Гусев взял на себя вину за ничью «Динамо» в матче с «Оренбургом»

04 апреля 2026, 22:56
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 3Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал ничью свой команды в матче 23-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:3).

Матч идет 97 минут, а не 40. Мы очень рано поверили в свою победу. Можно забивать и три, и пять мячей. Но мы не можем играть так в обороне. Это моя ответственность, моего тренерского штаба. Будем анализировать эти ошибки.

112910415
вчера в 10:05
да не так всё плохо, Ролан !
96p97z8224kh
вчера в 05:15
Оренбургу очки сейчас важнее
Alex_67
вчера в 02:30
Интересно, а что Гусев сказал игрокам?
просто Tomson
вчера в 01:10
парни расслабились, раньше срока... а это не тот Оренбург, что газогегемонов раскатал?
ABir
вчера в 00:38
Играть надо до финального свистка - это точно
shur
вчера в 00:06
...аминь!!!
Sergo_ural
04 апреля в 23:43
Че так самокритично? Уже не Личка и Карпин виноваты?
Варвар7
04 апреля в 22:59
Ролан слишком самокритично - ведь без осечек не бывает...
