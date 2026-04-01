В ЦСКА выступили с официальным заявлением по ситуации с Мойзесом

01 апреля 2026, 19:25

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о ситуации с защитником Мойзесом, у которого ранее произошёл конфликт с главным тренером «армейцев» Фабио Челестини.

Уже завтра Мойзес по итогам наказания дисциплинарного характера возвращается к тренировкам с командой. Игрок принес извинения главному тренеру. Слухи о недопониманиях в команде остаются слухами, и ребята завтра в полном составе, вместе с вернувшимися игроками сборных, продолжат готовиться к матчу с «Акроном».

Официально«Наполи» может применить санкции к Лукаку. Игрок не явился на сбор команды
31 марта
«Лилль» оштрафовали за баннер, посвящённый Жанне Д'Арк
30 марта
Рейс раскаивается в своём поведении в игре с «Краснодаром»
28 марта
ОфициальноЗащитника ЦСКА Рейса дисквалифицировали на два матча Кубка России
28 марта
УЕФА оштрафовал «Црвену Звезду» за баннер с изображением святого Симеона
28 марта
Власти Ирана начали конфискацию имущества экс-игрока «Зенита» Азмуна
26 марта
isamsn
isamsn ответ 25процентный клоун (раскрыть)
02 апреля в 19:23
Вот мне нет интереса что там происходит в Зените или в Спартаке. Интересует только клуб за который болею. И думаю что всё будет хорошо.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Bolshoy (раскрыть)
02 апреля в 17:53
    oFANATo
    oFANATo
    02 апреля в 14:38
    Пресс-служба ЦСКА опубликовала видео, как Мойзес готовится к предстоящему матчу вместе с остальными игроками красно-синих.
    Мойзес улыбается.....в хорошем настроении.
    Bolshoy
    Bolshoy ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    02 апреля в 13:56
    Уровень процентовки увеличивается до 50%)))
    Bolshoy
    Bolshoy ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    02 апреля в 13:53
      112910415
      112910415
      02 апреля в 06:03
      худой мир лучше !
      ABir
      ABir
      02 апреля в 03:29
      Все так по домашнему, могли бы и не сообщать
      Байкал-38
      Байкал-38
      02 апреля в 03:08
      Бредовый Кирилл опять несёт всякую хрень.
      Слухи часто возникают из-за нехватки официальной информации, а подтверждение делает их достоверными, в отличие от сплетен, которые могут оставаться ложными.
      Слухи ходили до этого случая, а конфликт с Мойзесом подтвердил эти слухи.

      Кстати, а были ли искренние извинения? Нет, Мойзеса заставили извиниться после всех санкции. Думаю он притаил камень за пазухой, говорят а коней хорошая память.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ isamsn (раскрыть)
      01 апреля в 22:42
      Ну уж нет.В ЦСКА сейчас полный бардак и разруха, какой нет ни в каком клубе. Тренер как собака с цепи сорвавшаяся бросается на тренеров и своих лидеров.
      В Спартаке такого нет, в Зените нет, в Локо нет, нигде нет, только в ЦСКА этот бардак
      isamsn
      isamsn
      01 апреля в 21:51, ред.
      Рабочие моменты присутствуют в любой клубе. Тем более когда у команды есть проблемы связанные с неудачнымие играми. Игроки и тренеры как говорится на нервяке. Хорошо что всё разрешилось и все в строю.
      Comentarios
      Comentarios
      01 апреля в 21:43
      Ну и хорошо
      Red blu
      Red blu
      01 апреля в 20:48
      Матвей Кисляк и Дмитрий Баринов вчера вечером вышли в стартовом составе сборной России, а сегодня днем уже были на тренировке ЦСКА. Завтра команда работает в полном составе, послезавтра летит в Самару на игру с «Акроном».
      Red blu
      Red blu
      01 апреля в 20:35
      Это очень хорошо, Мойза нам нужен!
      lotsman
      lotsman
      01 апреля в 20:32
      Разобрались и хорошо. Это внутреннее дело клуба.
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин
      01 апреля в 20:31
      Молодцы, что быстро всё уладили и закрыли эту историю !
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      01 апреля в 20:28
      Сделали крайнего из него. Наказывать надо было Челестини
      Свидетель Великой Победы
      Свидетель Великой Победы
      01 апреля в 20:28
      Вот и хорошо. Не сомневался, что извинится.
      Брулин
      Брулин
      01 апреля в 20:18
      Не думаю, что Мойзеса надо как-то специально наказывать. Дело не в нем. Мойзес лучший игрок с пониманием игры. Он среагировал на реальные проблемы в команде.
      ildar_3871
      ildar_3871
      01 апреля в 20:15
      Будут готовить к продаже )
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      01 апреля в 20:05
      Всё правильно, погорячился парень, принёс извинения. Тренировки продолжаются.
      Всё идёт своим чередом. На слухи наплевать.))))
      oFANATo
      oFANATo
      01 апреля в 20:01
      Отличная новость.....команда в полном составе будет готовиться к матчу с Акроном.
      Red blu
      Red blu
      01 апреля в 20:00, ред.
      Мойзес извинился перед главным тренером ЦСКА Челестини
      Об этом сообщил руководитель службы коммуникаций ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо.
      Вот все что нужно знать по этой ситуации.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      01 апреля в 19:55
      С Мойзесом снова начнут влетать
      Sergo_ural
      Sergo_ural
      01 апреля в 19:46
      "Игрок принес извинения главному тренеру. Слухи о недопониманиях в команде остаются слухами". Тогда интересно за что Мойзес извинялся?
