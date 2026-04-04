Семак высказался о победе «Зенита» над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

Думаю, до второго нашего забитого мяча, за исключением момента, когда мы позволили Чинеду добивать с опасной позиции, игра складывалась для нас по хорошему сценарию. После второго гола отдали инициативу «Крыльям», здесь уже больше было давления на наши ворота, хотя не забей этот потрясающий гол, наверное, поспокойнее мы игру закончили бы. Были моменты, чтобы увеличить преимущество.