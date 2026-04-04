Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Представитель Дзюбы: «У Артёма отбирают уже третий гол»

04 апреля 2026, 15:29
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Леонид Гольдман, агент нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в 23-м туре РПЛ и критически отозвался об отмененном голе форварда в концовке встречи.

Нахожусь на стадионе и эмоции преобладают. На повторе, который увидел, показалось, что ничего не было абсолютно. У Артема отбирают уже третий гол. Я понимаю, что Игорь Акинфеев — большая фигура для нашего футбола, но мне кажется, надо играть в футбол и такие голы отменять нельзя. Тем более, по такой игре «Акрон» точно не заслуживал поражения.

Подписывайся в ВК
Все новости
Дзюба Артём
Источник: sport-express.ru Фото: Злата Машницкая / «Акрон»
Фабио Челестини прокомментировал возвращение Мойзеса в состав ЦСКА
04 апреля
Умяров объяснил, почему в составе сборной России мало игроков «Спартака»
03 апреля
Агент Барбоза заявил, что Глушенков при желании способен заиграть в Европе
03 апреля
Романцев критически отозвался о праздновании Соболевым гола в маске
02 апреля
Круговой рассказал, кто победил бы в боксёрском бою Челестини — Талалаев
02 апреля
Литвинов считает, что «Спартак» может закончить сезон выше, чем в топ-3 РПЛ
02 апреля
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
04 апреля в 18:43
Заголовок неверный. Надо. Дзюба забивает уже третий год не по правилам.
ABir
04 апреля в 18:05
В спорных моментах с вратарем, Акинфеев всегда победитель. Вспомните контакт Игоря с Велитоном.
112910415
04 апреля в 17:14
обидно,конечно ...
Дед за ЦСКА
04 апреля в 15:41
Вратарская специально выделена, в ней любой контакт нападающего с вратарём ПРАВИЛАМИ трактуется в пользу вратаря. Дзюба нарушил правила. Гол ПРАВИЛЬНО отменён.
Брулин
04 апреля в 15:36
Дзюба держит Акинфеева за ту руку которой он тянется к мячу. Если это не игра против вратаря то как она должна выглядеть?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 