|Челси
|2:0
|Вулверхэмптон
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2 : 0
завершен
вчера, 18:00
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Стадион Стэмфорд Бридж (Лондон)
|Маунт Мэйсон
|1:0
|45+1’
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Жиру Оливье
ассистент Маунт Мэйсон
|2:0
|45+4’
|22’
|Жота Диого
|45’
|Нету Педру
|Жиру Оливье
|45+3’
|83’
|Дендонкер Леандер
|Аспиликуэта Сезар
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Траоре Адама
|Нету Педру
|58’
|Винагре Рубен
|Кастро Хонни
|59’
|Моутинью Жоау
|Невеш Рубен
|59’
|Поденсе Даниэл
|Дохерти Мэтт
|Абрахам Тэмми
|Жиру Оливье
|78’
|Хадсон-Одои Каллум
|Пулишич Кристиан
|78’
|84’
|Жордау Бруну
|Жота Диого
|Педро
|Маунт Мэйсон
|85’
|Лофтус-Чик Рубен
|Ковачич Матео
|85’
|Баркли Росс
|Жоржиньо
|88’
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|11
|Удары по воротам
|5
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|3
|Удары в створ
|1
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|10
|Фолы
|16
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|3
|Угловые
|3
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|3
|Офсайды
|1
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|62%
|Владение мячом
|38%
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|1
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|3
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Помнится перед началом сезона писал, что попадание в четверку и выход в плей-офф ЛЧ уже будет великолепным результатом. А если в процессе прихватят какой то кубок - будет просто сверх всяких ожиданий
Помнится перед началом сезона писал, что попадание в четверку и выход в плей-офф ЛЧ уже будет великолепным результатом. А если в процессе прихватят какой то кубок - будет просто сверх всяких ожиданий