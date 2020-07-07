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Арсенал - Лестер Сити
Уотфорд - Норвич Сити
Кристал Пэлас - Челси

Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал против Лестер Сити

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Голы
Обамеянг Пьер-Эмерик
ассистент Сака Бакайо 		1:0 21’
84’ 1:1 Варди Джейми
ассистент Грэй Демарай
Наказания
Нкетиа Эдвард 75’
Мустафи Шкодран 88’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
59’ Барнс Харви Ихеаначо Келечи
59’ Фукс Кристиан Олбрайтон Марк
Нкетиа Эдвард Ляказетт Александр 71’
Уиллок Джозеф Сака Бакайо 71’
76’ Грэй Демарай Беннетт Райан
Торрейра Лукас Себальос Даниэль 80’
82’ Прат Деннис Ндиди Вилфрид
Мэйтленд-Найлз Эйнсли Обамеянг Пьер-Эмерик 90+3’
Статистика
 11 Удары по воротам 13
7 Удары в створ 5
10 Фолы 14
10 Угловые 1
4 Офсайды 1
37% Владение мячом 63%
4 Cэйвы 6
1 Предупреждения 0
1 Удаления 0
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Все комментарии
galem72
galem72
08 июля в 11:11
Лисы не Уотфорд, так что Арсу ещё повезло.
Санчо Панса
Санчо Панса
08 июля в 08:50
Арсенал такой Арсенал) Варди упрочил свое лидерство в споре бомбардиров. Очень за него рад!
A.S.A
A.S.A
08 июля в 07:35
привет всем нашим "пушкарям"!
наладил Артета микроклимат в команде,
игра команды в атаке налаживается играют в более интересный (чем при Эмери) футбол, только вот защита как всегда то Луиз накосячет, то Шкорда...и т.д
нужны усиления во всех линиях, и думаю если Атрета продолжит в том же русле то в следующем сезоне можем вернуться в топ4
LMI
LMI
08 июля в 07:06
Вышел Нкетиа и поставил всю команду раком - теперь как хотите и обороняйтесь, а пошел отдыхать.
ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ ПЛОХО
Foxes
Foxes
08 июля в 05:46
Ничья тоже хорошо!
112910415
112910415
08 июля в 05:10
Варди удивляет эффективностью !
breezcool
breezcool
08 июля в 00:49
счет1-1 а в чем победа Арсенала?
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
08 июля в 00:43
Докатились-арсенал уже не фаворит в битве против Лестера, вот что творит грамотный менеджмент, и один Кронке тут не виноват.
kotmyshka
kotmyshka
08 июля в 00:38
ну, как же так?
Drossel
Drossel ответ aNOOBis (раскрыть)
08 июля в 00:21
рекорд непобедимых есть, теперь надо рекорд миролюбивых)) тоже достижение
ZaZizu
ZaZizu
08 июля в 00:20
Отличный первый тайм,в котором необходимо было как минимум два забивать....а в итоге очередной ляп от Мустафи -ни шаг вперёд не сделал,ни варди не держал...
aNOOBis
aNOOBis
08 июля в 00:17
Надо рекорд по ничьим за сезон, чтобы лет 100 стоял :-D
azkan
azkan
08 июля в 00:14
Всё! Свисток! Хорошая игра со стороны обеих клубов! Ничья справедливая.
azkan
azkan
08 июля в 00:06
Откуда 8 минут Кавана?!
azkan
azkan
08 июля в 00:03
Если такая игра пойдет, сейчас и очко за счастье будет для Арсенала(
azkan
azkan
08 июля в 00:00
Эти кроссы были опасными. Что скажет Вар?
azkan
azkan ответ aNOOBis (раскрыть)
07 июля в 23:54
Может из-за этого и играет так хорошо))))
dimagas2
dimagas2 ответ aNOOBis (раскрыть)
07 июля в 23:52
Птху,точно батяню видать его вспомнил)))
Drossel
Drossel
07 июля в 23:52
лучше бы не выходил эдя
azkan
azkan
07 июля в 23:52
А вот сейчас будет интересно. Морально волевые посмотрим у кого лучше.
У Артеты еще есть замены.
aNOOBis
aNOOBis ответ azkan (раскрыть)
07 июля в 23:51
Ещё и пропагандирует нездоровый образ жизни, портвейн, жевательный табак, уникум
aNOOBis
aNOOBis
07 июля в 23:51
Самая удаляемая команда у нас. Рука-лицо
azkan
azkan
07 июля в 23:50
Варди.. вроде 33 года челу, а как бегает! Везде успевает. Гены хорошие видать.
Супер нап.
aNOOBis
aNOOBis
07 июля в 23:50
Вроде убрал ногу в конце, избежать хотел контакта жёсткого
КюнваГ
КюнваГ
07 июля в 23:46
Нужен второй гол.
aNOOBis
aNOOBis ответ dimagas2 (раскрыть)
07 июля в 23:46
В смысле Каспер? Вообще, за ШмЕйхель Елагин бы лицо обглодал :-D
azkan
azkan
07 июля в 23:44
Аккуратная судья на линии...
Foxes
Foxes
07 июля в 23:32
Роджерс пора делать замены.
dimagas2
dimagas2
07 июля в 23:28
Петька Шмейхель канешна тянет все что можно.
azkan
azkan
07 июля в 23:26
Вот и хороший штрафной, шанс удвоиться
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