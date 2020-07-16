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0 : 2
завершен
16 июля 2020, 22:15
четверг
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Стадион Селхарст Парк (Лондон)
|45+1’
|0:1
|Рэшфорд Маркус
|78’
|0:2
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Марсьяль Антони
ассистент Рэшфорд Маркус
|36’
|Ван-Биссака Аарон
|65’
|Магуайр Харри
|Миливоевич Лука
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|62’
|Лингард Джесси
|Гринвуд Мэйсон
|63’
|Матич Неманья
|МакТоминэй Скотт
|Шлупп Джеффри
|МакАртур Джеймс
|72’
|Ридевальд Хайро
|МакКарти Джеймс
|83’
|Митчелл Тайрик
|Ван Анхольт Патрик
|84’
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|13
|Удары по воротам
|17
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|5
|Удары в створ
|5
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|10
|Фолы
|15
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|2
|Угловые
|7
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|1
|Офсайды
|0
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|40%
|Владение мячом
|60%
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|3
|Cэйвы
|5
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|1
|Предупреждения
|2
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