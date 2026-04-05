«Барселона» забила 300 голов при Флике

вчера, 08:59
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» преодолела отметку в 300 забитых мячей после прихода в качестве главного тренера Ханса-Дитера Флика.

Автором трёхсотого гола стал Маркус Рэшфорд в игре 30-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико» на выезде (2:1), а 301-го — Роберт Левандовски.

Всего каталонский клуб провёл 107 матчей в период работы немецкого специалиста. Флик возглавил команду 29 мая 2024 года.

Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ v2k9d2xmpn7k (раскрыть)
вчера в 15:35, ред.
Нет машина Флика лучше тут за 107 матчей 301 гол а у Пепа 600 голов за 233 матча
Получается что у Флика 2,81 гола за матч, а у Пепа 2,57 гола за матч
v2k9d2xmpn7k
вчера в 11:39
Неплохая статистика у Барсы, но думаю во времена Пепа была лучше
Alex_67
вчера в 10:27
Да, статистика у Флика знатная...
spgg5jqmw3r8
вчера в 10:01, ред.
    Bad Listener
    вчера в 09:53, ред.
    Слабовато для Барсы, не? Там столько в Ла Лиге аутсайдеров которым надо по 7 отгружать.
    shur
    вчера в 09:33
    ....это не испанская "Барселона" забила,а варяги наёмные!
    Немец - Флик, Англичанин (по лицу и не скажешь) Рэшфорд, поляк - Левандовски ....=))
    bzz54aey8q75
    вчера в 09:05
    В среднем 3 гола за игру ! С ума сойти !
    Гость
