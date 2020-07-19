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2 : 2
завершен
19 июля 2020, 22:45
воскресенье
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Стадион Олимпико (Рим)
|15’
|0:1
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де Врей Стефан
ассистент Санчес Алексис
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Спинаццола Леонардо
ассистент Джеко Эдин
|1:1
|45+1’
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Мхитарян Генрих
ассистент Джеко Эдин
|2:1
|57’
|88’
|2:2(П)
|Лукаку Ромелу
|23’
|Барелла Николо
|Лопес Пау
|72’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|67’
|Бираги Кристиано
|Янг Эшли
|67’
|Лукаку Ромелу
|Мартинес Лаутаро
|67’
|Мозес Виктор
|Кандрева Антонио
|Кристанте Бриан
|Диавара Амаду
|69’
|69’
|Эриксен Кристиан
|Гальярдини Роберто
|Смоллинг Крис
|Роджер Ибаньес
|74’
|82’
|Д'Амброзио Данило
|Бастони Алессандро
|Перотти Диего
|Пеллегрини Лоренцо
|83’
|Перес Карлес
|Мхитарян Генрих
|84’
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|7
|Удары по воротам
|8
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|3
|Удары в створ
|3
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|18
|Фолы
|13
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|8
|Угловые
|5
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|0
|Офсайды
|4
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|43%
|Владение мячом
|57%
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|1
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|1
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Игрок ,,Ромы" ,,Интеру" помог на пустом месте. Кто заголовки пишет?
Игрок ,,Ромы" ,,Интеру" помог на пустом месте. Кто заголовки пишет?
После этих позорных событий фанатам клубов АПЛ и особенно Ливерпуля, лучше лишний раз промолчать)
После этих позорных событий фанатам клубов АПЛ и особенно Ливерпуля, лучше лишний раз промолчать)
Скамина и Оливер тоже у вас пожизненные контракты подписали?)
Скамина и Оливер тоже у вас пожизненные контракты подписали?)