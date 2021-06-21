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Россия - Дания
Украина - Австрия
Северная Македония - Нидерланды
Финляндия - Бельгия

Текстовая онлайн трансляция матча Россия против Дания

Россия Логотип футбольный клуб Россия 1:4 Логотип футбольный клуб Дания Дания
Россия
1 : 4
завершен
вчера, 22:00
Дания
Евро-2020, 3 тур
Стадион Паркен (Копенгаген)
Телетрансляция: ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.814.011.76
Лига Ставок 5.60 4.10 1.62
Фонбет Live! 51.00 7.80 1.13
Мелбет 5.64 4.30 1.61
1XBET 5.20 4.22 1.69
BetBoom 5.43 4.31 1.59
    Еще
     
    28' Кудряшов Федор (13)
     
    2
    61' Миранчук Алексей (15) уходит с поля, Соболев Александр (9) вышел на поле
    61' Оздоев Магомед (7) уходит с поля, Жемалетдинов Рифат (19) вышел на поле
     
    2
    67' Кузяев Далер (23) уходит с поля, Мухин Максим (26) вышел на поле
    67' Кудряшов Федор (13) уходит с поля, Караваев Вячеслав (4) вышел на поле
     
    70' (1:2) Дзюба Артём (22)
     
    75' Дивеев Игорь (3)
     
    38' (0:1) Дамсгорд Миккел (14) (Хейбьерг Пьер-Эмиль (23))
     
    57' Дилейни Томас (8)
     
    59' (0:2) Поульсен Юссуф (20)
     
    2
    60' Васс Даниэль (18) уходит с поля, Ларсен Йенс Стрюгер (17) вышел на поле
    60' Поульсен Юссуф (20) уходит с поля, Дольберг Каспер (12) вышел на поле
     
    72' Дамсгорд Миккел (14) уходит с поля, Норгор Кристиан (15) вышел на поле
     
    79' (1:3) Кристенсен Андреас (6)
     
    82' (1:4) Мехле Йоаким (5) (Хейбьерг Пьер-Эмиль (23))
     
