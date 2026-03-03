«Зенит» обыграл «Балтику» и вышел в следующий раунд Кубка России

1772564384

вчера, 21:59

В рамках второго этапа четвертьфинала «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу петербургский «Зенит» одержал победу над калининградской «Балтикой» со счетом 1:0.

Исход поединка, состоявшегося в Калининграде, был решен голом Александра Соболева на 79-й минуте.

В следующем этапе соревнования «Зенит» встретится с победителем матча между «Ростовом» и махачкалинским «Динамо», запланированного на 4 марта.

Кубок России проводится по уникальной системе, разделяя команды на «путь Российской премьер-лиги ( РПЛ )» и «путь регионов». На первом этапе «пути РПЛ » клубы высшего дивизиона были разделены на четыре группы по четыре клуба, в плей-офф вышли по две лучшие команды из каждого квартета. Те, кто занял третьи места, продолжили борьбу в плей-офф «пути регионов». В нижней сетке прошли шесть раундов, в результате определились четыре участника плей-офф.

В плей-офф «пути РПЛ » команды имеют шанс продолжить борьбу даже после поражения, за исключением финального матча. Напротив, в «пути регионов» проигрыш в одном матче означает немедленное исключение из турнира.