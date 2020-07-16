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Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
Эвертон - Астон Вилла
Лестер Сити - Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон - Брайтон энд Хоув Альбион

Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас против Манчестер Юнайтед

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Голы
45+1’ 0:1 Рэшфорд Маркус
78’ 0:2 Марсьяль Антони
ассистент Рэшфорд Маркус
Наказания
36’ Ван-Биссака Аарон
65’ Магуайр Харри
Миливоевич Лука 90+3’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
62’ Лингард Джесси Гринвуд Мэйсон
63’ Матич Неманья МакТоминэй Скотт
Шлупп Джеффри МакАртур Джеймс 72’
Ридевальд Хайро МакКарти Джеймс 83’
Митчелл Тайрик Ван Анхольт Патрик 84’
Статистика
 13 Удары по воротам 17
5 Удары в створ 5
10 Фолы 15
2 Угловые 7
1 Офсайды 0
40% Владение мячом 60%
3 Cэйвы 5
1 Предупреждения 2
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Все комментарии
juvenale
juvenale ответ marvel777 (раскрыть)
17 июля в 12:59
Гасперини тренер одной команды,в Юве никто не будет ждать 3-4 года без титулов
marvel777
marvel777 ответ juvenale (раскрыть)
17 июля в 12:13
будем посматреть,хочу увидеть Гасперини в Юве хоть ты и не согласен со мной)
abramjan
abramjan
17 июля в 10:22, ред.
Опять судейки тянут как в славные времена красноносого алкоголика Алекса
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
17 июля в 08:01
Очень важная победа, надеюсь с Магуаером все в порядке, и скоро вернется в состав Шоу. Впереди игра с Челси в кубке и я думаю там надо ротировать состав так как потом очень важная встреча с Вест Хэмом и Лестер в последнем туре, к сожалению Шеффилд не отобрал очки у них, надеюсь Тоттенхэм их победит.
Mr_Tim
Mr_Tim
17 июля в 05:37
Оч Важные 3 очка, но судейские ошибки были..
Ice van Reed
Ice van Reed
17 июля в 00:33
Победа МЮ!!!GGMU!!!
Evilhuman
Evilhuman
17 июля в 00:20
С победой Дьяволы, мы ещё в игре
juvenale
juvenale
17 июля в 00:19
в следующем сезоне будут за чемпионство бороться
Ice van Reed
Ice van Reed
17 июля в 00:01
Продолжайте атаковать!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
16 июля в 23:58, ред.
Марс - Рэшфорду : "Ни куда ты не денешься от меня зараза"(С) Снова поровнявшиеся в гонке бомбардиров!!!!
Evilhuman
Evilhuman
16 июля в 23:57
Уф, выдохнул...
lobsterdam
lobsterdam ответ Ice van Reed (раскрыть)
16 июля в 23:54
Магу - в топку!
lobsterdam
lobsterdam
16 июля в 23:46
ну не хотят ребята играть в ЛЧ и не надо их заставлять! Зачем этого Лингарда ставит? Погбун уже начудил достаточно, теперь этот начнет...
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Evilhuman (раскрыть)
16 июля в 23:41
А на поле вышел сам ЛИНГАРДИНЬО!((
Evilhuman
Evilhuman
16 июля в 23:37
Мда, один гол это конечно не преимущество
Ice van Reed
Ice van Reed
16 июля в 23:33
Началось в колхозе утро!
dimagas2
dimagas2
16 июля в 23:10
ПО игре МЮ видно что играет натужно,даже на фоне КП.Ротации почти нет,особенно в атаке одним составом.
Ice van Reed
Ice van Reed
16 июля в 23:08
Сегодня весь первый тайм божит ДДХ! В Защиту игроков надо
Evilhuman
Evilhuman
16 июля в 23:04
Голллл,Красавцы, в раздевалку
Ice van Reed
Ice van Reed
16 июля в 23:03, ред.
Фкпнадеш красава,РЭШ исполнил ГООООООЛ!!!!
Медив
Медив
16 июля в 22:59
Что там, всеанглийский рекорд по пенкам еще не обновили?
Конфедерат
Конфедерат
16 июля в 22:51
За КП! Хочу видеть Лестормаш в ЛЧ!
Ice van Reed
Ice van Reed
16 июля в 22:48, ред.
Я об этом и говорил,выпускайте( Кракена) Байи
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Evilhuman (раскрыть)
16 июля в 22:39
Чем дальше тем веселее!!
Ice van Reed
Ice van Reed
16 июля в 22:38
МAN ожидал Марса налевом фланге,Игало в центре,Рэша справа ,лишь бы содной стороны это грамотная ротация,с другой три пики в атаке
Evilhuman
Evilhuman ответ Ice van Reed (раскрыть)
16 июля в 22:35
Чтож поделать, но всё оставшиеся матчи, маленькие финалы
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Evilhuman (раскрыть)
16 июля в 22:33
Беспокоит отсутствие ротации, к матчу с Челси чтобы не было много травм,а то могут выйти выжатые лимоны
Evilhuman
Evilhuman
16 июля в 22:26
Конкуренты за ЛЧ свои матчи выиграли, потеря очков не допустима
dok66
dok66
16 июля в 18:53
ТБ
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