    2
    85' Брейтуэйт Мартин (9) уходит с поля, Корнелиус Андреас (21) вышел на поле
    85' Дилейни Томас (8) уходит с поля, Йенсен Матиас (24) вышел на поле
    Голы
    38’ 0:1 Дамсгорд Миккел
    ассистент Хейбьерг Пьер-Эмиль
    59’ 0:2 Поульсен Юссуф
    Дзюба Артём 1:2(П) 70’
    79’ 1:3 Кристенсен Андреас
    82’ 1:4 Мехле Йоаким
    ассистент Хейбьерг Пьер-Эмиль
    Наказания
    Кудряшов Федор 28’
    57’ Дилейни Томас
    Дивеев Игорь 75’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    60’ Ларсен Йенс Стрюгер Васс Даниэль
    60’ Дольберг Каспер Поульсен Юссуф
    Соболев Александр Миранчук Алексей 61’
    Жемалетдинов Рифат Оздоев Магомед 61’
    Мухин Максим Кузяев Далер 67’
    Караваев Вячеслав Кудряшов Федор 67’
    72’ Норгор Кристиан Дамсгорд Миккел
    85’ Корнелиус Андреас Брейтуэйт Мартин
    85’ Йенсен Матиас Дилейни Томас
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    		 2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ ildar_3871 (раскрыть)
    сегодня в 15:25
    спартаковская школа.Я вот считаю,что надо Стасика в Газпром к Дзюбе,тогда эта парочка пронессутся галопом по европе,ещё бы Азмуна удержать,тогда бы сообразили на троих.
    Храневец
    Храневец
    сегодня в 15:18
    Думаю у всех спали теперь розовые очки после ЧМ 2018
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 15:16
    любой игрок сб Дании по позиции превосходит россиянина, посмотрите какие клубы они представляют,а у наших Миранчук Аталанта в глубоком запасе, Головин в Монако - не слежу за Лигой1. Из сборной только симпатизирует Марио Ферна, действительно на общем фоне сборной выделяется. Сафонов сыграл великолепно.ну можно разве что слегка обвинить в первом мяче,что не прыгнул,хотя что бы совершить сейв,нужен и опыт и везение,а ни того ни другого не было в тот момент.Ну и да ладно,в принципе ничья устраивала вполне и рассчитывать на 1 гол - вполне возможно, НО есть один спартаковец,который подложил краснодарцу жирную свинью,так скажем на шашлычОк.
    Стадион конечно был превосходным, облачён в красные цвета - такая поддержка, забивай-не могу. Даже рефери был на нашей стороне, ведь вторая жёлтая вырисовалась Кудрявому,но джля него 13 номер на футболке оказался счастливым. И тут же ещё и пенальти дали,судя по тому,как обслуживают рефери, тут пенальти это Чудо. Любые профессиональные игроки. воспользвались такой ситуацией и попытались переломить игру,да и больше - переломили,пока соперники в нокдауне,тут бы его поддавить,только вот некем. Ну и скандинавы,как профессионалы быстро пришли в себя и тут понеслась душа в рай,точнее на 2 место.
    Сб Рф не заслуживает плейоффа,как впрочем и сборная Украины,которая опозорилась чуть меньше,которой тоже нужна была всего лишь ничья.
    Раз ни одни,ни другие не могут выполнить минимальные задачи - то и делать им нечего.
    металлург
    металлург
    сегодня в 15:09
    Если они порядочные люди, то Черчесов должен подать в отставку, а Дзюба навсегда завязать со сборной. Нужно выстраивать новую сборную под следующий чемпионат Европы, т. к. вряд ли попадем на чм
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин ответ волгодон 2 (раскрыть)
    сегодня в 13:55
    Ну вот опять поставил на Россию -
    Александр Светличный 1
    Александр Светличный 1
    сегодня в 12:59
    ПЕРВЕНСТВО ВОСЬМОЙ БАНИ , В КОТОРОМ МОЖЕТ УЧАВСТВОВАТЬ НАША СБОРНАЯ ! А ЧЕРЧЕС ЗАСЛАНЫЙ КАЗАЧЕК , ОН ДАЖЕ ГИМН РОССИИ НЕ ПОЕТ,ИЗГНАЛ АКИНФЕЕВА , ДЕНИСОВА КОГДА-ТО СГНОИЛ , ВИДИМО В СБОРНОЙ ТОЛЬКО ЕГО ПОРЯДКИ , ЕГО ПРОСТО ПОБАИВАЮТСЯ ! А ДЮКОВУ НАДО ВЕРНУТЬСЯ В ГАЗПРОМ , РПЛ ЭТО НЕ ДЛЯ ЕГО РАЗУМА !
    XL-965
    XL-965
    сегодня в 11:38
    Россия вы лучшие, спасибо Вам за турнир
    lobsterdam
    lobsterdam ответ протон1 (раскрыть)
    сегодня в 10:40
    И не смотрите, не надо, я вот уж лет 20 не смотрю
    Ravshan878
    Ravshan878
    сегодня в 10:38
    Серёга физкультпривет. Как можно зайти лиги Blossiy 2021 (5).
    Roger Young
    Roger Young
    сегодня в 10:34
    Позор, впрочем ничего нового
    Ravshan878
    Ravshan878
    сегодня в 10:15
    Эх сб Россия, Россия !
    Эх сб Russia, Russia !
    Эх сб Rashen, Rashen !
    Мы верили надеялись а вы .......ли.
    Что интересно финны вышли в плей-офф.🤔. Все кто связано сборной немедленно отправить на ОТСТАВКУ.☝️.
    viv
    viv
    сегодня в 09:59
    За такое позорное выступление сборной гнать надо президента РФС Дюкова вместе с Черчесовым.
    Serdar Pashakow 1
    Serdar Pashakow 1
    сегодня в 09:58
    Слова Стасика "Есть стратегический план, который мы выдержали. Всё-таки надо сегодня ещё посмотреть матч.

    В плане качества игры и готовности — это была наша лучшая игра. Так мы команду и готовили — от матча к матчу, потому что было бы наивно выходить на пик формы к бельгийцам.

