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3 : 1
завершен
вчера, 22:00
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Стадион Хэмпден Парк (Глазго)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
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Влашич Никола
ассистент Перишич Иван
|1:0
|17’
|42’
|1:1
|МакГрегор Каллум
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Модрич Лука
ассистент Ковачич Матео
|2:1
|62’
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Перишич Иван
ассистент Модрич Лука
|3:1
|77’
|Ловрен Деян
|26’
|34’
|МакКенна Скотт
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|33’
|МакКенна Скотт
|Хэнли Грант
|Крамарич Андрей
|Петкович Бруно
|70’
|70’
|Фрэйзер Райан
|Армстронг Стюарт
|Баришич Борна
|Гвардиол Ешко
|71’
|Иванушец Лука
|Влашич Никола
|76’
|Ребич Анте
|Перишич Иван
|81’
|84’
|Нисбет Кевин
|Че Адамс
|84’
|Паттерсон Натан
|О'Доннелл Стивен
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|11
|Удары по воротам
|11
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|6
|Удары в створ
|3
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|10
|Фолы
|8
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|5
|Угловые
|7
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|4
|Офсайды
|1
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|66%
|Владение мячом
|34%
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|2
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|1
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