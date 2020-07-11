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1 : 1
завершен
11 июля 2020, 17:00
суббота
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Стадион Энфилд Роуд (Ливерпуль)
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Робертсон Эндрю
ассистент Фабиньо
|1:0
|34’
|69’
|1:1
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Родригес Джей
ассистент Тарковски Джеймс
|Гомес Джо
|80’
|88’
|Бардсли Филлип
|89’
|Поуп Ник
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|65’
|Гудмундссон Йохан
|Питерс Эрик
|65’
|Выдра Матей
|Вуд Крис
|Кейта Наби
|Джонс Кертис
|69’
|Александер-Арнольд Трент
|Уильямс Неко
|69’
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|Вейналдум Джорджиньо
|81’
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|23
|Удары по воротам
|6
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|9
|Удары в створ
|2
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|7
|Фолы
|4
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|11
|Угловые
|6
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|2
|Офсайды
|3
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|70%
|Владение мячом
|30%
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|1
|Cэйвы
|8
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|1
|Предупреждения
|2
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Насчёт стабильности да. Этого достаточно чтобы стать чемпионом. Не спорю. Сезон когда Лестер стал чемпионом тоже была стабильность в один мяч.
Но я о другом. Я о величии. Было время я уже поверил, что ближайшие 5 сезонов ливер будет всех сметать со своего пути. Но, последние игры показывают что команда рассыпается не успев стать великой. И одно чемпионство ничего тут не доказывает.
Насчёт стабильности да. Этого достаточно чтобы стать чемпионом. Не спорю. Сезон когда Лестер стал чемпионом тоже была стабильность в один мяч.
Но я о другом. Я о величии. Было время я уже поверил, что ближайшие 5 сезонов ливер будет всех сметать со своего пути. Но, последние игры показывают что команда рассыпается не успев стать великой. И одно чемпионство ничего тут не доказывает.
Но почему-то не было у ливера ярких и крупных побед. Матчей где 3 очка добывались из за 1 гола в последних минутах было очень много. А эти ничии со середниками и разгром от МС вообще не красит их. Еслиб они хотели чтоб их признали лучшей командой современности должны были проходить Атлетико. Громить в пух и прах всех этих середников. И не позволять издеваться над собой МС.
Но почему-то не было у ливера ярких и крупных побед. Матчей где 3 очка добывались из за 1 гола в последних минутах было очень много. А эти ничии со середниками и разгром от МС вообще не красит их. Еслиб они хотели чтоб их признали лучшей командой современности должны были проходить Атлетико. Громить в пух и прах всех этих середников. И не позволять издеваться над собой МС.