Гендиректор «Акрона» раскритиковал судейство в матче с ЦСКА

04 апреля 2026, 15:46

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев прокомментировал судейство в матче 23-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

Руководитель тольяттинского клуба назвал «преступлением» отмену гола в ворота ЦСКА на последних минутах матча 23-го тура РПЛ после того, как арбитр зафиксировал спорный фол на .

Это решение противоречит духу футбола. В моем представлении, не засчитывать такие голы — преступление.

Также гендиректор назвал «избыточной мерой» свободный удар за нарушение «правила 8 секунд» на 5-й минуте, после которого ЦСКА открыл счет: