«Крайне сложный матч». Мусаев высказался о победе над «Ахматом»

Главный тренер «Краснодара» поделился мнением о победе своей команды в матче 23-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).

Как и ожидалось, крайне сложный матч, соперник на хорошей серии, хорошие футболисты, отличный тренер. К тому же в Грозном играть сложно, поле тяжелое. Мы вытерпели. Я считаю, что игра была равная, больше ничейная, но мы реализовали свой момент в концовке. Очень важная победа. Поздравляю наших болельщиков и футболистов. По‑другому не будет, все оставшиеся матчи будут такими.