Ремо
    Пессина Маттео Локателли Мануэль 86’
    Кристанте Бриан Барелла Николо 86’
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 6
    		3 Удары в створ 1
    		10 Фолы 12
    		3 Угловые 2
    		2 Офсайды 4
    		49% Владение мячом 51%
    		1 Cэйвы 0
    		0 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Tostao
    Tostao
    17 июня в 15:10, ред.
    Обычно итальянцы начинали выступления на ЧЕ и ЧМ ни шатко, ни валко, зато потом... А тут слишком подозрительно разогнались. Не к добру.))
    Чёрный рыцарь
    Чёрный рыцарь
    17 июня в 10:57
    Италия не смотря на восторженные отзывы болельщиков слаба. Швейцария и Турция это не лакмус. Те же ватокатные и вялые испашки обыграют на одной ноге.
    Rheinfall
    Rheinfall ответ ARMENIAN (раскрыть)
    17 июня в 10:34
    Евро они не возьмут , но возможно далеко в турнире могут пройти.
    Rheinfall
    Rheinfall
    17 июня в 10:32
    Хех как я и предпологал , итальянцы дали таки по ушам швейцарам)))))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    17 июня в 10:05
    Карасёв и Манчини...

    02 дек. 2017 г.
    Зенит-Урал 2:1

    16 июня 2021
    Италия-Швейцария
    3:0
    VeniaminS
    VeniaminS
    17 июня в 09:07
    Италия устроила полнейший разгром
    Мessi 10
    Мessi 10
    17 июня в 08:45
    Италия - каток
    112910415
    112910415
    17 июня в 08:36
    пока сильное впечатление
    h8you
    h8you
    17 июня в 08:29
    улыбают конечно сказки про Италию - фаворита)))первая же хорошо организованная команда,с классом игроков повыше легко их пройдет.Условная Франция(Мбаппе Гризманн Бензема) просто не заметят (Ди лоренцо Бонуччи Ачерби Спинацоллу) + еще полузащита на другом уровне
    ProKop92
    ProKop92
    17 июня в 08:08
    Сборной Италии важно сейчас не поймать звезду,что любого могут порвать,тогда, возможно, что-то у них и выгорит на этом Евро. Вспомните Голландию в 2008-м
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
    17 июня в 05:49, ред.
    Рад за итальянцев что смогли победить этот швейцарский винегрет ))
    Camellot
    Camellot
    17 июня в 04:43
    Ну это все не на долго
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    17 июня в 02:47
    Да ужжжж... Обидно будет поражение в 1\8
    LOpp
    LOpp ответ ARMENIAN (раскрыть)
    17 июня в 01:36
    Господи, Италия сыграла только с Турцией и Швейцарией, с далеко не самыми сильными сборными.
    Выводы ещё делать рано.
    ARMENIAN
    ARMENIAN
    17 июня в 01:27
    Италия никого не щадит. Они должны взять ЕВРО
    Oplot
    Oplot ответ Futurista (раскрыть)
    17 июня в 01:23
    Вот вот наши таких хорошо осаживают
    3kp6rjkvexze
    3kp6rjkvexze
    17 июня в 01:15
    Франция сильнее всех,хотя Италия сильная команда но Франция победит их,если встретятся.
    Dobermаn
    Dobermаn
    17 июня в 01:01
    Насчет итальянцев согласен, единственная сборная к которой нет вопросов.Все остальные победители с потугами забивали мячи,а Итальянцы в пол ноги играют.
    инштандзетцунг
    инштандзетцунг
    17 июня в 00:39
    истинная красота футбола. минимализм и мощь в одном флаконе.forza italia
    протон1
    протон1
    17 июня в 00:36
    игру сборной россии не смотрел. в силу опр причин.
    David Young
    David Young
    17 июня в 00:31
    Италия вновь победила, и вновь сделала это забив три и не пропустив ни одного, уже после второго тура оформив себе прямой выход из группы.

    Я ожидал что Италия победит в этих двух матчах, но не ждал что всё будет так хорошо в плане игры и результатов. Италии вновь удалось создать много моментов у ворот соперника, с реализацией моментов всё в порядке, плюс Швейцарии почти ничего путного создать у ворот Джанлуиджи Доннаруммы не удалось.

    Италия вновь очень уверенно победила, при этом сделав это красиво и играючи. Едва ли найдётся много команд на турнире способных на подобное на регулярной основе, и Италия среди них самая лучшая в плане красоты и изящности футбола.

    Желаю сборной Италии подарить любителям футбола ещё много красивой и результативной игры, также желаю итальянцам добиться больших успехов на этом турнире, с такой игрой и настроем у них очень хорошие шансы их добиться.
    Futurista
    Futurista
    17 июня в 00:31
    Молодцы итальянцы...но...помнится на Евро 2008 голландцы сначала тоже так широко шагали...а потом с нашими штаны порвали...
    Ironigor
    Ironigor
    17 июня в 00:25, ред.
    Во первых хочу поздравить сборную Италии и её болельщиков с очередной красивой Победой! Второй матч подряд радуют своей игрой и второй раз выиграли со счётом 3:0. Более чем убедительный счёт на табло, а сколько еще было упущенных моментов. Глаз радуется глядя на такой футбол ⚽ который показывает сборная Италии во главе с Манчинни. Посмотрел пока все матчи чемпионата Европы и пока лучший футбол показывают именно итальянцы. Можно ещё вспомнить и игру сборной Франции против сборной Германии. Вот как раз буду болеть именно за эти две сборные , ну и конечно в первую очередь за нашу сборную России. Итальянцы просто влюбляют в себя своей чётко отлаженной игрой во всех линиях и всё это делается с лёгкостью и каким-то задором, с постоянной подстраховкой друг друга независимо кто на какой позиции играет. Видно командную игру как один организм, ничего не меняется и с заменами, всё также чётко и последовательно добиваются своей цели до последней минуты встречи! Просто огромный Респект Роберто Манчини за такую команду! Удачи Италии. Всем Добра.
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    17 июня в 00:18
    Солидная заявка.............................. но, видели мы множество команд с 9 очками ,которые в первом матче ПО вылетали сразу.
    Муслим90
    Муслим90
    17 июня в 00:15
    Классная победа...приятно смотреть.
    Gahi
    Gahi
    17 июня в 00:13
    Итальянцы показали ещё раз насколько они обладают командным потенциалом, что в игре против Швейцарии они позволяли себе варьировать темпам игры тем самым выматывая своего соперника. Да эта вторая крупная победа Италии со счётом 3-0 и при этом они оставляют свои ворота на замке. Очень убедительная игра сборной Италии которая ещё раз убеждает нас в том что команда является одним из фаворитов этого чемпионата. Удачи
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll
    17 июня в 00:12
    Финал 🇫🇷-🇮🇹
    Zloi iron
    Zloi iron
    17 июня в 00:04
    Поздравляю сб.Италии с выходом в плей офф!!!
    A.S.A
    A.S.A
    17 июня в 00:03
    Красивая, уверенная и на вид легкая победа Скуадро Адзурры! Полностью контролировали игру и играли с запасом прочности! Став первой сборной добившейся права участвовать в 1/8 ЧЕ.
    Отличную команду собрал Манчини! Удачи им и главное не сбавлять оборотов!
    Правда тут
    Правда тут
    17 июня в 00:02
    Да к Бельгии И Франции добавлю еще Италию в фавориты....какие то они неутомимые живчики)
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