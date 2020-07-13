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3 : 1
завершен
13 июля 2020, 22:45
понедельник
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Стадион Джузеппе Меацца (Милан)
|17’
|0:1
|Белотти Андреа
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Янг Эшли
ассистент Мартинес Лаутаро
|1:1
|49’
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Годин Диего
ассистент Санчес Алексис
|2:1
|51’
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Мартинес Лаутаро
ассистент Санчес Алексис
|3:1
|61’
|Годин Диего
|21’
|24’
|Айна Ола
|30’
|Мейте Суалихо
|49’
|Де Сильвестри Лоренцо
|Брозович Марцело
|60’
|Санчес Алексис
|62’
|Д'Амброзио Данило
|69’
|Бираги Кристиано
|86’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|64’
|Беренгер Алехандро
|Ансальди Кристиан
|64’
|Лукич Саша
|Мейте Суалихо
|64’
|Синго Вильфрид
|Де Сильвестри Лоренцо
|Бираги Кристиано
|Д'Амброзио Данило
|71’
|Кандрева Антонио
|Янг Эшли
|72’
|Шкриньяр Милан
|Годин Диего
|76’
|76’
|Миллико Винченцо
|Верди Симоне
|Эриксен Кристиан
|Мартинес Лаутаро
|83’
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|24
|Удары по воротам
|11
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|10
|Удары в створ
|3
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|21
|Фолы
|18
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|9
|Угловые
|2
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|2
|Офсайды
|0
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|60%
|Владение мячом
|40%
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|2
|Cэйвы
|7
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|5
|Предупреждения
|3
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Ювентус бы болтался в районе серии С
Ювентус бы болтался в районе серии С