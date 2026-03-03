Top.Mail.Ru
Родриго из «Реала» получил разрыв крестообразной связки

сегодня, 18:44

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Родриго столкнулся с серьезной травмой. Согласно информации пресс-службы «Реала», бразилец получил разрыв передней крестообразной связки правого колена и латерального мениска правой ноги.

Эта травма произошла во время матча против «Хетафе» в рамках 26-го тура испанского чемпионата, когда Родриго упал у боковой линии, держась за правое колено. Несмотря на боль, он смог доиграть матч. Известное спортивное издание Marca сообщает, что из-за тяжести повреждения Родриго, скорее всего, пропустит остаток текущего сезона, а также чемпионат мира 2026 года.

Ранее в матче против «Хетафе» не участвовал французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, у которого диагностировано растяжение связок колена.

25-летний Родриго является игроком «Реала» с 2019 года, до этого он выступал за бразильский «Сантос». В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах испанского чемпионата, отметившись 1 голом и 4 результативными передачами.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Бразилии попала в группу C вместе с командами Гаити, Марокко и Шотландии.

Все комментарии
shur
shur
сегодня в 19:37
...просто слов нет одарённый, трудолюбивый парень, но карьера
через пень - колода ! И играет не пойми сколько и умудряется болячки цеплять ! Что ж за напасть Мадридушка?!?!?!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:10
Травма серьёзная - пожелаю Родриго здоровья!
