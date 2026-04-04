Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Крайне сложный матч». Мусаев высказался о победе над «Ахматом»

04 апреля 2026, 23:22
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о победе своей команды в матче 23-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).

Как и ожидалось, крайне сложный матч, соперник на хорошей серии, хорошие футболисты, отличный тренер. К тому же в Грозном играть сложно, поле тяжелое. Мы вытерпели. Я считаю, что игра была равная, больше ничейная, но мы реализовали свой момент в концовке. Очень важная победа. Поздравляю наших болельщиков и футболистов. По‑другому не будет, все оставшиеся матчи будут такими.

Подписывайся в ВК
Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:41
Отскочили
Варвар7
вчера в 03:47
Мусаев прекрасно понимает , что лидерство удержать будет сложно и любая осечка может его лишить.
STVA 1
вчера в 00:06, ред.
Болел Быков с Победой. Ахмат не заслуживал поражения
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 