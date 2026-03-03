В Федерации футбола США одобряют участие сборной Ирана в ЧМ-2026

Джей Ти Бэтсон, генеральный секретарь Федерации футбола США, выразил поддержку участия сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года в интервью телеканалу Sky Sports. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В группе G должны будут соревноваться сборные Бельгии, Египта, Ирана и Новой Зеландии.
«Президент ФИФА Джанни Инфантино в выходные выразил намерение провести безопасный и надежный чемпионат мира с участием всех команд. И мы, безусловно, всячески это поддерживаем. Мы несколько раз играли против сборной Ирана на чемпионатах мира, и, как в матче с любой другой командой, с которой мы можем сыграть на чемпионате мира, наша цель — победа. Поэтому мы с нетерпением ждем возможности добиться именно этого», — сказал Бэтсон.
Между тем, ФИФА не прокомментировала возможные последствия военных действий против Ирана для участия сборных США и Израиля в международных турнирах, а также потенциальное лишение США права проведения чемпионата мира 2026 года. Напряженность между странами усилилась после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля, которая привела к ответным ударам по объектам в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли несколько ключевых фигур, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.