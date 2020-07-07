В 26 Мартинес Дамиан Эмилио Голов пропущено: 1 Спасений: 4 Пасы: 11 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 99

З 2 Бельерин Эктор Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 99

З 31 Колашинац Сеад Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 99

З 23 Луис Давид Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 5 Пасы: 27 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 99

З 20 Мустафи Шкодран Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 99

З 3 Тирни Киран Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 18 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 99

П 34 Джака Гранит Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 99

П 77 Сака Бакайо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 71

П 8 Себальос Даниэль Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 80

Н 9 Ляказетт Александр Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Перехваты: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 71

Н 14 Обамеянг Пьер-Эмерик Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 93

Запасные игроки

В 33 Мэйси Мэтт

З 5 Папастатопулос Сократис

З 16 Холдинг Роб

П 15 Мэйтленд-Найлз Эйнсли Пасы: 2 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 6

П 11 Торрейра Лукас Перехваты: 2 Пасы: 3 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 19

П 28 Уиллок Джозеф Пасы: 2 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 28

Н 24 Нельсон Рейсс

Н 30 Нкетиа Эдвард Фолов совершено: 1 Красные карточки: 1 Минут сыграно: 4