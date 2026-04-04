«Мальорка» обыграла «Реал» в матче Ла Лиги

04 апреля 2026, 19:13
МальоркаЛоготип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)2 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Мальорка» обыграла «Реал» (2:1) в матче 30-го тура Ла Лиги.

Первый гол в игре на 41-й минуте забил полузащитник «Мальорки» Мануэль Морланес. На 88-й минуте Эдер Милитао сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время Ведат Мурики принёс победу «Мальорке».

«Мальорка» идёт на 17-м месте (31 очко), «Реал» занимает 2-е место (69 очков).

Dauletbek
Dauletbek
вчера в 08:04
Матч не смотрел. Посмотрел обзор. По обзору создается впечатление, что Реал хорошо атаковал, возможно разгромили бы соперника, если бы первыми забили гол, было несколько хороших моментов забить гол, не реализовали, вратарь соперника спасал. Но судить по обзору матча, не смотря полный матч сложно. По Мальорке, что можно сказать, идет борьба за выживание, благодаря этой победе с 17 места поднялись на 15 место. Но очки команд, занимающих 17, 16, 15 места равны - 31 очков, еще нужно продолжать бороться, чтобы сохранить место в Ла Лиге. А так, их можно поздравить с победой. Это им + в борьбе за выживание.
lazzioll
lazzioll
04 апреля в 23:55
Рад за Мурики, уже двадцатку положил почти и это за Мальорку. этот персонаж был куплен за солидные деньги в Лацио из Турции и потом полтора года не могли сбагрить его. такое деревянное было что ужас. один гол за полтора года. еле спихнули, а он только в Испании оказался и давай колотить - молодчага))
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Agamaga005 (раскрыть)
04 апреля в 22:59
В любом случае, я им желаю победы и удачи)
Особенно в лч
Agamaga005
Agamaga005 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
04 апреля в 22:58
Барселона играет, только оптимизм!)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Agamaga005 (раскрыть)
04 апреля в 22:56
Мне бы твой оптимизм)
ABir
ABir
04 апреля в 22:24
Или Мальорка так хороша, или Реал был сам не свой. Как Ини с Баварией будут играть?
Брулин
Брулин
04 апреля в 22:01
Мне почему-то вспомнилась игра ЧМ Испания - Марокко. Одна команда явно сильнее, но катает мяч, пижонит, пытается разыграть до верного. А вторая играет максимально рационально
Брулин
Брулин
04 апреля в 22:00
Реал никакой в позиционках. Им надо устроить хаос в игре. Тогда легче вскрывать такие команды как Мальорка.
Футболист с 1 подъезда
Футболист с 1 подъезда
04 апреля в 21:56
No Valverde - No party)
STVA 1
STVA 1
04 апреля в 21:43
Если бы болел за Барсу , то сказал бы дайте Арбелоа поработать)))А если серьёзно, то нет у Реала игрока в середине такого как Кроос или Модрич. Весь матч не смотрел , но во втором тайме врезался в память один эпизод. Мбаппе обыгрывается с Вини и бежит вперёд. Бразилец вместо того чтобы вернуть мяч в касание или на крайняк обработать в касание и вернуть, бежит вперёд и потом отдает на ход уже прикрытому Мбаппе. Тони или Лука так бы не сыграли. Это так мысли вслух!
Agamaga005
Agamaga005 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
04 апреля в 21:42
Сегодня Барселона увеличит отрыв от сливочных.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Шишанутый (раскрыть)
04 апреля в 21:41
А в Реале знают, что они так думают? 🤣
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
04 апреля в 21:40
А на счет Лч, я бы не стал хоронить сливочных.
Они много раз проходили немцев, при этом уступив им по игре)
Я думаю, Бавария боится и это скажется на них очень плохо, чисто мое мнение)
В этом противостоянии Реал явный фаворит. Они в последних противостояниях стабильно их проходили и думаю, что такая тенденция продолжится.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
04 апреля в 21:36
Вернулся на поле Мбаппе и сливочные сразу же проиграли.. может это совпадение, не знаю)
Антирасист с ним и без, это разные игроки. Не сказать, что в отсутствии француза Реал играл прям идеально, конечно проблемы были, но они побеждали. Может так на них сказалось отсутствие Феде.. но в любом случае, это поражение на руку Барсе, которая играет с Атлетами на выезде.
