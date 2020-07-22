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Ливерпуль - Челси
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм

Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль против Челси

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    Голы
    Кейта Наби 1:0 23’
    Александер-Арнольд Трент 2:0 38’
    Вейналдум Джорджиньо
    ассистент Салах Мохамед     		3:0 43’
    45+3’ 3:1 Жиру Оливье
    Фирмино Роберто
    ассистент Александер-Арнольд Трент     		4:1 55’
    61’ 4:2 Абрахам Тэмми
    ассистент Пулишич Кристиан
    73’ 4:3 Пулишич Кристиан
    ассистент Хадсон-Одои Каллум
    Окслейд-Чемберлен Алекс
    ассистент Робертсон Эндрю     		5:3 84’
    Наказания
    Гомес Джо 83’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    59’ Пулишич Кристиан Виллиан
    59’ Абрахам Тэмми Жиру Оливье
    59’ Хадсон-Одои Каллум Маунт Мэйсон
    Милнер Джеймс Вейналдум Джорджиньо 66’
    Джонс Кертис Кейта Наби 66’
    Окслейд-Чемберлен Алекс Салах Мохамед 79’
    Минамино Такуми Фирмино Роберто 87’
    Ориги Дивок Мане Садио 87’
    88’ Эмерсон Алонсо Маркос
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 10
    		7 Удары в створ 5
    		8 Фолы 11
    		6 Угловые 0
    		0 Офсайды 3
    		50% Владение мячом 50%
    		2 Cэйвы 2
    		1 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    Артур Слимани
    Артур Слимани ответ juvenale (раскрыть)
    23 июля в 18:04
    В кабинетах вы чемпионы! В этом вам равных нет
    DXTK
    DXTK
    23 июля в 15:42
    Чемпионская игра, кто кому в итоге устроил коридор мы наглядно видим. Игра получилась явно огненная для зрителей, чемпион должен был закрывать последний матч дома классной победой.

    PS думаю это был реванш 37 тура Ливерпуля над Челси за кубок Англии. Пенсам пожелаем попасть в зону лЧ и взять КА.
    Rheinfall
    Rheinfall
    23 июля в 13:53
    Норм так порезвились ) Ливерпуль с победой!
    juvenale
    juvenale ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
    23 июля в 12:09
    как там чемпионство испанское хахаха
    galem72
    galem72
    23 июля в 11:24
    Знатный получился замес. С победой скаузеров! Хорошо подсобили они МЮ, который вряд ли воспользуется таким подарком с небес.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Артур Слимани (раскрыть)
    23 июля в 10:02
    лучшие тренеры мира,только у Юве - остальные все выскочки.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    23 июля в 09:57
    Ливерпуль показал действительно великолепный футбол,играя с Челси в кошки-мышки,лишь бы такая ролевая игра не перекочевала в следующий сезон. Центрзащ у пенсов очень слабая,столько голов прилетело и кстати со штрафного вроде бы рекошетик был,поэтому Кепа не прыгнул,хотя должен был это сделать для статистики.
    Raamtvall
    Raamtvall
    23 июля в 09:56
    Немудрено, что синева хочет Облака или хоть кого-то ещё - кепка просто нулячая, 4 из 5 голов просто стоит на месте и смотрит, как банки залетают.
    Roger Young
    Roger Young
    23 июля в 09:40
    Вот это матч!
    Crooclin
    Crooclin
    23 июля в 08:54
    Тумба-тумба, такатумба!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    23 июля в 08:24
    Дыр - дыр !
    нечитайло
    нечитайло
    23 июля в 07:32
    Веселуха
    kastites
    kastites
    23 июля в 06:30
      Caniggia
      Caniggia
      23 июля в 06:08
      Вот это порезвились, черти!
      Фредерик Крюгер
      Фредерик Крюгер ответ juvenale (раскрыть)
      23 июля в 06:07
      В туринском музее стоят статуэтки всему судейскому корпусу Италии, который каждый год тащит Ювентус к медалям?
      Фредерик Крюгер
      Фредерик Крюгер ответ juvenale (раскрыть)
      23 июля в 06:06
      Девятое кабинетное чемпионство
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny ответ juvenale (раскрыть)
      23 июля в 03:33
      И про Старушку бывает...)
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny
      23 июля в 03:31
      Ну хоть пенальти нету)
      Mr_Tim
      Mr_Tim
      23 июля в 02:53
      Вот это голевая битва была! Красивый счет
      IKER-RAUL
      IKER-RAUL
      23 июля в 02:12
      Достойно выступили на Энфилде, с Победой! Ливерпуль - Заслуженный Чемпион АПЛ!!!
      juvenale
      juvenale ответ Артур Слимани (раскрыть)
      23 июля в 01:19
      завтра забегай и смотри на девятое подряд чемпионство Ювентуса
      Артур Слимани
      Артур Слимани ответ ЮHBА (раскрыть)
      23 июля в 01:10
      Не нужно быть экспертом, чтобы поставить на пенку на игру ювы с удине😂 будет ещё и удаление а то пенка не всегда выручает
      Артур Слимани
      Артур Слимани
      23 июля в 01:06
      Клопп просто босс! Выиграл лч и чемпионат. Лучший тренер в мире 💪😎
      Сантус
      Сантус
      23 июля в 01:02
      Я бы удивился если бы ЭТОТ Челси отодрал Этот Ливер(учитывая последний матч дома,трибуну под вручение Чашки..),но!в драку ввязались,спасибо и на этом...
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin
      23 июля в 00:51
      Знатная вышла перестрелка, Челси молодцы, что не сдались после 1-4, всех Красных с победой, и вручением долгожданного титула АПЛ.
      juvenale
      juvenale ответ ЮHBА (раскрыть)
      23 июля в 00:47
      скомине и оливеру я надеюсь там статуэтки стоят
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008
      23 июля в 00:32
      Фирмино наконец то забил на Энфилде. Я счастлив)
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008
      23 июля в 00:30
      С победой красных. Обе команды сыграли классно, особенно в обороне.))
      Dudikoff
      Dudikoff ответ Evilhuman (раскрыть)
      23 июля в 00:30
      В шипе, кстати, тоже огонь. Там вообще невероятные вещи с Ноттингемом и Суонси
      Klaus-S
      Klaus-S ответ Beka_byaka (раскрыть)
      23 июля в 00:24
      Та да. Этот липовый карантин поломал весь кайф.
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