Семак высказался о победе «Зенита» над «Крыльями Советов»

04 апреля 2026, 19:51
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

Думаю, до второго нашего забитого мяча, за исключением момента, когда мы позволили Чинеду добивать с опасной позиции, игра складывалась для нас по хорошему сценарию. После второго гола отдали инициативу «Крыльям», здесь уже больше было давления на наши ворота, хотя не забей этот потрясающий гол, наверное, поспокойнее мы игру закончили бы. Были моменты, чтобы увеличить преимущество.

25процентный клоун
04 апреля в 21:38
Сергей дорабатывает
p8t5a6b385jd
04 апреля в 21:18
В этот раз замены не сработали, только Педро старался нагнетать и Ваня стабильно в обороне... Надо отдать должное, Самара после своего гола завелась... Трудновато было сдерживать последние 10 минут, но справились. Следим, как в Грозном примут быков.
112910415
04 апреля в 21:02
с трудом одолели ...
просто Tomson
04 апреля в 20:52
Крылья без денег, в глубоком кризисе, но!!! почти оттоптали некоего гегемона, Слава Крыльям!
lotsman
04 апреля в 20:52
Выиграли и хорошо, но сыграли не айс. Одно радует, три очка в таблице.
e77bgs2p9gg6
04 апреля в 19:59, ред.
Типичные слова недомужчины: вели пока соперник то-то то-то ..., могли это, могли то, но эдакий расклад внёс всяку разну бяку...

Тошно Семака читать, слушать, видеть.
Рыжик-Мурыжик
04 апреля в 19:58
Бабкин-гол тура
Гость
