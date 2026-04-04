ЦСКА одолел «Акрон» в матче Российской Премьер-Лиги

04 апреля 2026, 14:57
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Акрон» проиграл ЦСКА в матче 23-го тура РПЛ (1:2).

Счет открыл форвард ЦСКА Лусиано Гонду на 5-й минуте. На 60-й Артем Дзюба сравнял счет, реализовав пенальти. Данил Круговой на 84-й минуте снова вывел гостей вперед.

«Акрон» занимает 10-е место (22 очка). ЦСКА идет 4-м (42 балла).

Источник: soccer.ru Фото: Телеграм-канал ЦСКА
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 06:58
Сколько споров....мнений и даже немного смешных рассуждений....
По факту думаю рефери всё равно получают некие ненавязчивые инструкции и предматчевые рекомендации...ибо нельзя быть в системе и быть в ней индивидуалистом....
Но в целом....
Забивали три игрока Зенита....школа Семака работает в любом клубе...))
Варвар7
Варвар7 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 00:17
Ну во первых Вы не коректно ведёте диалог задавая всё новые вопросы и не отвечая на мои. (в последнем посту было задано 2 вопроса).
Во вторых Вы невнимательно читаете ответы - "обе по моему мнению были не значительными." - то есть не пенальти , ни фола в атаке не было( или очень сомнительные - 50/ 50) - это моё мнение . Мнение судей мы увидели по ходу матча - один он эпизод заметил второй нет - хотя оба были по мере воздействия примерно одинаковы ( первый явно виден на стоп кадре).
По моему "разжевал всё"...)))
Надеюсь сейчас удовлетворил Ваше любопытство? (это уже 3 вопрос )
И последний Вам не надоело "в ступе воду толочь" ? ( то есть талдычить одно и тоже) .
Как раньше говорил этот спор может быть бесконечным - так Вы являетесь поклонником ЦСКА, а я в данном случае нейтральный зритель , к тому же у нас разные мнения на данный счёт.... Всё.
Спокойной ночи !
cska1948
cska1948 ответ Варвар7 (раскрыть)
04 апреля в 23:44
Вы так и не поняли, что в этом эпизоде определяющим было то, что Дзюба во вратарской площади мешает не полевому игроку, а вратарю.
И ещё. Фол в своей штрафной наказывается пенальти. А если вы не видите на Дзюбе пенальти, то и нарушения на нем не было, и мне непонятно, почему вы так зациклились на этом. Если, как вы говорите, пенальти нет, то ЧТО должен был в этом случае назначить судья, зафиксировав нарушение на Дзюбе?
Red blu
Red blu
04 апреля в 20:40
Для Кирилла Данилова это не был какой-то «подарок»: сегодня он 95 минут сражался с Дзюбой, и я чувствую только гордость. И за него, и за Матвея Лукина. Ошибки неизбежны, но я очень горд и одним, и другим, — приводятся слова Челестини на сайте клуба.
Варвар7
Варвар7 ответ cska1948 (раскрыть)
04 апреля в 20:18, ред.
Нет не это. Перечетайте мой первый пост - хочу сказать , что судьи по разному трактуют одни те же действия ( или если хотите одно замечают а другое нет .)
Наш спор может быть бесконечен , потому , что Вы как болельщик ЦСКА думате, что я оспариваю победу вашей команды - отнюдь победили и победили , мне "фиолетово" , так как не болею , ни за ЦСКА, ни тем более за Акрон...
Теперь как болельщик со стажем скажите мне был бы отменён такой гол если допустим по ходу игры его забили армейцы сравнивая счёт? Да не важно , если бы другом матче забил бы такой мяч Зенит , Спартак или Краснодар ? Таких голов в толкучке после угловых засчитывается множество. Думаю много бы зависило от судьи и сопутсвующих обстоятельств...
"Судьи допускают определённую борьбу ПОЛЕВЫХ игроков руками между собой,"- Ваша цитата ... Так где границы этого допуска. Была борьба рукой армейца , была борьба рукой акроновца и обе по моему мнению были не значительными. (только одну судья заметил а другую нет). Так , что много зависит от судейства и об этом был мой первый пост , о судействе , а не против ЦСКА. ( Я просмотрел этот эпизод и поделился своим мнением - всё) .
Так , что поздравляю Вас и Вашу команду с победой и желаю здоровья.
P. S. А то , что вы мне начили преводить мнение бывших судей , то можно при желании (у меня его нет) найти и противопложные мнения - "Сколько людей столько и мнений"...
cska1948
cska1948 ответ Варвар7 (раскрыть)
04 апреля в 19:49
Бывший судья Илья Обломов:

«Гол Дзюбы отменен верно. Толчок не сильный, но очень целенаправленный. Ровно ту руку, какой Акинфеев мог играть в мяч. В воздухе этого касания достаточно».

