«Барселона» забила 300 голов при Флике

«Барселона» преодолела отметку в 300 забитых мячей после прихода в качестве главного тренера Ханса-Дитера Флика.
Автором трёхсотого гола стал Маркус Рэшфорд в игре 30-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико» на выезде (2:1), а 301-го — Роберт Левандовски.
Всего каталонский клуб провёл 107 матчей в период работы немецкого специалиста. Флик возглавил команду 29 мая 2024 года.
Получается что у Флика 2,81 гола за матч, а у Пепа 2,57 гола за матч
Немец - Флик, Англичанин (по лицу и не скажешь) Рэшфорд, поляк - Левандовски ....=))
