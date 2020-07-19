В 13 Лопес Пау Голов пропущено: 2 Спасений: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 90

З 11 Коларов Александар Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 90

З 23 Манчини Джанлука Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 6 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 3 Пасы: 34 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 90

З 33 Перес Бруно Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 90

П 21 Верету Жордан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 90

П 42 Диавара Амаду Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 27 Точность пасов: 96 Минут сыграно: 69

П 77 Мхитарян Генрих Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 84

П 7 Пеллегрини Лоренцо Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 83

П 41 Роджер Ибаньес Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 2 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 37 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 74

П 37 Спинаццола Леонардо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 90

Н 9 Джеко Эдин Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Выносы: 2 Пасы: 14 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 63 Фузато Даниэль

З 2 Дзаппакоста Давиде

З 6 Смоллинг Крис Перехваты: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 16

З 15 Четин Йилдирим

П 14 Вильяр Гонсало

П 99 Клюйверт Джастин

П 4 Кристанте Бриан Выносы: 2 Пасы: 8 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 21

П 27 Пасторе Хавьер

П 8 Перотти Диего Всего навесов: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 11

П 17 Юндер Дженгиз

Н 19 Калинич Никола