В 1 Алиссон Голов пропущено: 1 Выносы: 5 Спасений: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 90

З 4 ван Дейк Вирджил Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 71 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 90

З 12 Гомес Джо Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 74 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 90

З 26 Робертсон Эндрю Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 14 Точные навесы: 2 Выносы: 3 Пасы: 59 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 90

З 76 Уильямс Неко Ударов всего: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 69

П 5 Вейналдум Джорджиньо Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 81

П 48 Джонс Кертис Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Пасы: 65 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 69

П 3 Фабиньо Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 90

Н 10 Мане Садио Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Офсайды: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 90

Н 11 Салах Мохамед Ударов всего: 6 Ударов в створ: 4 Фолов заработано: 2 Пасы: 21 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 90

Н 9 Фирмино Роберто Ударов всего: 3 Всего навесов: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 13 Адриан

З 66 Александер-Арнольд Трент Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 21

З 6 Ловрен Деян

П 8 Кейта Наби Перехваты: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 95 Минут сыграно: 21

П 18 Минамино Такуми

П 15 Окслейд-Чемберлен Алекс Всего навесов: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 9

Н 27 Ориги Дивок

Н 23 Шакири Джердан