Agamaga005
Agamaga005
04 апреля в 21:36
Это называется эффект Мбаппе. Обычный бегунок, пока будет подстраиваться под правую ногу... Слишком всё предсказуемо и банально.
Шишанутый
Шишанутый
04 апреля в 21:30
Слили матч игроки потому что думают о Баварии. Думаю Барса седня тоже проиграет. Удачи Атлетико!!
Брулин
Брулин
04 апреля в 21:04
Реал никакой в позиционках. Им надо устроить хаос в игре. Тогда легче вскрывать такие команды как Мальорка.
Sergo81
Sergo81 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
04 апреля в 20:41
Согласен. Звёзды вернулись, значит кто-то должен присесть на скамейку. А команда уже сыгралась, им эти звёзды только мешают. Особенно на левом фланге))
2yxxvtuc2w8w
2yxxvtuc2w8w ответ Sergo81 (раскрыть)
04 апреля в 20:35
Ну да. Я и говорю что Арбелоа не контролирует игровой процесс. Его слова вообще игрокам не указ.
Sergo81
Sergo81 ответ jt6gypmf28m2 (раскрыть)
04 апреля в 20:33
Всё правильно, чем дальше Мбаппе будет от Вини, тем больше пространства для дриблинга было бы у Вини, а так они толкались на одном фланге и Арбелоа не вмешивался в эти тёрки, но он это видел и не лез.
drp5ctmpurcc
drp5ctmpurcc ответ Comentarios (раскрыть)
04 апреля в 20:32, ред.
У Гвардиолы, ясен пень, не забалуешь. А у Арбелоа народ на поле играет как ему нравится и где нравится. И речь, кстати, не только о Мбаппе, но и об остальных. Трент, к примеру, он кто на поле ? Правый защитник ? Вингер ? Или атакующий хавбек ? Думаю ни сам Сашка, ни его нынешний тренер и сами не знают, - нахрена голову всякой фигнёй забивать ?! )))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
04 апреля в 20:30
в марте, без Мбаппе и Беллингэма, Реал играл лучше, больше энергии, больше прессинга, больше борьбы, больше сплоченности, по делу выбыли МанСити.
все работали друг за друга. один за всех, все за одного.
сейчас мегазвезды вернулись))) и по матчу с Мальорки такое ощущение, что никто не хочет ни прессинговать, ни даже бегать.
слишком много эгозвезд, только нет той команды, что побеждает в ЛЧ.
невозможно выигрывать, просто ходя по полю и надеясь на магию имени Реала.
повезло вам, что Вальверде дисква на 1 матч)))) уругваец вернется, и может быть, игра станет более опасной чем сегодня была.
жаль одно, этот Реал испортил Мастантуоно.
игрок бриллиант, сборной Аргентины нужен, но сейчас он очень разочаровывает.
а ЧМ скоро.
Comentarios
Comentarios ответ mcstu7zh4x5b (раскрыть)
04 апреля в 20:30
Разница есть Мбапе откровенного дурака выляет. У Холанда такого не замечал. Бывает непруха
112910415
112910415
04 апреля в 20:29
так себе Реал !
mcstu7zh4x5b
mcstu7zh4x5b ответ Comentarios (раскрыть)
04 апреля в 20:28, ред.
Холанд и Мбаппе - одного поля ягода, с той лишь разницей, что у Гвардиолы есть мозги, а у Арбелоа с этим проблемы...
Comentarios
Comentarios ответ jt6gypmf28m2 (раскрыть)
04 апреля в 20:26
Да не нужен он от слова совсем. Купить Холанда этого продать
jt6gypmf28m2
jt6gypmf28m2 ответ Sergo81 (раскрыть)
04 апреля в 20:23, ред.
Мбаппе нужен, но не слева, а в центре нападения. И под "жабой" кто-то должен находиться в виде 9-ки, но Арбелоа, кроме 4-4-2 и 4-3-3, нихрена не умеет. В этой связи, я и назвал его дураком.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
04 апреля в 20:21
Реал вышел против Мальорки не для победы, а для набора тонуса перед матчами ЛЧ ))
Sergo81
Sergo81 ответ 9w64t4un4xrv (раскрыть)
04 апреля в 20:17
Конечно и ошибки будут, но Реал до травмы Мбаппе и сегодня-это разный Реал. Сейчас Реал почти здоров и Феде в форме и Винил разыгрался, не нужен им Мбаппе, ну Вини точно лучше без него)) Сегодня это прекрасно было видно.
9w64t4un4xrv
9w64t4un4xrv
04 апреля в 20:12, ред.
Думаю что в матче с Баварией будут взаимные ошибки и полумоменты, которые всё и решат. Стройности и методичности в игре ни у Реала ни у Баварии я лично не наблюдаю. Одна взвинченность, порыв, и тут же провал что у тех, что у этих. Футбольный хаос и фарт зарешают в этой паре, а кому повезёт больше, поглядим.
