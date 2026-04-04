Представитель Дзюбы: «У Артёма отбирают уже третий гол»

Леонид Гольдман, агент нападающего «Акрона» , прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в 23-м туре РПЛ и критически отозвался об отмененном голе форварда в концовке встречи.

Нахожусь на стадионе и эмоции преобладают. На повторе, который увидел, показалось, что ничего не было абсолютно. У Артема отбирают уже третий гол. Я понимаю, что Игорь Акинфеев — большая фигура для нашего футбола, но мне кажется, надо играть в футбол и такие голы отменять нельзя. Тем более, по такой игре «Акрон» точно не заслуживал поражения.