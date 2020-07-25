В 25 Оспина Давид Спасений: 2 Пасы: 31 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 96

З 22 Ди Лоренцо Джованни Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 96

З 26 Кулибали Калиду Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 96

З 44 Манолас Константинос Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 39 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 60

З 23 Хисай Эльсеид Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 96

П 20 Зелински Петр Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 3 Пасы: 43 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 79

П 7 Кальехон Хосе Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Перехваты: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 67

П 68 Лоботка Станислав Фолов заработано: 3 Перехваты: 2 Пасы: 63 Точность пасов: 95 Минут сыграно: 96

П 8 Руис Фабиан Ударов всего: 2 Блоки: 1 Перехваты: 2 Пасы: 31 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 80

Н 24 Инсинье Лоренцо Ударов всего: 4 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 3 Перехваты: 2 Пасы: 45 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 96

Н 99 Милик Аркадиуш Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Отборы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 67

Запасные игроки

В 1 Мерет Алекс

З 31 Гулям Фаузи

З 13 Луперто Себастьяно

З 19 Максимович Никола Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 36

П 5 Аллан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 16

П 4 Демме Диего

П 11 Лосано Ирвинг

П 2 Малькуи Кевин

П 21 Политано Маттео Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 29

П 12 Элмас Эльхиф Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 17

П 34 Юнес Амин