Тарасов работает над созданием футбольного клуба в Серпухове

Чемпион России в составе московского «Локомотива» планирует в апреле или летом основать новый футбольный клуб, который будет выступать во Второй лиге. Ранее президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев в своём Telegram‑канале заявил, что в Серпухове будет создан футбольный клуб, руководителем которого станет Тарасов.

Пока что это все в процессе, задача стоит зайти сразу со Второй лиги. Действительно, он [Умар Кремлев] мне поручил историю, и я сейчас до сих пор прорабатываю. Есть много нюансов, это не так просто открыть футбольный клуб, как кажется всем. Он обязательно будет, в Серпухове будет футбол. Или в апреле, или летом.

Что касается названия, то мы общались и проводили мастер-классы, спрашиваем людей в Серпухове, как им хочется. То есть мы такая будем народная команда, которая будет прислушиваться к народу и совместно принимать решения.