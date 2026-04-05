«Барселона» забила 300 голов при Флике

1775368756

вчера, 08:59

«Барселона» преодолела отметку в 300 забитых мячей после прихода в качестве главного тренера .

Автором трёхсотого гола стал Маркус Рэшфорд в игре 30-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико» на выезде (2:1), а 301-го — Роберт Левандовски.

Всего каталонский клуб провёл 107 матчей в период работы немецкого специалиста. Флик возглавил команду 29 мая 2024 года.