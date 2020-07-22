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0 : 0
завершен
22 июля 2020, 19:00
среда
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Стадион Нефтяник (Уфа)
|Тилль Оливье
|42’
|54’
|Беляев Максим
|79’
|Чаушич Горан
|90’
|Громыко Валерий
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|63’
|Ткачев Сергей
|Пантелеев Владислав
|63’
|Ломовицкий Александр
|Кангва Эванс
|80’
|Громыко Валерий
|Лесовой Даниил
|Рабаданов Магомедэмин
|Агаларов Гамид
|87’
|90+2’
|Минаев Роман
|Луценко Евгений
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|6
|Удары по воротам
|16
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|2
|Удары в створ
|4
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|7
|Фолы
|14
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|3
|Угловые
|5
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|2
|Офсайды
|2
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|48%
|Владение мячом
|52%
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|4
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|3
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