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5 : 3
завершен
22 июля 2020, 22:15
среда
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Стадион Энфилд Роуд (Ливерпуль)
|Кейта Наби
|1:0
|23’
|Александер-Арнольд Трент
|2:0
|38’
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Вейналдум Джорджиньо
ассистент Салах Мохамед
|3:0
|43’
|45+3’
|3:1
|Жиру Оливье
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Фирмино Роберто
ассистент Александер-Арнольд Трент
|4:1
|55’
|61’
|4:2
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Абрахам Тэмми
ассистент Пулишич Кристиан
|73’
|4:3
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Пулишич Кристиан
ассистент Хадсон-Одои Каллум
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Окслейд-Чемберлен Алекс
ассистент Робертсон Эндрю
|5:3
|84’
|Гомес Джо
|83’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|59’
|Пулишич Кристиан
|Виллиан
|59’
|Абрахам Тэмми
|Жиру Оливье
|59’
|Хадсон-Одои Каллум
|Маунт Мэйсон
|Милнер Джеймс
|Вейналдум Джорджиньо
|66’
|Джонс Кертис
|Кейта Наби
|66’
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|Салах Мохамед
|79’
|Минамино Такуми
|Фирмино Роберто
|87’
|Ориги Дивок
|Мане Садио
|87’
|88’
|Эмерсон
|Алонсо Маркос
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|10
|Удары по воротам
|10
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|7
|Удары в створ
|5
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|8
|Фолы
|11
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|6
|Угловые
|0
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|0
|Офсайды
|3
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|50%
|Владение мячом
|50%
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|2
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|0
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PS думаю это был реванш 37 тура Ливерпуля над Челси за кубок Англии. Пенсам пожелаем попасть в зону лЧ и взять КА.
PS думаю это был реванш 37 тура Ливерпуля над Челси за кубок Англии. Пенсам пожелаем попасть в зону лЧ и взять КА.