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Челси - Вулверхэмптон
Кристал Пэлас - Тоттенхэм
Бернли - Брайтон энд Хоув Альбион
Арсенал - Уотфорд
Эвертон - Борнмут
Лестер Сити - Манчестер Юнайтед
Саутгемптон - Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед - Ливерпуль
Манчестер Сити - Норвич Сити
Вест Хэм - Астон Вилла

Текстовая онлайн трансляция матча Челси против Вулверхэмптон

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    Голы
    Маунт Мэйсон 1:0 45+1’
    Жиру Оливье
    ассистент Маунт Мэйсон     		2:0 45+4’
    Наказания
    22’ Жота Диого
    45’ Нету Педру
    Жиру Оливье 45+3’
    83’ Дендонкер Леандер
    Аспиликуэта Сезар 90+2’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Траоре Адама Нету Педру
    58’ Винагре Рубен Кастро Хонни
    59’ Моутинью Жоау Невеш Рубен
    59’ Поденсе Даниэл Дохерти Мэтт
    Абрахам Тэмми Жиру Оливье 78’
    Хадсон-Одои Каллум Пулишич Кристиан 78’
    84’ Жордау Бруну Жота Диого
    Педро Маунт Мэйсон 85’
    Лофтус-Чик Рубен Ковачич Матео 85’
    Баркли Росс Жоржиньо 88’
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 5
    		3 Удары в створ 1
    		10 Фолы 16
    		3 Угловые 3
    		3 Офсайды 1
    		62% Владение мячом 38%
    		1 Cэйвы 1
    		2 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Владимир Тимофеевв
    Владимир Тимофеевв
    сегодня в 01:30
    С победой Челси и выходом в ЛЧ!
    Медив
    Медив ответ bn20 (раскрыть)
    вчера в 21:09
    Лол, да, Бавария раскатала Челси, который продал Азара и никого не могли купить взамен из-за бана. Играли половиной состава юниорами с первым серъезным сезоном в карьере против топовых мастеров... Удивительно. Бавария с игроками своей академии, конечно выступила бы лучше.
    Только вот бан закончился.
    Но ты можешь поставить большую сумму денег в следующий раз, когда в ЛЧ Челси встретится топ. Выиграешь - пришлешь открытку с Ривьеры:) Но я бы не рисковал.
    Медив
    Медив ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 21:05
    Ну у Жоржа нет как бы позиции, как говорил Сарри. Он уникален. Он начинает развитие атак... По факту треть его передач идет назад, треть рядом стоящему Ковачичу, треть на фланг. Оставшиеся приходятся на пасы Маунту, когда его накрыли уже двое игроков, обрезы и редкие неплохие передачи.
    Ну а дефовые скиллы его это нечто. Показателен первый гол Ливерпуля, когда он дернулся в начале на Кейта, потом передумал, дернулся в сторону другого игрока, передумал, забил на все и остался на месте... Там Ливерпуль уже забитый Кейта гол праздновал, пока Жорж все еще думал, что ему делать.
    Ну и при стандартах от него нет пользы. Мелкий, его все перепрыгивают... С Баркли в составе хоть не так часто с угловых прелетает
    bn20
    bn20 ответ Bom Bom (раскрыть)
    вчера в 21:05
    существенный скачок в лч. до 1/8 финала ))
    bn20
    bn20 ответ Медив (раскрыть)
    вчера в 21:04
    а какой толк от челси в лч? встретится очередная Бавария и вылетите как пуля с ружья.
    beefs
    beefs
    вчера в 20:54
    Аркашу с ЛЧ...
    juvenale
    juvenale ответ Медив (раскрыть)
    вчера в 20:33, ред.
    ну я не думаю,что его позиция должна что-то впереди создавать)
    juvenale
    juvenale ответ Медив (раскрыть)
    вчера в 20:33
    хаха да не он уже как футболист закончился как года три
    Медив
    Медив ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 20:32
    Кстати, а как там Игуаин играет? Такой же топ, каким был в Челси?
    Медив
    Медив ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 20:30
    В смысле как сегодня играл? Вроде ничего опасного не создал. Правда у своих ворот тоже. Так что на своем обычном уровне
    Bom Bom
    Bom Bom
    вчера в 20:30
    Ура. В следующем сезоне ждем от Челси качественный скачок)
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 20:27
    Судьи отметились там
    juvenale
    juvenale ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    вчера в 20:25
    молодец, исправляешься
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 20:24
    Поздравил уже
    juvenale
    juvenale ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    вчера в 20:23
    мю зайди поздравь
    juvenale
    juvenale ответ Медив (раскрыть)
    вчера в 20:23
    что там по днорджиньо
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    вчера в 20:20
    Фрэнк молодчина. Поздравляю синих с победой и местом в четверке
    abramjan
    abramjan
    вчера в 20:20
    ну что сказать...порадовали
    Медив
    Медив ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 20:19
    Главное усиление Челси - это впарить пару-тройку человек. Может на них тоже найдется свой Арсенал, как на Давида Луиса...
    DXTK
    DXTK
    вчера в 20:16
    Лэмпс перед игрой сделал правильную вещь оставив испанскую дырку на скамейке. Челси с выходом в ЛЧ и желаю вам взять КА.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 20:16, ред.
    раньше это было место арсенала)))
    челси уже неплохо усилился и это еще не конец, в лч смогут далеко пройти)
    112910415
    112910415
    вчера в 20:15
    ну, молодцы !
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    вчера в 20:06
    Челси с выходом в лч.
    ВиталикManUtdRus
    ВиталикManUtdRus
    вчера в 20:03
    с 4 местом всех пенсионеров !
    feris1
    feris1
    вчера в 20:02
    Челси с победой и с завоеванием путёвки в ЛЧ!
    Медив
    Медив
    вчера в 20:01
    Ну с завершением тяжелого сезона всех:)
    Помнится перед началом сезона писал, что попадание в четверку и выход в плей-офф ЛЧ уже будет великолепным результатом. А если в процессе прихватят какой то кубок - будет просто сверх всяких ожиданий
    azkan
    azkan
    вчера в 20:00
    ВСЁ! Победа! Синих с выходом в ЛЧ и удачным сезоном Лэмпарда!
    Evilhuman
    Evilhuman
    вчера в 20:00
    И вас с ЛЧ
    Hoyar
    Hoyar
    вчера в 19:38
    Челси молодцы, в следующем году ещё один претендент на титул будет.)
    Bom Bom
    Bom Bom
    вчера в 19:36
    Челси не должны упускать место в ЛЧ. Молодцы, додавили в конце тайма.
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