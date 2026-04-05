Бывший хавбек «Челси» Оскар завершил карьеру в 34 года

вчера, 09:31

Полузащитник Оскар объявил о завершении карьеры в 34 года.

На этой неделе он завершил расторжение контракта с «Сан-Паулу», который должен был действовать до 31 декабря 2027-го.

Хавбек не выходил на поле с ноября 2025-го, когда почувствовал себя плохо во время нагрузочного теста. Его доставили в больницу, где поставили диагноз вазовагальный обморок. Он перенёс операцию и должен был соблюдать режим отдыха перед проведением новых обследований.

Футболист прошёл через молодёжную команду бразильского клуба, а в 2008-м дебютировал в основном составе. В общей сложности в первой команде он провёл 37 матчей, забив два гола и отдав семь результативных передач (с учётом периода после возвращения в клуб в декабре 2024-го).

В конце 2010-го Оскар перешёл в «Интернасьонал», где выиграл Рекопа Судамерикана (2011).

В 2012-м перешёл в «Челси», с которым выиграл Лигу Европы (2012/13), Английскую Премьер-Лигу (2014/15 и 2016/17) и Кубок Английской Лиги (2014/15).

С 2017 по 2024-й выступал за «Шанхай», став чемпионом Китая в 2018, 2023 и 2024-м, а также победителем Суперкубка страны (2019).

ОфициальноЭкс-игрок «Тоттенхэма» Ваньяма объявил о завершении карьеры
03 апреля
Смолов о том, завершил ли карьеру: «На сегодняшний день скорее да, чем нет»
03 апреля
ОфициальноБывший вратарь «Ливерпуля» Миньоле завершит карьеру по окончании сезона
02 апреля
Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков завершит карьеру по окончании сезона
01 апреля
Мартинес отметил важность Роналду для сборной Португалии
29 марта
Де Брюйне не планирует завершать карьеру в сборной Бельгии после ЧМ-2026
28 марта
particular
вчера в 11:03, ред.
Титулов хватит до конца жизни, - теперь нужно беречь сердце, что бы эту кончину не приближать...
p42zuv75ctan
вчера в 10:48
Заработал, может и отдыхать по полной.
y9tat5mgcnxp ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 10:12, ред.
А какой важный гол он немцам положил в 1/2 финала в 2014-м ... !!! )))))
Romeo 777
вчера в 10:08
Эх, незабываемый голешник в ворота Буффона в лиге чемпионов!🔥
Как он финтом обыграл Пирло, развернулся и засадил в девятку мяч ⚽️
Кто не видел, советую к просмотру.
VeniaminS
вчера в 09:47
Правильно,пора на отдых !!!