Игорь Федотов:

«Правильно отменили гол в ворота команды ЦСКА после просмотра ВАР».
oFANATo
oFANATo
04 апреля в 19:45
Что очень важно переломили ситуацию когда после перерыва на сборные не могли выиграть.....сегодня после перерыва на сборные выиграли!
cska1948
cska1948 ответ Варвар7 (раскрыть)
04 апреля в 19:36
Вы хотите сказать, что на Дзюбе фол был на пенальти?
Варвар7
Варвар7 ответ cska1948 (раскрыть)
04 апреля в 18:33
"Так их в КАЖДОЙ игре и при каждом угловом ударе полно!" - но трактуетя порой судьями по разному , а не согласно правил , которые Вы мне начали цитировать....
То есть эпизод с Дзюбой (который был раньше) , можно было рассмотреть согласно правил как задержку игрока руками в штрафной площади...
cska1948
cska1948 ответ Варвар7 (раскрыть)
04 апреля в 18:23
Вот выдержка из правил: "Нарушением считается ограничение движения вратаря посредством создания ему помех, например, при отражении углового удара". А что касается таких касаний между полевыми игроками, так их в КАЖДОЙ игре и при каждом угловом ударе полно!
Варвар7
Варвар7 ответ cska1948 (раскрыть)
04 апреля в 17:55
Так и штрафная площадь сделана не для красоты , посмотрите ещё раз на стоп кадр ниже. Если судьи посчитали , что Дзюба нарушил правила на Акинфееве , почему они оставили без внимания , точно такой же фол на Дзюбе в штрфной площади ведь формально он был раньше. Судья был возле монитора и всё прекрасно прижелании мог увидеть...
Kosmos58
Kosmos58 ответ Варвар7 (раскрыть)
04 апреля в 17:44
Наивный ...
cska1948
cska1948 ответ Варвар7 (раскрыть)
04 апреля в 17:43
Вы что, не понимаете, что это нарушение правил в игре против вратаря во вратарской, а не в штрафной площади? Или вы считаете, что разметка вратарской площади сделана просто для красоты?
Анатолий Гуськов
Анатолий Гуськов ответ cska1948 (раскрыть)
04 апреля в 17:39, ред.
Вратарь не неприкосновенен. Просто во вратарской силовая борьба против голкипера запрещена. В данном случае было силовое давление Дзюбы на Акинфеева. Естественно фол.
Варвар7
Варвар7 ответ cska1948 (раскрыть)
04 апреля в 17:32
Да какая разница против кого нарушение в штрафной площади - судьи должы быть не предвзяты и игроки в их глазах должны быть все равны, не взирая ни на звания ни на авторитет...
25процентный клоун
25процентный клоун
04 апреля в 17:29
    cska1948
    cska1948 ответ Варвар7 (раскрыть)
    04 апреля в 17:26
    Действия аналогичные. Но против кого эти действия у игрока ЦСКА и против кого эти действия у игрока «Акрона»? Вот что ГЛАВНОЕ в этом эпизоде, на мой взгляд.
    Варвар7
    Варвар7 ответ cska1948 (раскрыть)
    04 апреля в 17:21, ред.
    "Судьи допускают определённую борьбу ПОЛЕВЫХ игроков руками между собой"

    Да, но не в штрафной площади, а в шрафной плошади игру рукой армейца могли бы рассмотреть с помощью VAR тем более Москалёва к нему вызвали и эпизод он мог и рассмотреть в целом.

    Тем более повторюсь действия руками у армейца и акроновца аналогичные (и контакт армейца с Дзюбой на мгновение раньше).

    А насчёт допустимой игрой рукой в штрафной - наши судьи бывавают назначают пенальти и за меньшие контакты ...).

