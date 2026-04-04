Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Гендиректор «Акрона» раскритиковал судейство в матче с ЦСКА

04 апреля 2026, 15:46
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев прокомментировал судейство в матче 23-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

Руководитель тольяттинского клуба назвал «преступлением» отмену гола Артема Дзюбы в ворота ЦСКА на последних минутах матча 23-го тура РПЛ после того, как арбитр Владимир Москалев зафиксировал спорный фол на Игоре Акинфееве.

Это решение противоречит духу футбола. В моем представлении, не засчитывать такие голы — преступление.

Также гендиректор назвал «избыточной мерой» свободный удар за нарушение «правила 8 секунд» на 5-й минуте, после которого ЦСКА открыл счет:

На мой взгляд, это избыточная мера в рамках сложившегося конкретного эпизода. Четвертая минута матча — не 94‑я. Умышленного затягивания времени с нашей стороны точно быть не могло. Футболисты расставлялись, голкипер вводил мяч. Избыточно.

Red blu
04 апреля в 23:26, ред.
На повторе видно, , что было лёгкое касание наверху во время прыжка Артёма и Игоря. Мы все знаем, что любое касание вратаря во вратарской это нарушение. Там как раз был лёгкий толчок.
Акинфеев рукой хочет попасть по мячу, а Артём его немножко толкает, и поэтому он не попадает по мячу. VAR для этого и нужен, смотреть вот такие моменты. Здесь разобрались, отменили правильно.
25процентный клоун
04 апреля в 21:43
Т. е вы принимаете то что он сказал, что вам подсудили и отняли чистый гол?
А левых пенальти и вам много подарили по осени
04 апреля в 21:40
    Фил Кио
    04 апреля в 19:49
    Надо регламентировать ещё и болтовню гл.судьи (хотя с появлением var, далеко уже не главный) с varварами. Перед назначением пенальти в ворота ЦСКА, 5 минут торговались: нарушал/не нарушал, потом добавляют ко времени тайма, но ведь, это не замены и не травмы игроков.
    oFANATo
    04 апреля в 19:20
    А ставить такие пенальти в ворота ЦСКА не преступление?
    ABir
    04 апреля в 18:08
    Акрон не заслуживал поражения, но ЦСКА давно не побеждал.
    cska1948
    04 апреля в 17:41
    Вы бы были ПЕРВЫМ, кто не согласился с таким решением арбитра в пользу Спартака. Да ещё при том, что Спартак забил гол с такого углового.. Я понимаю, вашему негодованию не было бы предела!
    Futurista
    04 апреля в 17:32
    Вы вот все предполагаете да подразумеваете какие то разговоры и оценки соперников, а по факту решения конкретные принимаются в пользу ЦСКА...если бы да кабы...дальше все знают...
    112910415
    04 апреля в 17:12
    а ведь резонно ..
    cska1948
    04 апреля в 16:55
    Ни одно футбольное правило не оговаривается с какой минуты его применять. Уверен, что случись такой угловой на 5-й минуте у ворот ЦСКА язык Клюшева был бы в одном месте.
    Дед за ЦСКА
    04 апреля в 15:53
    Этого и следовало ожидать. Виноват судья. )))))
    Futurista
    04 апреля в 15:47
    Кому избыточно, а коням прибыточно)...
    Гость
