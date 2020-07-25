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0 : 3
завершен
25 июля 2020, 20:30
суббота
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Стадион Луиджи Феррарис (Генуя)
|34’
|0:1
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Лукаку Ромелу
ассистент Бираги Кристиано
|83’
|0:2
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Санчес Алексис
ассистент Мозес Виктор
|90+3’
|0:3
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Лукаку Ромелу
ассистент Брозович Марцело
|Кришито Доменико
|16’
|42’
|Гальярдини Роберто
|Ромеро Кристиан
|45+1’
|74’
|Раноккья Андреа
|86’
|Ханданович Самир
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Шене Лассе
|Бехрами Валон
|59’
|64’
|Валеро Борха
|Эриксен Кристиан
|64’
|Санчес Алексис
|Мартинес Лаутаро
|64’
|Д'Амброзио Данило
|Шкриньяр Милан
|Пандев Горан
|Фавилли Андреа
|70’
|Гильоне Паоло
|Анкерсен Петер
|76’
|Дестро Маттиа
|Ровелла Николо
|76’
|84’
|Янг Эшли
|Бираги Кристиано
|84’
|Кандрева Антонио
|Мозес Виктор
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|9
|Удары по воротам
|12
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|2
|Удары в створ
|4
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|12
|Фолы
|15
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|4
|Угловые
|6
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|0
|Офсайды
|2
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|44%
|Владение мячом
|56%
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|1
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|3
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1) Была явная рука в штрафной интера, но видеоассистент промолчал. Странно, не правда ли?
2) Первый гол Лукаку забит с явным нарушением правил. Он завалил игрока Дженоа и это чётко видно на повторе. Опять вопрос к видеоарбитру.
1) Была явная рука в штрафной интера, но видеоассистент промолчал. Странно, не правда ли?
2) Первый гол Лукаку забит с явным нарушением правил. Он завалил игрока Дженоа и это чётко видно на повторе. Опять вопрос к видеоарбитру.