В 1 Ханданович Самир Пасы: 22 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 90

З 95 Бастони Алессандро Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 63

З 34 Бираги Кристиано Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 63

З 13 Раноккья Андреа Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 90

З 37 Шкриньяр Милан Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Блоки: 2 Перехваты: 2 Пасы: 70 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 90

П 77 Брозович Марцело Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 68 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 90

П 5 Гальярдини Роберто Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 74

П 87 Кандрева Антонио Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 79

П 24 Эриксен Кристиан Ударов всего: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 3 Пасы: 45 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 90

Н 10 Мартинес Лаутаро Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 90

Н 7 Санчес Алексис Ударов всего: 5 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 79

Запасные игроки

В 46 Берни Томмазо

В 27 Паделли Даниэле

З 33 Д'Амброзио Данило Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 27

З 6 де Врей Стефан

З 31 Пирола Лоренцо Перехваты: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 11

З 15 Янг Эшли Голевые передачи: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 27

П 32 Агуме Люсьен

П 18 Асамоа Квадво

П 20 Валеро Борха Выносы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 16

П 11 Мозес Виктор