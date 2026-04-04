ЦСКА одолел «Акрон» в матче Российской Премьер-Лиги

«Акрон» проиграл ЦСКА в матче 23-го тура РПЛ (1:2).
Счет открыл форвард ЦСКА Лусиано Гонду на 5-й минуте. На 60-й Артем Дзюба сравнял счет, реализовав пенальти. Данил Круговой на 84-й минуте снова вывел гостей вперед.
«Акрон» занимает 10-е место (22 очка). ЦСКА идет 4-м (42 балла).
Ну это в качестве лирического отступления. Ну а ежели "ближе к телу", то с одной стороны хозяевам, балансирующим в одном балле от зоны стыков, очки были условно нужны как воздух, с другой гостям, опять же условно, нужно было доказывать что вся эта нездоровая аура в последнее время окружающая клуб всего лишь, скажем так, происки СМИ, рыщущих в поиске скандалов, интриг, расследований. Плюс-минус равная игра получилась. В тайме втором, после эстетского удара с точки Дзюбы игра перешла в качельный режим. с триллером в конце матча. До триллера Акинфеев не менее эстетски отвел угрозу от выбегавшего один на один Пестрякова. В общем болельщиков "ЦСКА" с победой, болельщикам "Акрона" терпения. Как-то так с моей колокольни.
