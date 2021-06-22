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Хорватия - Шотландия
Чехия - Англия

Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия против Шотландия

Хорватия Логотип футбольный клуб Хорватия 3:1 Логотип футбольный клуб Шотландия Шотландия
Хорватия
3 : 1
завершен
вчера, 22:00
Шотландия
Евро-2020, 3 тур
Стадион Хэмпден Парк (Глазго)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.313.843.04
Лига Ставок 2.48 3.90 2.65
Фонбет Live! 1.19 6.00 32.00
Мелбет 2.35 3.89 2.86
1XBET 2.44 4.04 2.72
BetBoom 2.48 4.01 2.55
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    17' (1:0) Влашич Никола (13) (Перишич Иван (4))
     
    26' Ловрен Деян (6)
     
    62' (2:1) Модрич Лука (10) (Ковачич Матео (8))
     
    70' Петкович Бруно (20) уходит с поля, Крамарич Андрей (9) вышел на поле
     
    71' Гвардиол Ешко (25) уходит с поля, Баришич Борна (3) вышел на поле
     
    76' Влашич Никола (13) уходит с поля, Иванушец Лука (26) вышел на поле
     
    77' (3:1) Перишич Иван (4) (Модрич Лука (10))
     
    81' Перишич Иван (4) уходит с поля, Ребич Анте (17) вышел на поле
     
    33' Хэнли Грант (5) уходит с поля, МакКенна Скотт (26) вышел на поле
     
    34' МакКенна Скотт (26)
     
    42' (1:1) МакГрегор Каллум (8)
     
    70' Армстронг Стюарт (17) уходит с поля, Фрэйзер Райан (20) вышел на поле
     
    2
    84' Че Адамс (10) уходит с поля, Нисбет Кевин (19) вышел на поле
    84' О'Доннелл Стивен (2) уходит с поля, Паттерсон Натан (22) вышел на поле
    Голы
    Влашич Никола
    ассистент Перишич Иван     		1:0 17’
    42’ 1:1 МакГрегор Каллум
    Модрич Лука
    ассистент Ковачич Матео     		2:1 62’
    Перишич Иван
    ассистент Модрич Лука     		3:1 77’
    Наказания
    Ловрен Деян 26’
    34’ МакКенна Скотт
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    33’ МакКенна Скотт Хэнли Грант
    Крамарич Андрей Петкович Бруно 70’
    70’ Фрэйзер Райан Армстронг Стюарт
    Баришич Борна Гвардиол Ешко 71’
    Иванушец Лука Влашич Никола 76’
    Ребич Анте Перишич Иван 81’
    84’ Нисбет Кевин Че Адамс
    84’ Паттерсон Натан О'Доннелл Стивен
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 11
    		6 Удары в створ 3
    		10 Фолы 8
    		5 Угловые 7
    		4 Офсайды 1
    		66% Владение мячом 34%
    		2 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    протон1
    протон1
    сегодня в 01:19
    черчесов тут не пробегал?
    Jack White
    Jack White
    сегодня в 00:36
    Увы, предсказуемые, безопасные для ставок матчи заканчиваются. Но дальше зато будет интереснее смотреть футбол! Откровенно слабые сборные отсеиваются одна за другой.
    Nazi
    Nazi
    сегодня в 00:04
    Ну вот понемногу унылые лесорубы покидают турнир Шотландия, Финляндия, Россия. Надеюсь дальше будет больше футбола.
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    сегодня в 00:04
    Модрич все ещё держит марку в сборной. Молоток
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 00:03
    Шотландия приятное впечатление оставила. Одна только ничья с Англией чего стоит, подвела реализация, но в целом сборная явно сделала шаг вперёд.
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 00:03
    Да как бы негоже было бы финалисту ЧМ ( прошлого) не выйти из группы на ЧЕ. Но это в качестве лирического отступления, футбол такая игра, что всяко бывает. Начали за здравие хорваты, забили, и как-то бросили играть. Ладно времени хватило в себя прийти. Модрич конечно шикарно положил. Надо нашим парням по достижению 18 лет контракты миллионов в двести в месяц давать. Где будут эти Модричи. Отбросив иронию, Хорватию с заслуженным проходом в 1/8. Как всегда личное мнение.
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    сегодня в 00:01
    Шотландцы сами виноваты, что не реализовали столько моментов (криво4огий Че Адамс постарался).
    Incredulous
    Incredulous
    сегодня в 00:01
    С победой Хорватию! Технично, на классе. Модрич был бы не Модричем если бы не забил такого красавца внешней стороной стопы.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 23:56
    Поздравляем Хорватию с выходом в плей - офф ЕВРО.
    Ravshan878
    Ravshan878
    вчера в 23:55
    Модрич бабай как автомат Калашников.
    alfranza
    alfranza
    вчера в 23:53
    Хорватию с победой! Шотландии спасибо, хорошая команда!
    Futurista
    Futurista
    вчера в 23:52
    Хорватов с победой!...
    Ravshan878
    Ravshan878
    вчера в 23:48
    Хорватия идёт дальше.
    Поздравляю Влашича с ПОБЕДОЙ.
    Levadia
    Levadia
    вчера в 23:39
    У Шотландцев мимо
    alfranza
    alfranza
    вчера в 23:39
    Моменты у скотишей на загляденье, а вот реализация хромает.
    Futurista
    Futurista ответ Омеля (раскрыть)
    вчера в 23:38
    Сутки)...там всегда бухают...
    Омеля
    Омеля ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 23:37
    где то в Челябинске мужики по суровому бухают уже сутки
    Омеля
    Омеля
    вчера в 23:36
    амба...хана...надежда на испанию что просрет словаков.а шведы пшекав
    bsww
    bsww
    вчера в 23:36, ред.
    А это плохо. Теперь хохлам надо, чтобы завтра испанцы с поляками свои матчи проиграли и ... потом добавлю
    Германия и Португалия проигрывают в 3 мяча
    Levadia
    Levadia
    вчера в 23:36
    3-1!)))
    Futurista
    Futurista
    вчера в 23:36
    Отлично 3:1...где то во Львове грустят и пьют пиво...
    alfranza
    alfranza
    вчера в 23:36
    Перишич...3:1, походу хорваты идут дальше!
    Futurista
    Futurista
    вчера в 23:29
    Влашич опробывал РПЛовский наезд на скотиша)...
    Омеля
    Омеля
    вчера в 23:28, ред.
    наверное, нашим Украине, не повезет....
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Ислам0926 (раскрыть)
    вчера в 23:27
    Мечты сбываются. Когда просишь от бога ☝️.
    Ислам0926
    Ислам0926
    вчера в 23:23
    А вот теперь Шотландия пойдет во банк и раскроется можно подловить
    bsww
    bsww
    вчера в 23:23
      Ravshan878
      Ravshan878
      вчера в 23:22
      Модрич киллер. 🏹.
      Ислам0926
      Ислам0926
      вчера в 23:21
      Только хотел написать что Модрич забьет обязательно
      Futurista
      Futurista
      вчера в 23:20
      Красотища!...Модрич 2:1...
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