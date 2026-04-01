«Зенит» получил престижные премии за проведение открытой тренировки

01 апреля 2026, 21:21

«Зенит» сообщил о получении нескольких престижных премий в области маркетинга и организации мероприятий за проведение открытой тренировки в центре Санкт-Петербурга прошлым летом.

Проект, реализованный при поддержке ПАО «Газпром» и компании Winline, занял второе место на федеральной премии «Событие года» в категории «Спортивный перформанс года».

Дополнительно деятельность клуба была отмечена в рамках регионального этапа Silver Mercury Awards SZFO.

Организаторы удостоили фестиваль золотой медали в номинации «Лучшее публичное мероприятие» и серебряной награды в категории «Лучшее локальное мероприятие».

Брулин
02 апреля в 12:22
Че то рано провели фестиваль получается.С опережением графика идёт команда.
blitz
blitz ответ lazzioll
02 апреля в 10:08
Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно.
zszzrpd8m8xj
02 апреля в 08:27
Так открыто и пафосно бабло ещё никто не тырил!
Ruslik1982
02 апреля в 07:35
организовали премию, провели перфоманс, получили премию - деньги попилены, все довольны
112910415
02 апреля в 07:28
это большой и неожиданный успех ! )
Jeck Denielse
01 апреля в 23:49
От какой суммы премия из обычной превращается в престижную ???
ANATOLY KANDAUROV
01 апреля в 23:01
У меня одно слово на уме. Дожили... И главное счастливы и не стыдно....
23df6cuq322a
01 апреля в 22:18, ред.
Silver Mercury Awards...Это региональный этап так назвали ? Что за де**мо такое ? Русских слов найти не могут в городе на Неве ? Или типа по английски там все в совершенстве шпрехают ? ))) Эх и клоуны... Только бабло, да блат, а в башке Блендамед.
lazzioll
01 апреля в 22:01
сами придумали события, сами их учредили, сами поучаствовали, сами себя победили и себе выписали премии. Это типа соревнования лучший ФК Зенит среди петербургских Зенитов, приз миллиард
ildar_3871
01 апреля в 21:55
Какой размер премии в деньгах ?
sihafazatron
01 апреля в 21:36
Кому же еще Газпром вручит премии?))
Гость
