«Акрон» обратится в ЭСК по итогам матча с ЦСКА

04 апреля 2026, 16:09
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев заявил, что клуб обратится в ЭСК при президенте РФС по итогам матча 23-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

«Акрон» будет обращаться в ЭСК. Мы это регулярно делаем, но очки в турнирную таблицу это нам не прибавляет. Если бы за обращение давали баллы, то было интереснее.

Источник: sport-express.ru Фото: Сайт ПФК ЦСКА
galem72
вчера в 07:03
"...мы это регулярно делаем, но очки в турнирную таблицу это нам не прибавляет..."

ЭСК — очередная бесполезная номенклатурная ячейка в системе скреп, делающая вид борьбы за справедливость.
Но деятелям из Акрона не стоит унывать и дальше продолжать биться рыбой об лёд. ))
112910415
04 апреля в 20:11
увы, увы ...
lotsman
04 апреля в 19:57
Да, это так. Но если подходить юридически, а среди болельщиков Армейцев есть матёрые юристы, то получается путаница (сверху, снизу, на себя, от себя), а путаница в юриспруденции недопустима.))
armeez59
04 апреля в 19:48
Что бы не утверждали и под каким углом не рассматривали эпизод, касание руками вратаря в штрафной, а тем более во вратарской это нарушение правил в атаке.
oFANATo
04 апреля в 19:47
Не забудьте обратиться насчёт пенальти в ворота ЦСКА....вот где неоднозначный пенальти.
lotsman
04 апреля в 19:28, ред.
Одни утверждают что Дзюба надавил на плечо Игоря, другие что дёрнул за плечо. Интересно, как мог Игорь отлететь от Дзюбы, если тот дёрнул его?) А на повторе почему то показывают что Дзюба коснулся ПРЕДПЛЕЧЬЯ Игоря сзади.)
nik9373
04 апреля в 19:09
Ну, если судья сильно накосячит, то не только ата-та, а могут и отстарить на пару матчей.
ypyzymssqsw7
04 апреля в 19:06
Глухой номер, придет уголовник с деньгами из общака и все мигом порешает.
Брулин
04 апреля в 17:45
Не понимаю, какой смысл от всех этих обращений, если это ничего не исправит, даже если ошибку признают
просто Tomson
04 апреля в 17:29
Акрон жалко
45w2ye7z94wu
04 апреля в 17:09
    armeez59
    04 апреля в 16:42, ред.
    Судья Москалёв был последним кто принимал решение после фиксацией нарушения правил в атаке судьями ВАР. Непонятно что там можно оспаривать. Фол в атаке очевиден, Дзюба рукой дёрнул за плечо Акинфеева.
    Bad Listener
    04 апреля в 16:22, ред.
    Ну пусть обращаются, впервые вижу чтобы при этом делали предупреждающий в воздух
    Дед за ЦСКА
    04 апреля в 16:17
    Напрасный труд. Отмены решения судьи не будет)))).
    Гость
