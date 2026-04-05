Месси стал автором первого гола «Интер Майами» на новом стадионе

вчера, 08:30
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами2 : 2Логотип футбольный клуб ОстинОстинМатч завершен

«Интер Майами» и «Остин» сыграли вничью в матче регулярного чемпионата МЛС (2:2).

На 6-й минуте гости вышли вперёд усилиями Гильерме Биро. На 10-й команда из Флориды отыгралась — забитым мячом отметился Лионель Месси. На 53-й представители штата Техас снова повели — автором гола стал Джейден Нельсон. Восстановил равенство на табло Луис Суарес на 81-й.

«Интер Майами» провёл первый матч на своём новом стадионе, вмещающем 26 700 зрителей. В минувшей встрече он был заполнен до отказа.

Хозяева поля занимают 4-е место в Восточной конференции (11 очков). «Остин» идёт 11-м на Западе (6 баллов).

«Барселона» в большинстве обыграла «Атлетико» в гостевом матче
Вчера, 00:09
«Арсенал» в гостях проиграл «Саутгемптону» и вылетел из Кубка Англии
Вчера, 00:01
«Краснодар» обыграл «Ахмат» в матче с двумя удалениями
04 апреля
«Челси» разгромил «Порт Вейл» и вышел в полуфинал Кубка Англии
04 апреля
«Динамо» сыграло вничью с «Оренбургом»
04 апреля
«Мальорка» обыграла «Реал» в матче Ла Лиги
04 апреля
galem72
galem72 ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 14:38
Ты удивишься, но футбол (соккер) в США уже давно перегнал хоккей по популярности, а некоторые аналитики заявляют, что в 25-м году он поравнялся и с бейсболом.
Если учитывать, какие бабки вваливают в развитие этого вида спорта и его инфраструктуру местные инвесторы не только у себя на родине, но и за рубежом, то можно предположить, что скоро футбол в Штатах догонит и баскетбол.
Брулин
Брулин
вчера в 13:59
Месси готовится к ЧМ. Набирает ритм. Дриблинг, видимость поля в порядке. Нужно подправить прицел. У аргов сильная сборная. Сплав опыта и молодости. Давления как в 22-м уже не будет. Играют в Америке, где все будут болеть за Месси и собирать полные стадионы. У аргов хорошие шансы повторить успех.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:25
В любительской лиге ? Пустые трибуны , в Америке соккер не сильно развит , там больше бейсбол , юфс, хоккей любят.
STVA 1
STVA 1 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 11:01
Просто надо заголовок переделать)))
n8w8h67cnsap
n8w8h67cnsap
вчера в 10:47
Ну а кто, если не Месси? Для пиара очень нужно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:50
жаль, что Интер Майями теряет очки в матче с аутсайдером
lotsman
lotsman
вчера в 09:35
Вообще то автором первого гола на новом стадионе стал Гильерме Биро. А Месси автором первого гола команды хозяина стадиона. А первый всё таки Биро.)
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 09:31
На игру Величайшего игрока в истории ходит полный стадион. В прекрасной форме, ждем на ЧМ, нужно повторить успех 2022 года.
e2sftujyyxbz
e2sftujyyxbz
вчера в 09:10
Гол в одном игровом моменте. Месси творит историю....
112910415
112910415
вчера в 08:48
с почином !
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 08:48
Месси в таком возрасте важно любое достижение. Думаю даже Дзюба спокойно ещё попылил бы в млс
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 08:34
Получается вообще первый гол на их стадионе забил соперник Гильерме Биро из Остина и вошел в историю 😁
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:34
Это очень символично...
Гость