    Мы шли наверх, как планировали. Но в игре случаются моменты, когда мы не забили два хороших момента, а они из ничего забили." А ему интересно не стыдно так говорить или вы тоже согласны тем что датчане из ничего забили.
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    сегодня в 09:43
    Матч не видел,выпил пива и нечаянно уснул пере самым матчем ,проснулся когда Ургант шутил в телевизоре -повезло...
    Константин Белых
    Константин Белых
    сегодня в 09:38
    Ну что ребята все успокоились? Теперь нормальный футбол будем смотреть. Спасибо тупому Черчесову за то что Соболя в старте не выпустил. Спасибо медленному Зобнину мечтающему играть в европе. А также Дзюбу который не бежать не обыграть не пробить не может. Ну и главное спасибо нашему молодому дарованию вратарскому цеха Сафонову. Кто там за ним охотится подскажите? Дыра в дыре-удары прямые да еще из за штрафной(особенно первый гол). Даже страрый негр Гилерме был бы гораздо надежней. Привет тем кто платит нашим контракты по 2-3 миллиона евро с обязательным выходом их на поле. А самое главное смотришь сборную в 80-90х-реально расчитываешь на что то. А сейчас кроме тошноты такая игра не вызывает. Позорище капитальное..
    Знатог
    Знатог
    сегодня в 09:29
    Возили мордой по газону.
    ESPANOL
    ESPANOL
    сегодня в 09:28
    В отставку срочно и Черчесова и Дюкова! Первого за бездарность, а второго за то, что пригрел эту бездарность.
    Хиромант
    Хиромант
    сегодня в 09:25
    Штрафовать на 100 тыс. за каждую передачу назад! Надо играть в атаку - так нет, лучше пас назад - как бы чего не вышло. А оно, как раз-таки, и вышло! И каждый раз так выходит! Доходим до чужой штрафной, казалось бы, бей по воротам - и дело с концом! Нет!!! Надо отдать назад, потом ещё назад - потом либо перехват и голешник в наши ворота, либо мяч доходит до нашего вратаря, который запулит его куда-нибудь на трибуны, или выбьет сопернику! Как же достала такая игра за последние 12 лет!!!
    Дед Мазая
    Дед Мазая
    сегодня в 09:06
    Могли и выиграть. Не попади датчане в ворота три раза из-за пределов штрафной, как не попадают наши, и не ошибись с передачей Зобнин...
    Это наш уровень на сегодня...(((
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответ Crooclin (раскрыть)
    сегодня в 08:46
    В этом с тобой согласен
    Сергей 1059
    Сергей 1059
    сегодня в 08:45
    Черчесов. Будь мужиком. Не позорь дальше страну.
    Твой Арсен
    Твой Арсен
    сегодня в 08:07, ред.
    Не смотрел ни матч с Бельгией, ни матч с Данией. Не готов жертвовать сном ради очередной порции негативных эмоций. Каждый раз, когда соперник на бумаге сильнее, дети лимита ничего не могут с этим поделать. Очевидно, что маленькие сборные, типа Бельгии, Дании, Швеции уже давно обошли нас в плане командного мастерства и понимания футбола. Прошли те времена, когда скандинавские команды были донорами очков. Прошли времена, когда сборные маленьких стран были донорами очков. А знаете почему? Когда у тебя на поле к примеру Ибрагимович, то такая команда автоматически не может быть аутсайдером, даже если это лоу-сборная. Про всякие Бельгии и Хорватии можно и не говорить. Все во всем мире это поняли. Не поняли только в России и продолжают играть в "старый" футбол. Пока в нашем футболе отбор для участия в матчах будет проходить не по спортивным принципам, а по принципам "у кого паспорт с орлом", пока чемпионат страны тоже будет проводиться по принципу "сначала корешки у кормушки, потом все остальные", так всё и будет продолжаться. А будет это всё продолжаться, пока известных людей не уберут из власти. Эти люди просто не понимают, что они вредят, точно также, как не понимает "Наполеон" в психбольнице, что он - болен.
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
    сегодня в 07:59
    Я не знаю что ещё должно произойти чтобы наши чинуши из футбола наконец-то начали проводить реформы с хирургическим вмешательством... Или их всё устраивает что ли, не пойму? Хотя нет, я больше чем уверен что сейчас все немного пошумят для вида, а по итогу всё на своих местах и останется... Гнилую голову рыбе никто рубить не собирается, видимо)
    Predator94
    Predator94 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    сегодня в 07:56
    нахрен уволить усатого!!! За такую зп 2,5 млн евро налогов еще отчитывают нас болельщиков. Охренели!
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 07:46
    Черчесов и Дзюба просто зажрались !
    Мысыктар
    Мысыктар ответ Ruslik1982 (раскрыть)
    сегодня в 06:23
    Лол. Просто уровень наших игроков просто нулевый.
    Serdar Pashakow 1
    Serdar Pashakow 1
    сегодня в 06:18
    Черчесов кажется другую комбинация не знает, как подать на Дзюбу. А он дуб дубом. В концовке датчане просто издевались. Лидера нет который потащит команду, тренера нет который подскажет, выстроит игру, плюс еще эти комментаторы на нервы действуют. Обидно и позорно. В прошлом чемп. кажется 23ми были. Прогресс есть.
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:12
    куда ехали, туда и приехали
    batog
    batog ответ IKER-RAUL (раскрыть)
    сегодня в 05:46
    Не только команду, надо разогнать сброд под названием РФС. До ЧМ еще есть время.
    batog
    batog ответ MikeSevas (раскрыть)
    сегодня в 05:43
    Без валидола с нашей сборной ни как нельзя!
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