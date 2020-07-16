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0 : 4
завершен
16 июля 2020, 22:45
четверг
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Стадион Паоло Мацца (Феррара)
|37’
|0:1
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Кандрева Антонио
ассистент Санчес Алексис
|55’
|0:2
|Бираги Кристиано
|60’
|0:3
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Санчес Алексис
ассистент Бираги Кристиано
|73’
|0:4
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Гальярдини Роберто
ассистент Янг Эшли
|32’
|Бастони Алессандро
|Вальдифиори Мирко
|46’
|Мурджа Алессандро
|51’
|54’
|Бираги Кристиано
|62’
|Раноккья Андреа
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|63’
|Янг Эшли
|Бираги Кристиано
|63’
|Д'Амброзио Данило
|Бастони Алессандро
|Д'Алессандро Марко
|Стрефецца Габриэль
|66’
|Ционек Тиаго
|Реца Аркадиуш
|66’
|74’
|Валеро Борха
|Гальярдини Роберто
|Ди Франческо Федерико
|Черри Альберто
|75’
|79’
|Эспозито Себастьяно
|Санчес Алексис
|79’
|Пирола Лоренцо
|Кандрева Антонио
|Саламон Бартош
|Викари Франческо
|81’
|Тунжов Георги
|Мурджа Алессандро
|82’
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|12
|Удары по воротам
|16
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|0
|Удары в створ
|6
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|10
|Фолы
|9
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|0
|Угловые
|7
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|0
|Офсайды
|1
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|39%
|Владение мячом
|61%
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|2
|Cэйвы
|0
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|2
|Предупреждения
|3
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Подозрительно достойно отыграли Раноккья, Кандрева и Галья.
Подозрительно достойно отыграли Раноккья, Кандрева и Галья.