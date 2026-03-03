«Зенит» обыграл «Балтику» и вышел в следующий раунд Кубка России

В рамках второго этапа четвертьфинала «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу петербургский «Зенит» одержал победу над калининградской «Балтикой» со счетом 1:0.
Исход поединка, состоявшегося в Калининграде, был решен голом Александра Соболева на 79-й минуте.
В следующем этапе соревнования «Зенит» встретится с победителем матча между «Ростовом» и махачкалинским «Динамо», запланированного на 4 марта.
Кубок России проводится по уникальной системе, разделяя команды на «путь Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «путь регионов». На первом этапе «пути РПЛ» клубы высшего дивизиона были разделены на четыре группы по четыре клуба, в плей-офф вышли по две лучшие команды из каждого квартета. Те, кто занял третьи места, продолжили борьбу в плей-офф «пути регионов». В нижней сетке прошли шесть раундов, в результате определились четыре участника плей-офф.
В плей-офф «пути РПЛ» команды имеют шанс продолжить борьбу даже после поражения, за исключением финального матча. Напротив, в «пути регионов» проигрыш в одном матче означает немедленное исключение из турнира.
Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА, который в прошлом сезоне в суперфинале оказался сильнее «Ростова» в серии пенальти после нулевой ничьей. В коллекции ЦСКА девять трофеев, столько же у «Локомотива». Петербургский «Зенит» с пятью Кубками России является их ближайшим преследователем.
Вот КР - это как раз его стезя, его "грядка".
Пусть себе тешится...
Но, откровенно говоря, Балтика сегодня больше мешала передвигаться питерским, чем сама создала: сказывается всё таки отсутствие техники.
А так-то, матч живенький, без каких бы то ни было "автобусов".
Откровенно говоря, рассчитывал на 0-0 и послематчевые пенальти, НО...
Комментаторы матча больше упражнялись над шутками друг над другом, чем ПРОФЕССИОНАЛЬНО комментировали.
P.S. Ну, ФСЁ!
Теперь точно Сашко себе место в основе забронировал.
А что?
С Семака станется. )
