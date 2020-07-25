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Дженоа - Интер
Брешиа - Парма
Наполи - Сассуоло

Текстовая онлайн трансляция матча Дженоа против Интер

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Голы
34’ 0:1 Лукаку Ромелу
ассистент Бираги Кристиано
83’ 0:2 Санчес Алексис
ассистент Мозес Виктор
90+3’ 0:3 Лукаку Ромелу
ассистент Брозович Марцело
Наказания
Кришито Доменико 16’
42’ Гальярдини Роберто
Ромеро Кристиан 45+1’
74’ Раноккья Андреа
86’ Ханданович Самир
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Шене Лассе Бехрами Валон 59’
64’ Валеро Борха Эриксен Кристиан
64’ Санчес Алексис Мартинес Лаутаро
64’ Д'Амброзио Данило Шкриньяр Милан
Пандев Горан Фавилли Андреа 70’
Гильоне Паоло Анкерсен Петер 76’
Дестро Маттиа Ровелла Николо 76’
84’ Янг Эшли Бираги Кристиано
84’ Кандрева Антонио Мозес Виктор
Статистика
 9 Удары по воротам 12
2 Удары в створ 4
12 Фолы 15
4 Угловые 6
0 Офсайды 2
44% Владение мячом 56%
1 Cэйвы 2
2 Предупреждения 3
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Все комментарии
Угадайте кто
Угадайте кто ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
вчера в 20:22
А как же ОЛИВЕРпуль, дети Скамины?)
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Угадайте кто ответ Bom Bom (раскрыть)
вчера в 20:21
А я исключаю поражение от Сампы. Тут и резервисты должны брать 3 очка.
Угадайте кто
Угадайте кто
вчера в 20:21
С виду нет вопросов, но не для тех, кто смотрел игру.
1) Была явная рука в штрафной интера, но видеоассистент промолчал. Странно, не правда ли?
2) Первый гол Лукаку забит с явным нарушением правил. Он завалил игрока Дженоа и это чётко видно на повторе. Опять вопрос к видеоарбитру.
Bom Bom
Bom Bom ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
вчера в 10:56
Юве в такой форме, что не исключаю и поражения от Сампдории) А там еще и в последнем туре матч с разыгравшейся Ромой. Хотя на классе игроков команда наверняка не упустит трофей. Но качество игры, повторюсь, тошнотворное.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 07:00
не плохо но мало)))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 05:31
Лукаку просто зверь.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ Bom Bom (раскрыть)
вчера в 00:29
Можно обвинять судейский корпус,но соперники Юве в борьбе за скудетто, сами провали концовку чемпионата, а жаль хотелось настоящей борьбы за скудетто, но теперь Юве осталось победить Сампдорию, чтобы стать чемпионом. И поверь когда Юве станет чемпионом, я вас поздравлю, и не буду ссылаться на судей, как это делают некоторые из фанатов Юве.
Maikl322
Maikl322
вчера в 00:29
МОЛОДЕЦ!
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответ Bom Bom (раскрыть)
вчера в 00:03, ред.
А что еше писать?после 2006 года веры вам больше нет,да так открыто ни одну команду не ташили.
Bom Bom
Bom Bom ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
25 июля в 23:58
Точнее будет сказать, что Интер рановато вышел из гонки. Да и в очных матчах с Юве они были откровенно слабее и по делу уступили. Жду "мысли" о судейском корпусе в ответе.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
25 июля в 23:48, ред.
Поздно Интер включилась в гонку за скудо,после перерыва должны были побеждать набирать очки,было бы прикольно если в этом сезоне Юве в месте с судьями пролетела бы мимо скудо.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответ juvenale (раскрыть)
25 июля в 23:38
Прям как роналду,ну Лукаку хоть с игры забивает,а не слевых пендалей.
juvenale
juvenale ответ Брулин (раскрыть)
25 июля в 22:46
хахах степан ну какой лукаку?человек провалил все матчи с топ клубами и набивает свою стату на аутсайдерах
Брулин
Брулин
25 июля в 22:43
Покупка Лукаку - большая удача. Пока все переживали из-за Икарди, которого больше волновало, как не расстроить Ванду, Интер получил нападающего, которого интересует футбол. И это удача.
lobsterdam
lobsterdam
25 июля в 22:25
конечно, уровень Серии А будет даже пониже чемпионшипа в Англии. Лукаке с Сачесом там самое место, правильно их выперли из МЮ.
Groove000
Groove000 ответ juvenale (раскрыть)
25 июля в 22:25
Если попросит, то не вопрос. Мне не жалко
juvenale
juvenale ответ Groove000 (раскрыть)
25 июля в 22:24
а процент человеку с выигрыша
Groove000
Groove000 ответ Шишанутый (раскрыть)
25 июля в 22:24
Спасибо!
Шишанутый
Шишанутый ответ Groove000 (раскрыть)
25 июля в 22:24
Поздравляю!
Шишанутый
Шишанутый
25 июля в 22:23
Ожидаемая и убедительная победа Интера. На класе разнесли аутсайдера. Лукаку топчик какой шикарный гол забил обыграв двоих сопернеков. С победой Интер!
Groove000
Groove000 ответ Шишанутый (раскрыть)
25 июля в 22:21
Я поставил полтиник на твой прогноз. Выиграл пятихатку)
Groove000
Groove000 ответ волгодон 2 (раскрыть)
25 июля в 21:42
Ставка горит?)
волгодон 2
волгодон 2
25 июля в 21:15
Срочно надо,чтобы Генуя забила гол.
DEIVID
DEIVID
25 июля в 21:15
Надеюсь, Интер не купит Тоналли. Ни один итальянец не прибавил у них. Ничего особенного не показывают Гальярдини, Барелла и Сенси.
DEIVID
DEIVID
25 июля в 20:59
Лаутаро то ещё дно.
DEIVID
DEIVID
25 июля в 20:44
Эриксон вообще мертвец.
DEIVID
DEIVID ответ juvenale (раскрыть)
25 июля в 20:41
Смех без причины ...
Silent Assassin
Silent Assassin
25 июля в 20:40
Надеюсь, что Дженоа не проиграет.
juvenale
juvenale ответ DEIVID (раскрыть)
25 июля в 20:40
хахаа
DEIVID
DEIVID
25 июля в 20:26
Интер лучшая команда Серии А, если брать гостевые матчи.
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