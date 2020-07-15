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Спартак - Ахмат
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Крылья Советов - Краснодар
Зенит - Оренбург

Текстовая онлайн трансляция матча Спартак против Ахмат

Спартак Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) 3:0 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный) Ахмат
Спартак
Ахмат
Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)
3 : 0
завершен
15 июля 2020, 18:00
среда
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Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)
Россия. Премьер-Лига 2019/2020, 29 тур
Стадион Открытие Арена (Москва)
Телетрансляция: «Матч ТВ»
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    Голы
    Зобнин Роман
    ассистент Маслов Павел     		1:0 51’
    Соболев Александр
    ассистент Жиго Самуэль     		2:0 81’
    Тиль Гус
    ассистент Зобнин Роман     		3:0 90+3’
    Наказания
    25’ Ненахов Максим
    39’ Нижич Зоран
    Тиль Гус 90’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Соболев Александр Ларссон Джордан 46’
    58’ Роши Одисе Ильин Владимир
    58’ Харин Евгений Бериша Бернард
    Мирзов Резиуан Айртон 59’
    60’ Визеу Фелипе Иванов Олег
    Рассказов Николай Маслов Павел 71’
    Тиль Гус Бакаев Зелимхан 71’
    83’ Мбенг Аблайе Нижич Зоран
    Бакалюк Никита Крал Алекс 89’
    Статистика
    		 16 Удары по воротам 9
    		4 Удары в створ 2
    		11 Фолы 15
    		7 Угловые 3
    		2 Офсайды 2
    		53% Владение мячом 47%
    		2 Cэйвы 1
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Багров-брат
    Багров-брат ответ Hypnoz (раскрыть)
    17 июля в 03:17
    "Если бы у бабушки был..., она бы была дедушкой...")))
    Храневец
    Храневец
    16 июля в 10:21
    молодцы !
    POL7173
    POL7173
    16 июля в 08:29
    Странно, что гол Зобнина засчитали. Там Максименко в офсайде был.
    Ми Ша
    Ми Ша
    16 июля в 08:13
    Все голы получились красивые! Даже неожиданно...)).
    Багров-брат
    Багров-брат
    16 июля в 03:35
    Вот за такие матчи с самоотдачей болелы и любят Спартак, хотя так от него страдают...))) Ромка - красавчик!!!
    Comentarios
    Comentarios
    16 июля в 01:17
    Зобнин молодец! В сборной точно не помешает
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич ответ vdmvdm (раскрыть)
    15 июля в 23:32
    Если всех взяточников пересажать, кто же нами править будет?
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ Олег Борткевич (раскрыть)
    15 июля в 23:00
    думаю не Спартак придавливают, а Федуна, не нравится он властьимущим в футболе
    vdmvdm
    vdmvdm
    15 июля в 22:58
    Я то, конечно, не супротив, что Спартак не проиграл снова, то есть опять. Но в этом чемпионате разыгрываются огромные деньги. А как насчёт уголовного преследования российского судейского корпуса? Люди говорят, их (то исть людей), за украденную шапку сажают.
    Vadik
    Vadik
    15 июля в 22:50
    Спартак может, когда хочет.... Победил заслуженно! Я не болельщик Спартака, но его стремление к победе понравилось!
    Indian
    Indian ответ Олег Борткевич (раскрыть)
    15 июля в 22:34
    Жиго находился в офсайде и пытался сыграть в мяч, при этом закрывал обзор голкиперу. Даже если бы он не пытался сыграть в мяч, такой офсайд никак нельзя назвать пассивным. Такой же абсолютно правильно отменённый гол, как и пенальти.
    коrn3512
    коrn3512 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    15 июля в 22:33
    Счастья молодым!
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ коrn3512 (раскрыть)
    15 июля в 22:27
    Проснулся ! Уже роды на носу ! )))))))) И родит Азмунка десять маленьких ,чёрненьких ,толстеньких ,обаятельных дзюбинчиков ! )))))
    коrn3512
    коrn3512
    15 июля в 22:19
    Когда у Дзюбы с Азмункой помолвка?
    коrn3512
    коrn3512
    15 июля в 22:18
    Деятели б**
    коrn3512
    коrn3512
    15 июля в 22:11
    Судья сломал игру, ибо и эти три мяча, надо тоже было не засчитывать! И вообще, если любое обнуление нынче в тренде, пора у Спартака уже, обнулить все мячи в графе "забито", ибо не фиг вообще тут в красном бегать!
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    15 июля в 22:07
    Поздравляю болельщиков Спартака с победой
    galem72
    galem72 ответ KRIMINAL89 (раскрыть)
    15 июля в 21:57
    По ходу сезона обнулили только престарелого чекиста.
    galem72
    galem72 ответ Ruslan7797 (раскрыть)
    15 июля в 21:55
    Наказать заряженного властью судьюшку рпл - это всё равно что осудить высокопоставленного столичного едросника в легализации бюджета. И там и там будет виноват народ за разжигание чего-нибудь и подрыве стабильности плешивого режима.
    KRIMINAL89
    KRIMINAL89
    15 июля в 21:41
    Сезон просто пулемёт! )) по ходу сезона сменили тренера, по ходу сезона обнулили команду на молодую и под конец ещё в такой цирк попасть судейский! Замечательный сезон.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    15 июля в 21:41
    По поводу смены тренеров в наших клубах ,я всегда говорил и буду говорить ,что это " круговорот дерь.........ма в футболе " !!!! ))
    Ruslan7797
    Ruslan7797
    15 июля в 21:39
    Судья не смог нас сломать,ребята молодцы, Мирзова продать,всех с победой красно белые братья,Спартак с победой. Но судей за беспредел надо наказывать
    Ruslan7797
    Ruslan7797 ответ Олег Борткевич (раскрыть)
    15 июля в 21:38
    Спасибо адекватному болельщику Зенита
    spilo
    spilo
    15 июля в 21:38
    Всех с победой КБ!
    makkie
    makkie ответ galem72 (раскрыть)
    15 июля в 21:33
    Спасибо Кононову, он его за собой притащил из Тулы.
    Заполярный
    Заполярный
    15 июля в 21:32
    Спартак с победой. Даже вар оказался бессилен, как бы не старался безбородый.
    матос
    матос
    15 июля в 21:30
    Отлично , Спартак и всех его болельщиков с уверенной победой!
    ps
    Судейский беспредел реально достал .
    нечитайло
    нечитайло
    15 июля в 21:27
    Могут же
    Константин Белых
    Константин Белых ответ DEIVID (раскрыть)
    15 июля в 21:26
    Если бы кое у кого мозги бы были то Тиля нужно наигрывать как игрока основы он универсал и может с Зобой и Кралом хороший кулак в центре составить. Вместо Умярова и дурака Мирзова он и должен весь матч пахать и напрягать соперника.
    galem72
    galem72
    15 июля в 21:22
    мирзова срочно занести в методички как нелепый трансфер дилетантского руководства.
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