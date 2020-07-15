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3 : 0
завершен
15 июля 2020, 18:00
среда
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Стадион Открытие Арена (Москва)
Телетрансляция: «Матч ТВ»
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Зобнин Роман
ассистент Маслов Павел
|1:0
|51’
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Соболев Александр
ассистент Жиго Самуэль
|2:0
|81’
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Тиль Гус
ассистент Зобнин Роман
|3:0
|90+3’
|25’
|Ненахов Максим
|39’
|Нижич Зоран
|Тиль Гус
|90’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Соболев Александр
|Ларссон Джордан
|46’
|58’
|Роши Одисе
|Ильин Владимир
|58’
|Харин Евгений
|Бериша Бернард
|Мирзов Резиуан
|Айртон
|59’
|60’
|Визеу Фелипе
|Иванов Олег
|Рассказов Николай
|Маслов Павел
|71’
|Тиль Гус
|Бакаев Зелимхан
|71’
|83’
|Мбенг Аблайе
|Нижич Зоран
|Бакалюк Никита
|Крал Алекс
|89’
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|16
|Удары по воротам
|9
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|4
|Удары в створ
|2
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|11
|Фолы
|15
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|7
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|2
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|53%
|Владение мячом
|47%
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|2
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|2
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