Гендиректор «Акрона» раскритиковал судейство в матче с ЦСКА

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев прокомментировал судейство в матче 23-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).
Руководитель тольяттинского клуба назвал «преступлением» отмену гола Артема Дзюбы в ворота ЦСКА на последних минутах матча 23-го тура РПЛ после того, как арбитр Владимир Москалев зафиксировал спорный фол на Игоре Акинфееве.
Это решение противоречит духу футбола. В моем представлении, не засчитывать такие голы — преступление.
Также гендиректор назвал «избыточной мерой» свободный удар за нарушение «правила 8 секунд» на 5-й минуте, после которого ЦСКА открыл счет:
На мой взгляд, это избыточная мера в рамках сложившегося конкретного эпизода. Четвертая минута матча — не 94‑я. Умышленного затягивания времени с нашей стороны точно быть не могло. Футболисты расставлялись, голкипер вводил мяч. Избыточно.
Акинфеев рукой хочет попасть по мячу, а Артём его немножко толкает, и поэтому он не попадает по мячу. VAR для этого и нужен, смотреть вот такие моменты. Здесь разобрались, отменили правильно.
Акинфеев рукой хочет попасть по мячу, а Артём его немножко толкает, и поэтому он не попадает по мячу. VAR для этого и нужен, смотреть вот такие моменты. Здесь разобрались, отменили правильно.
А левых пенальти и вам много подарили по осени
А левых пенальти и вам много подарили по осени