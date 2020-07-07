|Арсенал
|1:1
|Лестер Сити
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1 : 1
завершен
07 июля 2020, 22:15
вторник
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Стадион Эмирейтс (Лондон)
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Обамеянг Пьер-Эмерик
ассистент Сака Бакайо
|1:0
|21’
|84’
|1:1
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Варди Джейми
ассистент Грэй Демарай
|Нкетиа Эдвард
|75’
|Мустафи Шкодран
|88’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|59’
|Барнс Харви
|Ихеаначо Келечи
|59’
|Фукс Кристиан
|Олбрайтон Марк
|Нкетиа Эдвард
|Ляказетт Александр
|71’
|Уиллок Джозеф
|Сака Бакайо
|71’
|76’
|Грэй Демарай
|Беннетт Райан
|Торрейра Лукас
|Себальос Даниэль
|80’
|82’
|Прат Деннис
|Ндиди Вилфрид
|Мэйтленд-Найлз Эйнсли
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|90+3’
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|11
|Удары по воротам
|13
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|7
|Удары в створ
|5
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|10
|Фолы
|14
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|10
|Угловые
|1
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|4
|Офсайды
|1
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|37%
|Владение мячом
|63%
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|4
|Cэйвы
|6
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|1
|Предупреждения
|0
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|1
|Удаления
|0
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наладил Артета микроклимат в команде,
игра команды в атаке налаживается играют в более интересный (чем при Эмери) футбол, только вот защита как всегда то Луиз накосячет, то Шкорда...и т.д
нужны усиления во всех линиях, и думаю если Атрета продолжит в том же русле то в следующем сезоне можем вернуться в топ4
наладил Артета микроклимат в команде,
игра команды в атаке налаживается играют в более интересный (чем при Эмери) футбол, только вот защита как всегда то Луиз накосячет, то Шкорда...и т.д
нужны усиления во всех линиях, и думаю если Атрета продолжит в том же русле то в следующем сезоне можем вернуться в топ4
ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ ПЛОХО
ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ ПЛОХО
У Артеты еще есть замены.
У Артеты еще есть замены.
Супер нап.
Супер нап.