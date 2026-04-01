«Зенит» получил престижные премии за проведение открытой тренировки

1775067702

01 апреля 2026, 21:21

«Зенит» сообщил о получении нескольких престижных премий в области маркетинга и организации мероприятий за проведение открытой тренировки в центре Санкт-Петербурга прошлым летом.

Проект, реализованный при поддержке ПАО «Газпром» и компании Winline, занял второе место на федеральной премии «Событие года» в категории «Спортивный перформанс года».

Дополнительно деятельность клуба была отмечена в рамках регионального этапа Silver Mercury Awards SZFO.

Организаторы удостоили фестиваль золотой медали в номинации «Лучшее публичное мероприятие» и серебряной награды в категории «Лучшее локальное мероприятие».