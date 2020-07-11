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Ливерпуль - Бернли
Уотфорд - Ньюкасл Юнайтед
Норвич Сити - Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед - Челси
Брайтон энд Хоув Альбион - Манчестер Сити

Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль против Бернли

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Голы
Робертсон Эндрю
ассистент Фабиньо 		1:0 34’
69’ 1:1 Родригес Джей
ассистент Тарковски Джеймс
Наказания
Гомес Джо 80’
88’ Бардсли Филлип
89’ Поуп Ник
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
65’ Гудмундссон Йохан Питерс Эрик
65’ Выдра Матей Вуд Крис
Кейта Наби Джонс Кертис 69’
Александер-Арнольд Трент Уильямс Неко 69’
Окслейд-Чемберлен Алекс Вейналдум Джорджиньо 81’
Статистика
 23 Удары по воротам 6
9 Удары в створ 2
7 Фолы 4
11 Угловые 6
2 Офсайды 3
70% Владение мячом 30%
1 Cэйвы 8
1 Предупреждения 2
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Все комментарии
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
12 июля в 07:02
Я буду только рад, если ливер в ближайшие 10 лет установит тотальное доминирование.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ Beka_byaka (раскрыть)
12 июля в 02:06
Я фанат Ливерпуля примерно с того же времен, помню Коула и Йорка. Ливерпуль Клоппа пока не команды Пейсли, увы проиграли Атлетико в ЛЧ, в АПЛ после паузы не лучшая игра, не считая, матч с Кристалл Пэллас и частично с Брайтоном, работы у Клоппа еще полно, чтобы сделать Ливерпуль еще сильнее, ну и состав Ливерпуля в матче с Бернли с Джонсом и т.д в основе говорит, что Клопп не ставит победу в каждом матче, а пытается наработать новые связки, пока о величие Ливерпуля говорить рано, следующий сезон покажет, если Ливерпуль выиграет второй подряд или сможет удачно выступить в лч, или там и там, то возможно, в Англии считается 3 победы подряд в Лиге показатель величие, поэтому пока говорить об величие этого Ливерпуля преждевременно.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
12 июля в 01:03
Кирил, я смотрю премьер лигу со времён Эшли Коула и Дуайта Йорка. Когда они феерили. Это так, для информации. Всегда болел за ливер. Очень жалко Джерарда. Но радовался как ребенок когда они Милан поставили в угол.

Насчёт стабильности да. Этого достаточно чтобы стать чемпионом. Не спорю. Сезон когда Лестер стал чемпионом тоже была стабильность в один мяч.

Но я о другом. Я о величии. Было время я уже поверил, что ближайшие 5 сезонов ливер будет всех сметать со своего пути. Но, последние игры показывают что команда рассыпается не успев стать великой. И одно чемпионство ничего тут не доказывает.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ Beka_byaka (раскрыть)
12 июля в 00:54
Может в Испании считается чем больше крупных побед тем круче чемпион, в Англии считается по другому победы в 1 мяч свидетельствуют, о том что команда может побеждать даже в заведомо проигранных матчах, и это показывает силу чемпиона. Да, и толку, что МС разгромил Астон Виллу 6-0( или около того), если они проиграли Волкам и Норвич, будь МС более стабильным в этом сезоне, сейчас бы решалась судьба чемпионства, и МС был бы фаворитом, так как у Ливерпуля сложнее календарь.
Камелошка
Камелошка ответ allemz (раскрыть)
11 июля в 21:43
как ты думаишь, эта игрок ливерпуля камингаут зделал?
Камелошка
Камелошка
11 июля в 21:42
Пазорники. Жаль наш Интер не попал к ним в групу. Мы бы их уничтожели.
773sergeytank
773sergeytank
11 июля в 21:32
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
    11 июля в 21:18
    Бернли сильнее любого клуба Сериала,без ручных судьей
    Kirgudu
    Kirgudu ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    11 июля в 21:04
      KoJIбасА
      KoJIбасА
      11 июля в 20:54
      В АПЛ и Сассуоло станет чемпионом, дворовую лигу выиграть как два пальца!!!
      allemz
      allemz
      11 июля в 20:10
      Рассосало мерсисайдцев, чемпионы могут себе позволить.
      shlomo
      shlomo
      11 июля в 19:53
      Главное, что не проиграли...
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008
      11 июля в 19:24
      Бернли очень крепкая команда. В серию А её на 5 лет и мы получим нового гегемона итал. чемпионата))
      Beka_byaka
      Beka_byaka ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
      11 июля в 19:16, ред.
      Уже несколько раз поздравлял болельщиков ливера, повторятся не буду. В этом сезоне заслужили.

      Но почему-то не было у ливера ярких и крупных побед. Матчей где 3 очка добывались из за 1 гола в последних минутах было очень много. А эти ничии со середниками и разгром от МС вообще не красит их. Еслиб они хотели чтоб их признали лучшей командой современности должны были проходить Атлетико. Громить в пух и прах всех этих середников. И не позволять издеваться над собой МС.
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin
      11 июля в 19:16
      Ничья, ну да ладно пусть ювентини порадуются, а у них то итак был серьезный стресс после Милана, сегодня еще с Аталантой играть))))
      Dudikoff
      Dudikoff ответ Klaus-S (раскрыть)
      11 июля в 19:04
      Чемпионам можно)
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22 ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
      11 июля в 19:03
      Хочешь увидеть беспредел свистунов?тогда смотри матчи юве
      kotmyshka
      kotmyshka
      11 июля в 19:02
      да уж...
      Juve14
      Juve14
      11 июля в 19:02
        Лысый-Шарлатан
        Лысый-Шарлатан
        11 июля в 19:02
        Очкастый физрук продолжает гонять основной в товарняках)
        KoJIбасА
        KoJIбасА ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
        11 июля в 19:01
        Интересно на следующий сезон у них проплачено?
        dzvinka
        dzvinka
        11 июля в 18:59, ред.
        Челси стоит выкинуть Кепку на помойку, и купить этого Ника Поупа - если бы не воротчик Бернли был бы разгром.
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22
        11 июля в 18:59
          KoJIбасА
          KoJIбасА
          11 июля в 18:56
          Немного не донесли нужной сумы в кабинет к судьям
          fanliverpoolfan22
          fanliverpoolfan22
          11 июля в 18:56
          Мы чемпионы
          lobsterdam
          lobsterdam
          11 июля в 18:43
          судья какой-то неправильный, никак не дает лфк развернуться как обычно...
          Klaus-S
          Klaus-S
          11 июля в 18:31
          Довыделывались. Столько моментов прос...и.
          dzvinka
          dzvinka
          11 июля в 18:22
          делай замены Клопп, пускай еще ребят поиграть. Минамино, Кейту, Елиота
          Klaus-S
          Klaus-S
          11 июля в 17:48
          Если бы не Поуп, уже было бы 3-0, минимум.
          Klaus-S
          Klaus-S
          11 июля в 17:38
          Красиво Робертсон положил.
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