    P. S Да и вообще всегда думал, что игра в футбол - это ногами, ну и головой, а не руками...)))
    Фил Кио
    Фил Кио
    04 апреля в 17:10
    У меня вопрос: коллеги, кто-нибудь, когда-нибудь видел довольное или улыбающееся лицо Акинфеева? Вечно(!) недоволен: машущий руками, ругающий своих защитников, высказывающий претензии к судье и соперникам. Даже сегодня, когда Дзюба обманул его, как пацана первогодку, махал руками высказывая недовольство судье. Да, ветеран, заслуженный, но своим характером и поведением, на поверку неприятный, отталкивающий тип. Как говорит один наш комментатор это на мой, сугубо субъективный взгляд.
    cska1948
    cska1948 ответ Варвар7 (раскрыть)
    04 апреля в 17:01
    Судьи допускают определённую борьбу ПОЛЕВЫХ игроков руками между собой, но это вратарская площадь, в которой вратарь неприкосновенен, и естественно, что для судей ключевым моментом является, как играют против вратаря.
    112910415
    112910415
    04 апреля в 16:55
    армейцы не показали хорошей игры ...
    Варвар7
    Варвар7
    04 апреля в 16:48
    Матч не смотрел. Увидел спор на странице. Решил не предвзятым взглядом сам убедится. Нашёл в интернете этот момент - пересмотрел несколько раз - лично для себя не получил однозначного ответа( было нарушение или нет) на этот эпизод. Как нейтральный зритель могу сказать 50 /50.
    Но все сфокусировались в этом эпизоде на контакте Дзюбы с Акинфеевым и мало кто обратил внимание , что в этом же моменте Дзюбу так же дергает за плечо армеец №90(или ложит руку на плечо - тут уж как кто увидит) На стоп кадре видно.
    У меня собственно вопрос к судьям - почему не рассматривали весь эпизод - ведь действия руками со стороны армейца и акроновца анологичные ?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ За адекватность (раскрыть)
    04 апреля в 16:33
    Я не любитель обсуждать сослагательное наклонение тиа если бы да кабы. Я детально разобрал ситуацию в этом матче. И напомнил что термины штрафная площадь и вратарская площадь это совершенно разные понятия. Вот и все. Во вратарской площади вратарь неприкосновенен. И это главное и незыблемое
    Kosmos58
    Kosmos58
    04 апреля в 16:21
    У бедного Дырофеева Дзюба со всей силы выбил ⚽ из рук!!! Аяяй ...
    cska1948
    cska1948 ответ Твой Арсен (раскрыть)
    04 апреля в 16:19
    Тут многие с ума сходят по отменённому голу! А если бы ещё пенальти не поставили в ворота ЦСКА, то и представить трудно, чтобы тут творилось.
    Выскажу крамольную мысль. Масколёв долго стоял и размышлял, ставить пенальти или нет, но, решив, что с Газпромом лучше не связываться, решил поставить пенальти.
    cska1948
    cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
    04 апреля в 16:11
    Естественно, Веллитон не мог запланировать, что сгрупперовавшись и прыгая не вертикально вверх, а как торпеда врезаясь в Акинфеева травму. Получилось как получилось.Но то,что Веллитон СОЗНАТЕЛЬНО играл не в мяч, а в игрока факт неоспоримый. Посмотрите,как Веллитон весь сжавшись, вобрав голову в плечи летит на Акинфеева.
    Red blu
    Red blu ответ lotsman (раскрыть)
    04 апреля в 16:10, ред.
    Попробуйте подпрыгнуть как Игорь и тянуться левой рукой к мячу, когда вас в прыжке даже чуть чуть подтолкнут, улетите 100%, так как нет опоры ногами. А по правилам футбола это нарушение на вратаре.
    Red blu
    Red blu ответ Твой Арсен (раскрыть)
    04 апреля в 16:06
    Действительно пенальти очень странный.
    Futurista
    Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
    04 апреля в 16:05
    "Нужно свыкнуться с мыслью, что Веллитон не планировал атаковать Акинфеева таким образом, чтобы тот получил травму. То же самое и с Березуцким. Нужно быть экстрасенсом, чтобы запрограммировать себя на физические действия, которые повлекут заданные последствия. Но, наверное, Василий учитывал, кто находится перед ним. Но при этом, заметьте, он даже правила не нарушил. Не думаю, что это была запланированная месть, но какой-то коэффициент недружелюбности присутствовал"...
    За адекватность
    За адекватность ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    04 апреля в 16:05, ред.
    По поводу нового термина якобы мной придуманного не ко мне вопросы. Вы же правила читали, как я понял. Может я привел выдержку из каких-то устаревших, так поправьте, буду признателен. Ибо век живи век учись.Одно могу сказать с уверенностью процентов на 90. Ежели бы подобный гол не засчитали в ворота "Зенита" и судья впервые в истории РПЛ назначил подобный угловой, приведший к голу Вы бы Газпром, Миллера и всех причастных с землей бы сравняли.Как-то так
    Гость
