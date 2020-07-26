|
1 : 5
завершен
вчера, 20:30
|
Стадион Марко Антонио Бентегоди (Верона)
|Амрабат Софьян
|1:0(П)
|38’
|45+5’
|1:1(П)
|Иммобиле Чиро
|56’
|1:2
|Милинкович-Савич Сергей
|62’
|1:3
|
Корреа Хоакин
ассистент Милинкович-Савич Сергей
|83’
|1:4
|
Иммобиле Чиро
ассистент Лукаку Джордан
|90+4’
|1:5(П)
|Иммобиле Чиро
|Ррахмани Амир
|45+2’
|67’
|Марушич Адам
|86’
|Стракоша Томас
|Радунович Борис
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|64’
|Лукаку Джордан
|Андерсон Джаван
|65’
|Вавро Денис
|Габаррон Патрик Хиль
|Ди Кармине Самуэль
|Борини Фабио
|68’
|Сальседо Эдди
|Дзакканьи Маттиа
|68’
|68’
|Кайседо Фелипе
|Корреа Хоакин
|Димарко Федерико
|Фараони Давиде
|80’
|Степински Мариуш
|Эйссерик Валентен
|87’
|Фелиппе Лукас
|Велозу Мигель
|87’
|88’
|Андре Андерсон
|Милинкович-Савич Сергей
|88’
|Армини Николо
|Марушич Адам
|
|17
|Удары по воротам
|13
|
|
|4
|Удары в створ
|6
|
|
|16
|Фолы
|7
|
|
|8
|Угловые
|5
|
|
|1
|Офсайды
|1
|
|
|56%
|Владение мячом
|44%
|
|
|1
|Cэйвы
|3
|
|
|2
|Предупреждения
|2
|
Только один Рабьо старается, остальные абсолютные ноли!!!
Только один Рабьо старается, остальные абсолютные ноли!!!
У Иммобиле конечно побольше.
У Иммобиле конечно побольше.
Я уже забыл, когда он подряд две игры по 2-3 мяча забивал, не говоря уже когда и покеры штамповал.
Но понимаю, что с антифутболом Ювентуса даже 1 год подряд в играх, это уже достижение.
Я уже забыл, когда он подряд две игры по 2-3 мяча забивал, не говоря уже когда и покеры штамповал.
Но понимаю, что с антифутболом Ювентуса даже 1 год подряд в играх, это уже достижение.
С такими темпами Чиро может побить рекорд Игуаина и выиграть единалично уже золотую бутсу.
С такими темпами Чиро может побить рекорд Игуаина и выиграть единалично уже золотую бутсу.