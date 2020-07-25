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2 : 0
завершен
25 июля 2020, 22:45
суббота
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Стадион Сан-Паоло (Неаполь)
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Хисай Эльсеид
ассистент Зелински Петр
|1:0
|8’
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Аллан
ассистент Мертенс Дрис
|2:0
|90+3’
|40’
|Берарди Доменико
|68’
|Джуричич Филип
|Мертенс Дрис
|69’
|74’
|Марлон
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Тольян Джереми
|Мюльдюр Мерт
|Максимович Никола
|Манолас Константинос
|60’
|Мертенс Дрис
|Милик Аркадиуш
|67’
|Политано Маттео
|Кальехон Хосе
|67’
|73’
|Распадори Джакомо
|Траоре Хамед
|Элмас Эльхиф
|Зелински Петр
|79’
|Аллан
|Руис Фабиан
|79’
|83’
|Кириакопулос Гиоргос
|Локателли Мануэль
|83’
|Хараслин Лукаш
|Джуричич Филип
|88’
|Манзари Джакомо
|Рожерио
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|21
|Удары по воротам
|7
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|8
|Удары в створ
|2
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|4
|Фолы
|10
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|7
|Угловые
|4
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|1
|Офсайды
|6
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|50%
|Владение мячом
|50%
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|2
|Cэйвы
|6
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|1
|Предупреждения
|3
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