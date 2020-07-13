В 1 Ханданович Самир Голов пропущено: 1 Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 22 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 90

З 95 Бастони Алессандро Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 56 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 90

З 2 Годин Диего Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 5 Блоки: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 76

З 33 Д'Амброзио Данило Офсайды: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 71

З 6 де Врей Стефан Ударов всего: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 55 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 90

З 15 Янг Эшли Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 6 Пасы: 18 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 71

П 77 Брозович Марцело Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 5 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 75 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 90

П 20 Валеро Борха Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 90

П 5 Гальярдини Роберто Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 56 Точность пасов: 98 Минут сыграно: 90

Н 10 Мартинес Лаутаро Ударов всего: 6 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 84

Н 7 Санчес Алексис Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 46 Берни Томмазо

В 27 Паделли Даниэле

З 34 Бираги Кристиано Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 19

З 31 Пирола Лоренцо

З 13 Раноккья Андреа

З 37 Шкриньяр Милан Фолов совершено: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 14

П 32 Агуме Люсьен

П 18 Асамоа Квадво

П 87 Кандрева Антонио Ударов всего: 2 Блоки: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 19

П 24 Эриксен Кристиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 9