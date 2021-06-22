В 1 Ливакович Доминик Голов пропущено: 1 Выносы: 4 Спасений: 2 Пасы: 17 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 90

З 21 Вида Домагой Выносы: 4 Пасы: 54 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

З 25 Гвардиол Ешко Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 71

З 6 Ловрен Деян Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Блоки: 2 Выносы: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 90

З 22 Юранович Йосип Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 90

П 11 Брозович Марцело Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Перехваты: 1 Пасы: 92 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 90

П 13 Влашич Никола Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 76

П 8 Ковачич Матео Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 85 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 90

П 10 Модрич Лука Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 98 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 90

П 4 Перишич Иван Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 81

Н 20 Петкович Бруно Офсайды: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 2 Пасы: 23 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 70

Запасные игроки

В 12 Калинич Ловре

В 23 Слуга Симон

З 3 Баришич Борна Фолов заработано: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 11 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 19

З 2 Врсалько Шиме

З 5 Чалета-Цар Дуе

П 19 Бадель Милан

П 7 Брекало Йосип

П 26 Иванушец Лука Отборы: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 14

П 15 Пашалич Марио

Н 14 Будимир Анте

Н 9 Крамарич Андрей Офсайды: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 20