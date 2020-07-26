В 96 Радунович Борис Голов пропущено: 5 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Спасений: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90

З 21 Гюнтер Корай Блоки: 1 Выносы: 4 Пасы: 38 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 90

З 13 Ррахмани Амир Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 90

П 34 Амрабат Софьян Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пенальти забито: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 90

П 4 Велозу Мигель Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 10 Точные навесы: 3 Выносы: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 87

П 20 Дзакканьи Маттиа Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 68

П 88 Лазович Дарко Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 90

П 32 Пессина Маттео Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 5 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 90

П 5 Фараони Давиде Ударов всего: 2 Отборы: 5 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 18 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 79

П 8 Эйссерик Валентен Ударов всего: 1 Фолов совершено: 5 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 87

Н 16 Борини Фабио Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 67

Запасные игроки

В 22 Берарди Алессандро

В 1 Сильвестри Марко

З 23 Димарко Федерико Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 9 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 11

П 7 Баду Эммануэль

П 28 Террачиано Филиппо

П 18 Фелиппе Лукас Пасы: 2 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 8

Н 10 Ди Кармине Самуэль Офсайды: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 23

Н 29 Сальседо Эдди Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 11 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 22