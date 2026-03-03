Top.Mail.Ru
«Зенит» обыграл «Балтику» и вышел в следующий раунд Кубка России

вчера, 21:59
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

В рамках второго этапа четвертьфинала «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу петербургский «Зенит» одержал победу над калининградской «Балтикой» со счетом 1:0.

Исход поединка, состоявшегося в Калининграде, был решен голом Александра Соболева на 79-й минуте.

В следующем этапе соревнования «Зенит» встретится с победителем матча между «Ростовом» и махачкалинским «Динамо», запланированного на 4 марта.

Кубок России проводится по уникальной системе, разделяя команды на «путь Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «путь регионов». На первом этапе «пути РПЛ» клубы высшего дивизиона были разделены на четыре группы по четыре клуба, в плей-офф вышли по две лучшие команды из каждого квартета. Те, кто занял третьи места, продолжили борьбу в плей-офф «пути регионов». В нижней сетке прошли шесть раундов, в результате определились четыре участника плей-офф.

В плей-офф «пути РПЛ» команды имеют шанс продолжить борьбу даже после поражения, за исключением финального матча. Напротив, в «пути регионов» проигрыш в одном матче означает немедленное исключение из турнира.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА, который в прошлом сезоне в суперфинале оказался сильнее «Ростова» в серии пенальти после нулевой ничьей. В коллекции ЦСКА девять трофеев, столько же у «Локомотива». Петербургский «Зенит» с пятью Кубками России является их ближайшим преследователем.

пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:47
пока Балтика не впечатляет.
k8zb9z695gdy
k8zb9z695gdy
сегодня в 00:37
Зенит с победой!!!
Sergo81
Sergo81
вчера в 23:31
Матч не смотрел, только последние 10 мин. Оказывается Соболев умеет бегать и даже ускоряться) живенький такой, прям глаз радует, молодчик))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 23:10
" флагман" прошел дальше в путях регионов...) , с чем и поздравляю балтику...
jzz2h9at3x4f
jzz2h9at3x4f
вчера в 23:06
Талалаев решил поберечь силы на чемпионат
lotsman
lotsman
вчера в 22:59
Игра нашего Зенита ужасно не понравилась, но победа в копилке и хоть это сглаживает негатив.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:59
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 22:44
    Соболев гроза соперников в Пути регионов))
    derrik2000
    derrik2000 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
    вчера в 22:44
    То и значит. )
    KS_Y116
    KS_Y116
    вчера в 22:43
    Знатно Зенит отскочил
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 22:42
    У меня один вопрос: Что значит «… и кухарки»?
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 22:32, ред.
    Да нормально, скажем так, посумбурили, "Балтика" в своем репертуаре, "Зенит в своем. Россыпью голевых моментов команды не блеснули, но, желание, самоотдача и.т..д, и.т.п., хотя разве может быть по другому, когда играет "Балтика". У гостей одна атака срослась,, у хозяев ни одной не вышло. Вкратце как-то так. Болельщиков "Зенита" с победой, болельщикам "Балтики" не расстраиваться. Как обычно взгляд со своей колокольни.
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 22:29
    Показали и не раз ТОРЖЕСТВУЮЩУЮ РОЖУ сына дельфина и кухарки. )
    Вот КР - это как раз его стезя, его "грядка".
    Пусть себе тешится...
    Но, откровенно говоря, Балтика сегодня больше мешала передвигаться питерским, чем сама создала: сказывается всё таки отсутствие техники.
    А так-то, матч живенький, без каких бы то ни было "автобусов".
    Откровенно говоря, рассчитывал на 0-0 и послематчевые пенальти, НО...
    Комментаторы матча больше упражнялись над шутками друг над другом, чем ПРОФЕССИОНАЛЬНО комментировали.

    P.S. Ну, ФСЁ!
    Теперь точно Сашко себе место в основе забронировал.
    А что?
    С Семака станется. )
    sv_1969
    sv_1969 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 22:23
    Деньги то не свои! А в Бразилии это прочухали! Вот м впаривают жерсонов и дураков)))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 22:16, ред.
    Зря Талалаев выставил второй состав. Этот Зенит можно и нужно было выносить. Если такие игроки как Энрике будут в сб. Бразилии на ЧМ вряд ли они выйдут из группы. Пустое место за 25 млн, как и Дуран. Где они только такой шлак за бешеные деньги находят?
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 22:13
    Зенит с победой. Балтика проиграла в равной борьбе , гостя повезло чуть больше. Жаль , что своеобразный реванш не удался ...
    shur
    shur
    вчера в 22:12
    ...Да,на такой поляне только чудеса творить! Вот Соболь вышел и сотворил! Балтика понравилась, но за это победу не дают! Питер дальше пошёл!!!
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 22:11
    Что и следовало ожидать.
    Нарушения в пользу Балтики 20-13, предупреддения 4-1.
    Удары в створ 2-3.
    Больше ничем не отличились, только грубостью, как всегда.
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    вчера в 22:11
    К судейству вопросов нет, кроме одного: где прописано, что если свой выносит своего, то должен быть свисток (прошу прощения, но это не претензия - просто, возможно, чего-то не знаю).
    По игре Зенит просто отскочил, забив шальной гол.
    Petergoff
    Petergoff
    вчера в 22:08
    Зенит с Победой!!!!! Матч валидол.
