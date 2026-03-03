Top.Mail.Ru
Стадион «Сантьяго Бернабеу» примет один из матчей НФЛ

сегодня, 16:31

Домашний стадион «Реала» «Сантьяго Бернабеу» примет один из матчей нового сезона лиги американского футбола НФЛ.

Сообщается, что игру в Мадриде в качестве хозяина поля проведет клуб «Атланта Фальконс». Его соперник по этой встрече пока не называется.

Новый сезон НФЛ стартует 9 сентября.

cd2qzfk3z4uy
cd2qzfk3z4uy
сегодня в 18:34
Да нет, не НФЛ, а матч ФНЛ.
adekvat
adekvat
сегодня в 17:58
Зачем испанцам НФЛ, у них настоящий футбол в крови.
s6feq4pzhwas
s6feq4pzhwas
сегодня в 17:46
Ну что стадион Реала наверное что то заработает.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:10
За матч НФЛ - надо бы запросить повышенный НДФЛ...)))
KS_Y116
KS_Y116
сегодня в 16:48
Блин а я уж ФНЛ прочел 🤣🤣🤣
Drosmo
Drosmo
сегодня в 16:43, ред.
Вот, что сейчас самое важное для Переса, - деньги, деньги, и ещё раз деньги. И те же Винисиус или Мбаппе Пересу больше нужны не как футболисты, а как торговые марки, инструменты для получения прибыли, на которых можно хорошо заработать. А как они там будут играть, - дело уже третье. Потому их нельзя трогать, так как это ходячие (точнее бегающие) источники дохода. И Пересу намного проще сменить тренера, на котором сильно не заработаешь, чем звёздных игроков, с который копейка падает регулярно.

То же самое было и в первую эру "Галактикос", когда огромная концентрация футбольных звёзд на квадратный метр, собранная Пересом, пошла в ущерб командному футболу, и Реал на долгие годы забыл о больших трофеях.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:40
Вспашут им поляну)))
