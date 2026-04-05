Бывший хавбек «Челси» Оскар завершил карьеру в 34 года

вчера, 09:31

Полузащитник объявил о завершении карьеры в 34 года.

На этой неделе он завершил расторжение контракта с «Сан-Паулу», который должен был действовать до 31 декабря 2027-го.

Хавбек не выходил на поле с ноября 2025-го, когда почувствовал себя плохо во время нагрузочного теста. Его доставили в больницу, где поставили диагноз вазовагальный обморок. Он перенёс операцию и должен был соблюдать режим отдыха перед проведением новых обследований.

Футболист прошёл через молодёжную команду бразильского клуба, а в 2008-м дебютировал в основном составе. В общей сложности в первой команде он провёл 37 матчей, забив два гола и отдав семь результативных передач (с учётом периода после возвращения в клуб в декабре 2024-го).

В конце 2010-го Оскар перешёл в «Интернасьонал», где выиграл Рекопа Судамерикана (2011).

В 2012-м перешёл в «Челси», с которым выиграл Лигу Европы (2012/13), Английскую Премьер-Лигу (2014/15 и 2016/17) и Кубок Английской Лиги (2014/15).

С 2017 по 2024-й выступал за «Шанхай», став чемпионом Китая в 2018, 2023 и 2024-м, а также победителем Суперкубка страны (2019).