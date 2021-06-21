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1 : 4
завершен
вчера, 22:00
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Стадион Паркен (Копенгаген)
Телетрансляция: ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|38’
|0:1
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Дамсгорд Миккел
ассистент Хейбьерг Пьер-Эмиль
|59’
|0:2
|Поульсен Юссуф
|Дзюба Артём
|1:2(П)
|70’
|79’
|1:3
|Кристенсен Андреас
|82’
|1:4
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Мехле Йоаким
ассистент Хейбьерг Пьер-Эмиль
|Кудряшов Федор
|28’
|57’
|Дилейни Томас
|Дивеев Игорь
|75’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|60’
|Ларсен Йенс Стрюгер
|Васс Даниэль
|60’
|Дольберг Каспер
|Поульсен Юссуф
|Соболев Александр
|Миранчук Алексей
|61’
|Жемалетдинов Рифат
|Оздоев Магомед
|61’
|Мухин Максим
|Кузяев Далер
|67’
|Караваев Вячеслав
|Кудряшов Федор
|67’
|72’
|Норгор Кристиан
|Дамсгорд Миккел
|85’
|Корнелиус Андреас
|Брейтуэйт Мартин
|85’
|Йенсен Матиас
|Дилейни Томас
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|2
|Предупреждения
|1
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И вот в этой группе мы умудрились стать последними и дважды быть разгромленными. Сборная России не перестаёт удивлять.
И вот в этой группе мы умудрились стать последними и дважды быть разгромленными. Сборная России не перестаёт удивлять.