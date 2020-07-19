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Рома - Интер
Парма - Сампдория
Дженоа - Лечче
Брешиа - СПАЛ
Фиорентина - Торино
Наполи - Удинезе

Текстовая онлайн трансляция матча Рома против Интер

Рома Логотип футбольный клуб Рома (Рим) 2:2 Логотип футбольный клуб Интер (Милан) Интер
Рома
Интер
Логотип футбольный клуб Рома (Рим)
2 : 2
завершен
19 июля 2020, 22:45
воскресенье
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Логотип футбольный клуб Интер (Милан)
Италия. Серия А 2019/2020, 34 тур
Стадион Олимпико (Рим)
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Голы
15’ 0:1 де Врей Стефан
ассистент Санчес Алексис
Спинаццола Леонардо
ассистент Джеко Эдин 		1:1 45+1’
Мхитарян Генрих
ассистент Джеко Эдин 		2:1 57’
88’ 2:2(П) Лукаку Ромелу
Наказания
23’ Барелла Николо
Лопес Пау 72’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
67’ Бираги Кристиано Янг Эшли
67’ Лукаку Ромелу Мартинес Лаутаро
67’ Мозес Виктор Кандрева Антонио
Кристанте Бриан Диавара Амаду 69’
69’ Эриксен Кристиан Гальярдини Роберто
Смоллинг Крис Роджер Ибаньес 74’
82’ Д'Амброзио Данило Бастони Алессандро
Перотти Диего Пеллегрини Лоренцо 83’
Перес Карлес Мхитарян Генрих 84’
Статистика
 7 Удары по воротам 8
3 Удары в створ 3
18 Фолы 13
8 Угловые 5
0 Офсайды 4
43% Владение мячом 57%
1 Cэйвы 1
1 Предупреждения 1
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Все комментарии
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
20 июля в 17:41
Вообще никакой в игре Лукаку ,,помог"...
Игрок ,,Ромы" ,,Интеру" помог на пустом месте. Кто заголовки пишет?
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
20 июля в 09:54
Чем Лукаку помог с 11 метров забить)
feris1
feris1
20 июля в 09:35
Жалко что Рома упустила победу в конце матча(
VERSTECK
VERSTECK
20 июля в 09:32
    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ ЮHBА (раскрыть)
    20 июля в 07:58
    Скаузеры всегда заблуждаются, особенно когда верят в то, что стали чемпионами без помощи арбитров.
    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
    20 июля в 07:49
      Угадайте кто
      Угадайте кто ответ Kirgudu (раскрыть)
      20 июля в 07:46
      Странно, что соккер скрывает эти новости, на спортсе уже два дня эта новость висит.)
      КЭТиК
      КЭТиК
      20 июля в 07:36
      Следует признать, что матч получился.
      Фредерик Крюгер
      Фредерик Крюгер ответ Kirgudu (раскрыть)
      20 июля в 06:45
      А ты поддержишь португалтского гея из Ювентуса?
      VAN ARM
      VAN ARM
      20 июля в 05:58
      просто повезло)))
      Kirgudu
      Kirgudu
      20 июля в 02:04
        ЮHBА
        ЮHBА ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
        20 июля в 01:40
        Ну здесь ты конкретно заблуждаешься.
        Kirill Erokhin
        Kirill Erokhin ответ Угадайте кто (раскрыть)
        20 июля в 01:30
        В прошлом году МС тоже проиграл не один матч, но в итоге стали чемпионами, МС сам проиграл 9 матчей в этом сезоне, это стало ключевым для победы Ливерпуля, а не судьи.
        Угадайте кто
        Угадайте кто ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
        20 июля в 01:26
        Спорить о Боге так же бессмысленно, как и ждать очередного чемпионства Ливерпуля. Быстрее Ювентус выиграет Лигу Чемпионов в финале у Лестера)
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22 ответ Угадайте кто (раскрыть)
        20 июля в 01:23
        Бог это чистый вымысел
        Угадайте кто
        Угадайте кто ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
        20 июля в 01:20
        Ты прекрасно понимаешь, что Матч с МС был ключевым матчем сезона. И Оливер там гроссмейстерски разобрался в вашу пользу. С Лестером и Челси были свои герои, но то уже не так важно.
        Kirill Erokhin
        Kirill Erokhin ответ Угадайте кто (раскрыть)
        20 июля в 01:19
        А что Скамина может судить в АПЛ? А из тех матчей, которые ты называл ключевыми в первом круге. где якобы Оливер подсуживал Ливерпулю, Оливер судил только один матч с МС, с Лестером судил Кавана, а с Ттх, Тейлор, и эти пенальти не очень то отличались от того, что сегодня поставили в ворота Челси, удачно подставится тоже нужно уметь.
        Угадайте кто
        Угадайте кто ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
        20 июля в 01:18
        Конечно. Ведь вселенная откуда-то взялась. Должно у всего быть начало, это начало и называют Богом. Или по-твоему вселенную тоже судьи создали?)
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22 ответ Угадайте кто (раскрыть)
        20 июля в 01:15
        Так скажи Бог есть?
        Угадайте кто
        Угадайте кто ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
        20 июля в 01:12
        Теперь понятно по чьей схеме Ливерпуль выиграл свой первый титул АПЛ и ЛЧ)
        Скамина и Оливер тоже у вас пожизненные контракты подписали?)
        Угадайте кто
        Угадайте кто ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
        20 июля в 01:11
        Я в курсе, что это единственная тема, о которой с тобой можно поговорить. Но мне она не интересна.))
        Kirill Erokhin
        Kirill Erokhin ответ Угадайте кто (раскрыть)
        20 июля в 01:10
        Я знаю, чего Роме не хватает, Рокки и Орсато, с ними бы Рома давно боролось бы за скудетто, но увы у Рокки и Орсато пожизненный контракт с ювентусом, именно поэтому Юве пока еще актуальны в Италии, а Европе давно уже нет)))
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22 ответ Угадайте кто (раскрыть)
        20 июля в 01:09
        Бога нет,есть только судьи
        Угадайте кто
        Угадайте кто
        20 июля в 01:04
        Лукаку чёрный Роналду?)
        Угадайте кто
        Угадайте кто ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
        20 июля в 01:02
        Мы предполагаем, а Бог располагает.)
        BESTJuventus21
        BESTJuventus21
        20 июля в 01:02
        не лукаку а идиотски привезенная пенка от спинацоллы) мердосы продолжают биться за 4е любимое место)
        ligaX
        ligaX
        20 июля в 00:57, ред.
        Хорошо бы Милан воспользовался этими качелями в верху таблицы в свою пользу и наконец то попал в еврокубки
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22
        20 июля в 00:50
        Думаю Интер в следуюшем сезоне заберет скудо
        Угадайте кто
        Угадайте кто
        20 июля в 00:49
        Завтра у Сарри опять козыри на руках. И конкуренты оступились и у Лацио несколько игроков основы выпало. Если и тут Сарри стратит, то дни его сочтены.
        Угадайте кто
        Угадайте кто
        20 июля в 00:42
        Рома пропустила из ничего дважды. В этом матче весь её сезон. И играют хорошо, но чего-то для достижения результата не хватает.
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