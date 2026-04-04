Джон Джон: «Очень счастлив, что провели ещё одну хорошую игру»

04 апреля 2026, 20:32
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Джон Джон прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

Очень счастлив, что провели ещё одну хорошую игру — не только я, но и вся команда. Стараемся в каждом матче играть на победу. В мыслях у нас только три очка, поэтому сегодня очень важно было одержать верх — это фундаментальная часть нашего пути к первому месту.

Ангел неБесГрешен
04 апреля в 20:53
Борьба за первое место продолжается, И это главное...
