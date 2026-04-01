Сборная России осталась на 36-м месте в обновлённом рейтинге ФИФА

01 апреля 2026, 15:54

Сборная России по футболу осталась на 36-й строчке в обновленном рейтинге ФИФА , имея в активе 1 525,60 балла. Позиция команды не изменилась после мартовских товарищеских встреч: в Краснодаре подопечные Валерия Карпина обыграли Никарагуа (3:1), а в Санкт-Петербурге разошлись миром с Мали (0:0).

В верхней части рейтинга произошли значительные изменения. Новым лидером стала сборная Франции (1 877,32 балла), поднявшаяся на две строчки. Второе место заняла Испания (1 876,40), сместив на третью позицию действующих чемпионов мира — сборную Аргентины (1 874,81).