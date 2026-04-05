Месси стал автором первого гола «Интер Майами» на новом стадионе

вчера, 08:30

«Интер Майами» и «Остин» сыграли вничью в матче регулярного чемпионата МЛС (2:2).

На 6-й минуте гости вышли вперёд усилиями Гильерме Биро. На 10-й команда из Флориды отыгралась — забитым мячом отметился Лионель Месси. На 53-й представители штата Техас снова повели — автором гола стал Джейден Нельсон. Восстановил равенство на табло Луис Суарес на 81-й.

«Интер Майами» провёл первый матч на своём новом стадионе, вмещающем 26 700 зрителей. В минувшей встрече он был заполнен до отказа.

Хозяева поля занимают 4-е место в Восточной конференции (11 очков). «Остин» идёт 11-м на Западе (6 баллов).