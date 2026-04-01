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Сборная России осталась на 36-м месте в обновлённом рейтинге ФИФА

01 апреля 2026, 15:54

Сборная России по футболу осталась на 36-й строчке в обновленном рейтинге ФИФА, имея в активе 1 525,60 балла. Позиция команды не изменилась после мартовских товарищеских встреч: в Краснодаре подопечные Валерия Карпина обыграли Никарагуа (3:1), а в Санкт-Петербурге разошлись миром с Мали (0:0).

В верхней части рейтинга произошли значительные изменения. Новым лидером стала сборная Франции (1 877,32 балла), поднявшаяся на две строчки. Второе место заняла Испания (1 876,40), сместив на третью позицию действующих чемпионов мира — сборную Аргентины (1 874,81).

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Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
01 апреля в 18:37
Если бы, пенальти вчера реализовали, могли быть, сегодня на 35-м месте, жаль, не получилось движение вверх!
dnkvhsb8e9nf
dnkvhsb8e9nf
01 апреля в 18:14
Эти строчки не отражают объективной ситуации.
sihafazatron
sihafazatron
01 апреля в 17:06
А по игре на каком? Цифры местами поменять может)
Брулин
Брулин
01 апреля в 16:19
Федерация футбола Марокко уже готовит обращение в ФИФА с требованием присудить им первую строчку рейтинга сборных
nik9373
nik9373 ответ Варвар7 (раскрыть)
01 апреля в 16:17
Сыграли вничью с одной из сильнейших сборных мира.
112910415
112910415
01 апреля в 16:08
поддерживаем высокий уровень ! )
lotsman
lotsman
01 апреля в 16:06
Старались, боролись, а воз и ныне там.)
Варвар7
Варвар7
01 апреля в 15:58
И здесь "засуживают" - бились , бились Мали не проиграли , а у Никарагуа даже выиграли, а всё на 36 месте...)))
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