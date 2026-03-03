Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: события

Тарасов работает над созданием футбольного клуба в Серпухове

сегодня, 14:49

Чемпион России в составе московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов планирует в апреле или летом основать новый футбольный клуб, который будет выступать во Второй лиге. Ранее президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев в своём Telegram‑канале заявил, что в Серпухове будет создан футбольный клуб, руководителем которого станет Тарасов.

Пока что это все в процессе, задача стоит зайти сразу со Второй лиги. Действительно, он [Умар Кремлев] мне поручил историю, и я сейчас до сих пор прорабатываю. Есть много нюансов, это не так просто открыть футбольный клуб, как кажется всем. Он обязательно будет, в Серпухове будет футбол. Или в апреле, или летом.

Что касается названия, то мы общались и проводили мастер-классы, спрашиваем людей в Серпухове, как им хочется. То есть мы такая будем народная команда, которая будет прислушиваться к народу и совместно принимать решения.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Заря» из ЛНР сыграет во Второй лиге
16 февраля
«Шахтёр» из ДНР сыграет во Второй лиге в 2026 году
12 февраля
Юран ведёт переговоры с клубом высшей лиги Турции
04 февраля
Борис Игнатьев похоронен на Троекуровском кладбище
30 января
В Москве простились с бывшим главным тренером сборной России Игнатьевым
30 января
Смолов подал документы на получение тренерской лицензии
23 января
Все комментарии
7ha6a6vycxp3
7ha6a6vycxp3
сегодня в 15:50
Ждём лет через пять "Бузов Юнайтед" в высшей лиге
cuz685vuvzhm
cuz685vuvzhm
сегодня в 15:50
Спустит все деньги и успокоится, на футболе, тем более уровня втордива, не заработать.
6zzpkt4z8x89
6zzpkt4z8x89
сегодня в 15:26
Думаю что все должно получиться... удачи в таком деле.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:07, ред.
Ну при такой поддержке у Димона должно всё получиться...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 